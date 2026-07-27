Με πολλά γνωστά πρόσωπα από την ελληνική showbiz αλλά και απρόοπτα πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της παράστασης «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία – διασκευή του Νίκου Καραθάνου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου.
Η Ζέτα Μακρυπούλια ως «Miss Universe» - Οι φωτογραφίες της στο Instagram
Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι των συντελεστών αλλά και πλήθος θεατών έφτασαν στην Επίδαυρο για να απολαύσουν από κοντά την παράσταση και τους πρωταγωνιστές : Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλυ Κολιανδρή, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Ζέτα Μακρυπούλια, Βάσω Καβαλιεράτου, Φοίβο Δεληβοριά, Νίκο Καραθάνο, Άγγελo Τριαντάφυλλου, Γιλμάζ Χουσμέν, Άλκη Μπακογιάννη, Κωνσταντίνο Κοντογεωργόπουλο, Κωνσταντίνο Ζωγράφο, Γιάννη Σαμψαλάκη, Βασίλη Παπαδόπουλο, Σπύρο Μπόσγα, Αντώνη Χρήστου.
O φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Χαρούλα Αλεξίου, την Ελένη Κοκκίδου, τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, τη Μαριάννα Κιμούλη, τη Σμαράγδα Καρύδη, τον Χρήστο Λούλη, την Εριέττα Μανούρη, την Ευδοκία Ρουμελιώτη, τον Χρήστο Φερεντίνο, την Ευγενία Σαμαρά, τον Νίκο Μουτσινά και τον Κωνσταντίνο Δέδε.
Στην πρεμιέρα της «Ειρήνης» έδωσε το «παρών» και η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου με τον σύντροφό της, Παύλο Κοτσώνη.
Ωστόσο, η πρεμιέρα είχε και απρόοπτα καθώς σχεδόν μία ώρα μετά την έναρξη της παράστασης, το κύμα κακοκαιρίας «χτύπησε» και την Επίδαυρο.
Η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε τη διακοπή της παράστασης, με τους θεατές να αποχωρούν είτε με ομπρέλες είτε φορώντας τα πανωφόρια τους στο κεφάλι για να καλυφθούν.
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.