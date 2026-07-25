Μαρία Μπεκατώρου: Με super stylish ολόσωμο μαγιό σε παραλία της Κεφαλονιάς

Το καλοκαιρινό μήνυμα της παρουσιάστριας από την πατρίδα της

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Μπεκατώρου μοιράστηκε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Κεφαλονιά, ποζάροντας σε ολόσωμο μαγιό.
  • Η ανάρτηση έγινε μέσω Instagram και περιλαμβάνει εικόνες από τον Μακρύ Γιαλό.
  • Φοράει ριγέ μαγιό σε άσπρο και μπλε χρώμα, συνοδευόμενο από μαύρα γυαλιά ηλίου.
  • Η παρουσιάστρια παραμένει στο Mega με ανανεωμένο συμβόλαιο και συνεχίζει στο τηλεπαιχνίδι The Chase.
  • Δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές.

Η Μαρία Μπεκατώρου μοιράστηκε με τους ακολούθους της νέες εικόνες από τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Κεφαλονιά, όπου βρίσκεται αυτές τις ημέρες. Η παρουσιάστρια ανέβασε το Σάββατο 25 Ιουλίου δύο φωτογραφίες από τον Μακρύ Γιαλό, στον τόπο καταγωγής της, ποζάροντας στη θάλασσα με ολόσωμο μαγιό.

Μαρία Μπεκατώρου: Με super stylish ολόσωμο μαγιό σε παραλία της Κεφαλονιάς

Στις εικόνες, η Μαρία Μπεκατώρου εμφανίζεται χαμογελαστή, φορώντας ένα ιδιαίτερα στιλάτο ριγέ μαγιό σε άσπρο και μπλε χρώμα, καθώς και μαύρα γυαλιά ηλίου. Η ανάρτηση έγινε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

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Η παρουσιάστρια περνά μέρος του καλοκαιριού στην αγαπημένη της Κεφαλονιά, απολαμβάνοντας τη θάλασσα και τον ήλιο. Το υλικό που δημοσίευσε προέρχεται από τον Μακρύ Γιαλό, μία από τις γνωστές παραλίες του νησιού.

Η ίδια συνόδευσε τη δημοσίευσή της με τη φράση: «Καλοκαιρινό απόφθεγμα: Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει».

Η ανάρτηση της Μαρίας Μπεκατώρου

Το ενδιαφέρον των followers της στράφηκε τόσο στις φωτογραφίες από τα καταγάλανα νερά της Κεφαλονιάς όσο και στο σύντομο μήνυμα που επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή της.

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Η Μαρία Μπεκατώρου συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο σταθερά κι επιτυχημένα πρόσωπα του Mega, καθώς η συνεργασία της με το κανάλι επιβεβαιώθηκε με την ανανέωση του συμβολαίου της. 

Μαρία Μπεκατώρου: Με super stylish ολόσωμο μαγιό σε παραλία της Κεφαλονιάς

Η παρουσιάστρια παραμένει στο τιμόνι του καθημερινού τηλεπαιχνιδιού The Chase. Η ίδια έχει ξεκαθαρίσει πως δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε καθημερινή πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή, καθώς νιώθει ότι τα τηλεπαιχνίδια και η αμιγώς ψυχαγωγική ζώνη της ταιριάζουν απόλυτα σε αυτή τη φάση της πορείας της.

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ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ
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ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
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THE CHASE
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