Μάρα Ζαχαρέα: Το ultimate beach look με γεωμετρικό μπικίνι & λινό cover- up

Απολαμβάνει τις διακοπές της στην Πάρο και παραδίδει μαθήματα κομψότητας

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Μάρα Ζαχαρέα: Η προσφώνησή της στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων για τη φετινή σεζόν

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μάρα Ζαχαρέα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάρο, μετά από μια απαιτητική τηλεοπτική σεζόν.
  • Μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στο Instagram, με στυλιστικές επιλογές που αποπνέουν κομψότητα και καλοκαιρινή αύρα.
  • Στη νέα της ανάρτηση, φοράει γεωμετρικό μπικίνι και αέρινο λινό πουκάμισο, δημιουργώντας ένα chic beach look.
  • Η Μάρα Ζαχαρέα κάνει διακοπές με φίλες της, Σταματίνα Τσιμτσιλή και Τίνα Μεσσαροπούλου, στην Πάρο.
  • Δηλώνει ότι το καλοκαιρινό στυλ μπορεί να είναι άνετο και σικ.

Στο αγαπημένο της νησί, την Πάρο, βρίσκεται η Μάρα Ζαχαρέα για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Μετά από μια απαιτητική τηλεοπτική σεζόν, η διευθύντρια ειδήσεων του Star και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων απολαμβάνει το καλοκαίρι της στο νησί των Κυκλάδων.

Μάρα Ζαχαρέα: Το πρωινό που απολαμβάνει στις διακοπές της στην Πάρο

Μάλιστα, μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στο κυκλαδίτικο νησί μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κλέβοντας τις εντυπώσεις με τις στυλιστικές της επιλογές που αποπνέουν κομψότητα, φρεσκάδα και καλοκαιρινή αύρα.

Ζαχαρέα: Το backstage βίντεο πριν και μετά το τελευταίο δελτίο της σεζόν

Το εντυπωσιακό beach look με γεωμετρικό μπικίνι

Στη σημερινή της ανάρτηση, μας άρεσε πολύ το beach look της. Επέλεξε ένα κομψό μπικίνι με έντονο γεωμετρικό print στις αποχρώσεις του πορτοκαλί, του καφέ, του μαύρου και του λευκού, το οποίο αναδείκνυε άψογα τη σιλουέτα της.

Το συνδύασε με ένα αέρινο λινό πουκάμισο σε έντονο πορτοκαλί χρώμα, το οποίο φορούσε ανοιχτό ως cover- up, δίνοντας μια island chic αισθητική στο σύνολο. Το outfit συμπληρώθηκε από μεγάλα, τετράγωνα γυαλιά ηλίου με ταρταρούγα σκελετό, χαρίζοντας μια έξτρα δόση glamour.

Mάρα Ζαχαρέα: Οι πρώτες βουτιές της στην Πάρο

«Ξεκινά άκρως καλοκαιρινή εβδομάδα.⛱️ με 38-39 βαθμούς. ☀️ Υπομονή τρεις μέρες για να ξαναφυσήξει», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της. 

Σε άλλη φωτογραφία από τις στιγμές χαλάρωσης στο νησί, η anchorwoman του Star επιβεβαίωσε την αγάπη της για τα αέρινα, καλοκαιρινά κομμάτια. Φόρεσε ένα μακρύ καφτάνι με αφηρημένα μοτίβα, που έμοιαζαν με μεγάλα τριαντάφυλλα, σε γκρι και λευκούς τόνους, με διακριτικές μποέμ λεπτομέρειες και πόζαρε χαμογελαστή στον φακό, απολαμβάνοντας τα «παιχνίδια με το φως», όπως σημείωσε και η ίδια.

Η Μάρα Ζαχαρέα με αέρινο καφτάνι σε λευκούς και γκρι τόνους/ Instagram

Η Μάρα Ζαχαρέα με αέρινο καφτάνι σε λευκούς και γκρι τόνους/ Instagram

Με φυσικό μακιγιάζ, ατημέλητο look στα μαλλιά και χαλαρή διάθεση, η Μάρα Ζαχαρέα παραδίδει μαθήματα κομψότητας, αποδεικνύοντας ότι το καλοκαιρινό στυλ μπορεί να είναι ταυτόχρονα άνετο, εντυπωσιακό και απόλυτα σικ!

Στο νησί κάνει διακοπές κάθε χρόνο παρέα με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την Τίνα Μεσσαροπούλου, οι οποίες επίσης περνούν μεγάλο μέρος των διακοπών τους στην Πάρο. 

«Τα καταφέραμε και φέτος να είμαστε όλες μαζί-παρά τις αντιξοότητες -για την καθιερωμένη μας καλοκαιρινή παριανή φωτό μας», έγραψε η Μάρα Ζαχαρέα σε ανάρτησή της με τις φίλες της, πριν από πέντε μέρες.

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