Φωτιά στην Πυλαία: Εκκενώνεται η περιοχή Μουσικό Σχολείο

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το 112, ενώ με δεύτερο μήνυμα δόθηκε εντολή εκκένωσης της περιοχής Μουσικό Σχολείο. Όσοι βρίσκονται στο σημείο καλούνται να απομακρυνθούν προς την Πυλαία και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 16:50. Λόγω της παρουσίας κατοικιών στην ευρύτερη περιοχή, κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 72 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης και της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, εθελοντές πυροσβέστες και 20 οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη. Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής τροφοδοσία των επίγειων δυνάμεων.

Τα δύο μηνύματα από το 112

Το πρώτο μήνυμα του 112 εστάλη στις 16:58, λίγα μόλις λεπτά μετά την ενημέρωση της Πυροσβεστικής για την εκδήλωση της φωτιάς. Με αυτό, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής ενημερώθηκαν για την πυρκαγιά και κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Καθώς το μέτωπο συνέχισε να βρίσκεται κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, ακολούθησε δεύτερο μήνυμα από το 112. Αυτή τη φορά, όσοι βρίσκονταν στην περιοχή Μουσικό Σχολείο Πυλαίας κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την Πυλαία.

Η εντολή έχει προληπτικό χαρακτήρα και στόχο την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων από σημεία στα οποία θα μπορούσαν να δημιουργηθούν επικίνδυνες συνθήκες από τις φλόγες και τον καπνό.

Οι κάτοικοι πρέπει να ακολουθούν τις διαδρομές που υποδεικνύουν η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, χωρίς να επιχειρούν να πλησιάσουν το μέτωπο ή να επιστρέψουν στα σπίτια τους πριν δοθεί σχετική άδεια.

Διάσπαρτες κατοικίες κοντά στη φωτιά

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Για τον λόγο αυτό, οι δυνάμεις επικεντρώνονται τόσο στον περιορισμό της περιμέτρου όσο και στην προστασία των σπιτιών.

Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις στα ενεργά σημεία, ενώ τα πεζοπόρα τμήματα επιχειρούν σε περιοχές όπου δεν μπορούν να προσεγγίσουν εύκολα τα πυροσβεστικά οχήματα.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στην ασφαλή κίνηση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Οι πολίτες καλούνται να κρατούν ελεύθερους τους δρόμους και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Τα στελέχη του θα πραγματοποιήσουν αυτοψία στην περιοχή και θα συγκεντρώσουν στοιχεία για να εντοπίσουν το ακριβές σημείο έναρξης και τα αίτια της πυρκαγιάς. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τη φωτιά.