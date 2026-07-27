Το παλάτι του Μονακό φωτίστηκε και έγινε μπλε, με στόχο να σταλεί ένα μήνυμα για την πρόληψη των πνιγμών. Το επιβλητικό κτίριο όπου κατοικεί η πριγκίπισσα Σαρλίν άλλαξε χρώμα για καλό σκοπό.

Δείτε τις φωτογραφίες με τη... μπλε φωταγώγηση, όπως τις πόσταρε ο επίσης λογαριασμός του Παλατιού του Μονακό:

«Φωταγώγηση του Πριγκιπικού Παλατιού με μπλε χρώμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Πνιγμών», ανέφερε η λεζάντα της ανάρτησης.

Η ιστορία της Σαρλίν του Μονακό και πώς συνδέεται με τη δράση της

Η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό είναι γνωστή για τη διακριτική της παρουσία και την κομψότητά της. Πίσω όμως από τη δημόσια εικόνα της κρύβεται μια δύσκολη προσωπική ιστορία, καθώς έχει βιώσει μια μεγάλη οικογενειακή απώλεια που άφησε έντονο αποτύπωμα στη ζωή της.

Σημειώνεται ότι η ίδια υπήρξε αθλήτρια της κολύμβησης και συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000, εκπροσωπώντας τη Νότια Αφρική.

Σε συνέντευξή της πρόσφατα αποκάλυψε τον προσωπικό λόγο που τη συνδέει τόσο έντονα με τη μάχη για την πρόληψη των πνιγμών. Όπως ανέφερε στην εφημερίδα «Ouest-France», η δέσμευσή της δεν προκύπτει μόνο από την πορεία της ως αθλήτριας, αλλά και από μια οικογενειακή απώλεια που τη σημάδεψε από παιδί.

Το 2012 ίδρυσε το Ίδρυμα «Πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό», με αποστολή την πρόληψη των πνιγμών και την εκπαίδευση των παιδιών μέσα από τον αθλητισμό. Η πρωτοβουλία αυτή, όπως έγινε πλέον σαφές από τη δική της μαρτυρία, συνδέεται άμεσα με ένα τραγικό περιστατικό που βίωσε η οικογένειά της.

Στη συνέντευξή της, η Σαρλίν αποκάλυψε ότι όταν ήταν παιδί έχασε τον πεντάχρονο ξάδελφό της Ρίτσαρντ, ο οποίος πνίγηκε σε ένα ποτάμι κοντά στο σπίτι του θείου της. Περιγράφοντας το βάρος αυτής της εμπειρίας, δήλωσε: «Είναι ένα ζήτημα που με αγγίζει βαθιά, όχι μόνο ως κολυμβήτρια. Όταν ήμουν παιδί, ο ξάδελφός μου, ο Ρίτσαρντ, πνίγηκε σε ένα ποτάμι πολύ κοντά στο σπίτι του θείου μου. Ήταν μόλις πέντε ετών. Ήταν καταστροφικό. Δεν πιστεύω ότι αυτός ο πόνος θα φύγει ποτέ».

Πρόσφατα, η πριγκίπισσα συμμετείχε σε μια ξεχωριστή οικογενειακή φωτογράφιση μαζί με τον πρίγκιπα Αλβέρτο και τα δίδυμα παιδιά τους, τον Ζακ και τη Γκαμπριέλα. Οι εικόνες αποπνέουν ζεστασιά και οικογενειακή ενότητα, δείχνοντας μια διαφορετική πλευρά της ζωής τους, μακριά από τις επίσημες υποχρεώσεις.

Η Σαρλίν εμφανίζεται χαμογελαστή και χαλαρή δίπλα στα παιδιά της, γεγονός που σχολιάστηκε θετικά από διεθνή μέσα ενημέρωσης και θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας.

Τα τελευταία χρόνια η πριγκίπισσα έχει αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες, τόσο με την υγεία της όσο και με τις φήμες που κατά καιρούς κυκλοφορούν για την προσωπική της ζωή. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να δίνει έμφαση στην οικογένειά της και να στηρίζει τις δημόσιες δράσεις του πριγκιπάτου.