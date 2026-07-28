Κύπρος: Εγκεφαλικά Νεκρός 4χρονος Με Μηνιγγίτιδα

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) στην Κύπρο άρχισε έρευνα για την καταγγελία μητέρας 4χρονου παιδιού, το οποίο νοσηλεύεται με συμπτώματα μηνιγγίτιδας και, σύμφωνα με όσα μεταφέρει η οικογένειά του, βρίσκεται σε κατάσταση εγκεφαλικού θανάτου.

Η μητέρα αποδίδει την εξέλιξη της υγείας του παιδιού σε καθυστερήσεις και σοβαρά λάθη κατά την ιατρική του αντιμετώπιση. Όπως αναφέρει το philenews.com, η καταγγελία αφορά κωλυσιεργία από τους γιατρούς, ενώ το παιδί νοσηλεύεται εδώ και περίπου δεκαπέντε ημέρες.

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