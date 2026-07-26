Ζήνα Κουτσελίνη: Απολαμβάνει τις βουτιές της στις παραλίες της Πάρου

Οι καλοκαιρινές φωτογραφίες της παρουσιάστριας του Star

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε όσα είπε η Ζήνα Κουτσελίνη στην τελευταία εκπομπή του Αλήθειες με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη απολαμβάνει τις διακοπές της στην Πάρο, επιλέγοντας τις Κυκλάδες για χαλάρωση με την οικογένειά της.
  • Στη νέα της ανάρτηση, μοιράζεται στιγμές από τη θάλασσα, σχολιάζοντας: «Τα καλοκαίρια μας!!!».
  • Πριν επιστρέψει στις τηλεοπτικές υποχρεώσεις, απολαμβάνει βουτιές στις παραλίες του νησιού.
  • Η Ζήνα ετοιμάζεται για την πρωινή ζώνη του Star με ανανεωμένη διάθεση.
  • Η επιστροφή της στην Αθήνα θα συνοδευτεί από σημαντικές αλλαγές στην καριέρα της.

Η Ζήνα Κουτσελίνη επιλέγει σταθερά τις αγαπημένες της Κυκλάδες για να φορτίσει τις μπαταρίες της, αφιερώνοντας πολύτιμο και ποιοτικό χρόνο στην οικογένειά της.

Ζήνα Κουτσελίνη: Τα καλοκαιρινά looks της σε Πάρο και Αντίπαρο

Η Πάρος, ειδικότερα, αποτελεί τον προσωπικό της επίγειο παράδεισο, στον οποίο επιστρέφει αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι τηλεοπτικές της υποχρεώσεις.

Στη νέα της ανάρτηση το μεσημέρι της Κυριακής, βλέπουμε τη Ζήνα να απολαμβάνει τη θάλασσα, σχολιάζοντας στην ανάρτησή της: «Τα καλοκαίρια μας!!!».

Η ανάρτηση της Ζήνας Κουτσελίνη

Λίγες ημέρες πριν, είχε ποστάρει πολύ όμορφα ενσταντανέ από την Πάρο, με super καλοκαιρινό look παρέα με την κόρη της Έμμα

Ζήνα Κουτσελίνη: Η chic εμφάνιση στην Αντίπαρο και η selfie με την Έμμα

Πριν μπει ξανά στους εντατικούς ρυθμούς των γυρισμάτων και της προετοιμασίας για τη νέα της τηλεοπτική σεζόν στο Star, η έμπειρη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές χαλάρωσης, κάνοντας τις απαραίτητες βουτιές στις καταγάλανες παραλίες του νησιού.

Η ανάρτηση της Ζήνας λίγες ημέρες πριν

Η φετινή επιστροφή της στην Αθήνα αναμένεται να συνοδευτεί από σημαντικές αλλαγές, καθώς η παρουσιάστρια θα βρίσκεται στην πρωινή ζώνη του Star. 

Το Star και η Ζήνα Κουτσελίνη συνεχίζουν μαζί, σε νέα ώρα!

Με ανανεωμένη διάθεση και γεμάτες μπαταρίες από τις διακοπές της στην Πάρο, η Ζήνα Κουτσελίνη ετοιμάζεται να εγκαινιάσει το νέο της αυτό τηλεοπτικό κεφάλαιο.

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ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
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ΠΑΡΟΣ
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ΕΜΜΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
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