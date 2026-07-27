Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της Ευαγγελίας, της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Την Τρίτη ο 41χρονος κατηγορούμενος και η 30χρονη σύζυγός του θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις.

Ο 41χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια. Και οι δύο εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενοι πως το θύμα είχε εισβάλει στο σπίτι τους με σκοπό να τους ληστέψει.

Ωστόσο, αν και η έρευνα προχωρά, τα ερωτήματα παραμένουν περισσότερα από τις απαντήσεις. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν η ιατροδικαστική εξέταση, που θα αποσαφηνίσει ποια τραύματα προκάλεσαν τον θάνατο της γυναίκας, αλλά και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να διαπιστώσουν αν υπήρχε οποιαδήποτε προηγούμενη επικοινωνία ή σύνδεση μεταξύ του θύματος και του ζευγαριού.

H 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ που δολοφονήθηκε στη Σύρο

Σύρος: «Δεν είχε ανάγκη να κλέψει»

Την ίδια ώρα, η οικογένεια της Ευαγγελίας απορρίπτει κατηγορηματικά το σενάριο που προβάλλει η πλευρά των κατηγορουμένων.

Η συνήγορος της οικογένειας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε αδιανόητο τον ισχυρισμό ότι η 42χρονη πήγε να διαπράξει ληστεία, επισημαίνοντας ότι τα πραγματικά δεδομένα δε συνάδουν με μια τέτοια εκδοχή.

Ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο

«Είναι δυνατόν να πήγε με τη στολή της, στις 17:00 το απόγευμα να ληστέψει; Είναι δυνατόν να πήγε μέρα μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς, με ανακλαστικές λωρίδες, να κλέψει; Ήταν 50 κιλά. Ούτε να ακινητοποιήσει κάποιον μπορούσε, ούτε να τον δέσει σε καρέκλα», είπε η Μαρία Καζαντζάκη.

Την ίδια ώρα, φίλη της 42χρονης μίλησε στο MEGA για την προσωπικότητα του θύματος, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο δοτικό και ιδιαίτερα αγαπητό.

«Ήταν ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, καλή φίλη, δοτική. Δεν υπήρχε κακία μέσα της. Πολύ καλή μητέρα, ώριμη, υπεύθυνη. Βοηθούσε πάρα πολύ τον κόσμο», είπε.

Το σημείο του εγκλήματος στη Σύρο

«Οικονομικό πρόβλημα δεν υπήρχε. Αποκλείεται να πήγαινε να ληστέψει, να απειλήσει. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που φόραγε, όπως λένε, κουκούλα. Δε βγαίνει λογική. Προσπαθώ να σκεφτώ αν μου είχε πει ποτέ κάτι, αλλά δε μου είχε αναφέρει τίποτα», σημείωσε.

Σύρος: Τα δύο σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν πλέον δύο βασικά ενδεχόμενα.

Το πρώτο αφορά στο ενδεχόμενο η 42χρονη να είχε μεταβεί στο σπίτι με σκοπό τη ληστεία, όπως υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι.

Το δεύτερο είναι να υπήρχε κάποια άγνωστη μέχρι σήμερα σχέση ή επαφή μεταξύ του θύματος και του ζευγαριού, η οποία δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί και ενδέχεται να εξηγεί τη μοιραία συνάντηση.

Συγγενείς της 42χρονης στη Σύρο υποστηρίζουν ότι δεν είχε κανένα λόγο να πάει στο σπίτι του 41χρονου για να τον ληστέψει

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται εξονυχιστικά τα κινητά τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές συσκευές όλων των εμπλεκομένων, καθώς οι αστυνομικοί ψάχνουν συνομιλίες, επαφές και ιστορικό αναζητήσεων που θα μπορούσαν να φωτίσουν την υπόθεση.

Σύρος: Τα στοιχεία που θα κρίνουν την εξέλιξη της υπόθεσης

Οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων την Τρίτη αποτελούν το επόμενο κρίσιμο βήμα της διαδικασίας.

Παράλληλα, οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τις αναλύσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αλλά και τα στοιχεία που θα προκύψουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Επί τρεις ώρες ο 41χρονος και η σύντροφός του αναπαριστούσαν τη δολοφονία της 42χρονης στη Σύρο

Η σορός της 42χρονης μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι ειδικοί είναι αν η γυναίκα έχασε τη ζωή της από το χτύπημα με μαχαίρι που φέρεται να δέχθηκε ή από κάποιο άλλο αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να προσθέσουν νέα στοιχεία στην έρευνα.

Οι εξελίξεις των επόμενων ημερών αναμένεται να είναι καθοριστικές για να διαπιστωθεί αν οι ισχυρισμοί του ζευγαριού περί άμυνας ευσταθούν ή αν η έρευνα θα οδηγήσει σε διαφορετικά συμπεράσματα για το τι πραγματικά συνέβη το απόγευμα της δολοφονίας που συγκλόνισε τη Σύρο.

Σύρος: Η τρίωρη αναπαράσταση και οι ισχυρισμοί του ζευγαριού

Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε τρίωρη αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο κατηγορουμένων.

Ο 41χρονος και η σύζυγός του περιέγραψαν ξεχωριστά τις κινήσεις τους και όσα, σύμφωνα με τους ίδιους, συνέβησαν μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δε διαπιστώθηκαν αντιφάσεις μεταξύ των δύο καταθέσεων.

Κάμερες έχουν καταγράψει τη 42χρονη να πηγαίνει στο σπίτι του 41χρονου με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της

Ο 41χρονος υποστήριξε ότι, όταν η σύζυγός του άνοιξε την πόρτα, είδε κάποιον να της επιτίθεται και θεώρησε πως επρόκειτο για άνδρα που είχε εισβάλει στην κατοικία τους. Όπως ισχυρίζεται, άρπαξε το μαχαίρι με το οποίο έτρωγε και επιτέθηκε, χωρίς να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για γυναίκα.

Από την πλευρά της, η 30χρονη ανέφερε ότι λίγο πριν από το περιστατικό είχε την εντύπωση πως ένα αυτοκίνητο την παρακολουθούσε, γεγονός που, όπως είπε, την έκανε να αισθανθεί ότι κινδύνευε.

Σύρος: Τι δείχνουν οι κάμερες ασφαλείας

Σημαντικό κομμάτι της έρευνας αποτελεί το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 42χρονη διασώστρια καταγράφεται να φτάνει στο σπίτι του ζευγαριού με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και να χτυπά το κουδούνι.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν προσεκτικά το βίντεο, καθώς φαίνεται να επιβεβαιώνει μέρος των ισχυρισμών των κατηγορουμένων, χωρίς όμως να δίνει απαντήσεις για το τι συνέβη αμέσως μετά την είσοδό της στο σπίτι.

Παράλληλα, στο σακίδιο της γυναίκας βρέθηκαν ένας λοστός και ένα αεροβόλο όπλο, ευρήματα που αξιολογούνται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Σύρος: Η απόπειρα διάρρηξης δέκα ημέρες πριν από το φονικό

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και μια απόπειρα διάρρηξης που είχε σημειωθεί στο ίδιο σπίτι περίπου δέκα ημέρες πριν από το έγκλημα.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης στο ACTION24, άγνωστοι είχαν επιχειρήσει να εισβάλουν στην κατοικία αναζητώντας μεγάλο χρηματικό ποσό.

Ο 41χρονος φέρεται να είχε φυλάξει τα χρήματα σε ερμάριο με λουκέτο και οι δράστες αποχώρησαν χωρίς να αφαιρέσουν κάτι.

Την περίοδο εκείνη, η 42χρονη βρισκόταν ξανά στο νησί με άδεια. Οι ερευνητές εξετάζουν εάν το περιστατικό αυτό συνδέεται με τη δολοφονία ή αν πρόκειται για απλή σύμπτωση.