«Ειρήνη» στην Επίδαυρο: Tα Instastories που αναδημοσίευσε η Ζέτα Μακρυπούλια από την παράσταση του Σαββάτου 25/7

Με πολλά γνωστά πρόσωπα από την ελληνική showbiz αλλά και απρόοπτα πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της παράστασης «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία – διασκευή του Νίκου Καραθάνου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου.

Στιγμιότυπο από την πρεμιέρα της «Ειρήνης» στην Επίδαυρο- NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι των συντελεστών αλλά και πλήθος θεατών έφτασαν στην Επίδαυρο για να απολαύσουν από κοντά την παράσταση και τους πρωταγωνιστές : Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλυ Κολιανδρή, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Ζέτα Μακρυπούλια, Βάσω Καβαλιεράτου, Φοίβο Δεληβοριά, Νίκο Καραθάνο, Άγγελo Τριαντάφυλλου, Γιλμάζ Χουσμέν, Άλκη Μπακογιάννη, Κωνσταντίνο Κοντογεωργόπουλο, Κωνσταντίνο Ζωγράφο, Γιάννη Σαμψαλάκη, Βασίλη Παπαδόπουλο, Σπύρο Μπόσγα, Αντώνη Χρήστου.

Στιγμιότυπο από την πρεμιέρα της «Ειρήνης» στην Επίδαυρο- NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

O φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Χαρούλα Αλεξίου, την Ελένη Κοκκίδου, τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, τη Μαριάννα Κιμούλη, τη Σμαράγδα Καρύδη, τον Χρήστο Λούλη, την Εριέττα Μανούρη, την Ευδοκία Ρουμελιώτη, τον Χρήστο Φερεντίνο, την Ευγενία Σαμαρά, τον Νίκο Μουτσινά και τον Κωνσταντίνο Δέδε.

Χάρις Αλεξίου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ελένη Κοκκίδου/ NDP Θωμάς Δασκαλάκης

Αλέξανδρος Μπουρδούμης/ NDP Θωμάς Δασκαλάκης

Μαριάννα Κιμούλη/ NDP Θωμάς Δασκαλάκης

Εύα Νάθενα- Σμαράγδα Καρύδη/ NDP Θωμάς Δασκαλάκης

Χρήστος Λούλης- Εριέττα Μανούρη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ευγενία Σαμαρά/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Νίκος Μουτσινάς- Κωνσταντίνος Δέδες/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Γαλήνη Χατζηπασχάλη- Ευδοκία Ρουμελιώτη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Χρήστος Φερεντίνος- Ζέτα Μακρυπούλια/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Έμιλυ Κολιανδρή- Χρήστος Λούλης/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Στην πρεμιέρα της «Ειρήνης» έδωσε το «παρών» και η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου με τον σύντροφό της, Παύλο Κοτσώνη.

Κατερίνα Σακελλαροπούλου- Παύλος Κοτσώνης/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ωστόσο, η πρεμιέρα είχε και απρόοπτα καθώς σχεδόν μία ώρα μετά την έναρξη της παράστασης, το κύμα κακοκαιρίας «χτύπησε» και την Επίδαυρο.

Η Γαλήνη Χατζηπασχάλη τη στιγμή της ισχυρής βροχόπτωσης στην Επίδαυρο/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε τη διακοπή της παράστασης, με τους θεατές να αποχωρούν είτε με ομπρέλες είτε φορώντας τα πανωφόρια τους στο κεφάλι για να καλυφθούν.

Οι θεατές στην παράσταση Ειρήνη αποχωρούν τη στιγμή της ισχυρής βροχόπτωσης στην Επίδαυρο/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Νίκος Καραθάνος- Ελένη Κοκκίδου μετά την ισχυρή βροχόπτωση στην Επίδαυρο/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ευγενία Σαμαρά- Ζέτα Μακρυπούλια μετά την ισχυρή βροχόπτωση στην Επίδαυρο/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ