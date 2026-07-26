Δείτε όσα είπε η Ζήνα Κουτσελίνη στην τελευταία εκπομπή του Αλήθειες με τη Ζήνα

Η Ζήνα Κουτσελίνη επιλέγει σταθερά τις αγαπημένες της Κυκλάδες για να φορτίσει τις μπαταρίες της, αφιερώνοντας πολύτιμο και ποιοτικό χρόνο στην οικογένειά της.

Η Πάρος, ειδικότερα, αποτελεί τον προσωπικό της επίγειο παράδεισο, στον οποίο επιστρέφει αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι τηλεοπτικές της υποχρεώσεις.

Στη νέα της ανάρτηση το μεσημέρι της Κυριακής, βλέπουμε τη Ζήνα να απολαμβάνει τη θάλασσα, σχολιάζοντας στην ανάρτησή της: «Τα καλοκαίρια μας!!!».

Η ανάρτηση της Ζήνας Κουτσελίνη

Λίγες ημέρες πριν, είχε ποστάρει πολύ όμορφα ενσταντανέ από την Πάρο, με super καλοκαιρινό look παρέα με την κόρη της Έμμα.

Πριν μπει ξανά στους εντατικούς ρυθμούς των γυρισμάτων και της προετοιμασίας για τη νέα της τηλεοπτική σεζόν στο Star, η έμπειρη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές χαλάρωσης, κάνοντας τις απαραίτητες βουτιές στις καταγάλανες παραλίες του νησιού.

Η ανάρτηση της Ζήνας λίγες ημέρες πριν

Η φετινή επιστροφή της στην Αθήνα αναμένεται να συνοδευτεί από σημαντικές αλλαγές, καθώς η παρουσιάστρια θα βρίσκεται στην πρωινή ζώνη του Star.

Με ανανεωμένη διάθεση και γεμάτες μπαταρίες από τις διακοπές της στην Πάρο, η Ζήνα Κουτσελίνη ετοιμάζεται να εγκαινιάσει το νέο της αυτό τηλεοπτικό κεφάλαιο.