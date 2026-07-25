Γενέθλια είχε η Έλλη Κοκκίνου κι επέλεξε να τα γιορτάσει με δείπνο παρέα με στενούς της φίλους. Η δημοφιλής τραγουδίστρια μοιράστηκε βίντεο από τη βραδιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας εικόνα από τον εορτασμό.

Η έξοδος πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, σε εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη. Στο υλικό που αναρτήθηκε, η Έλλη εμφανίζεται σε χαλαρή διάθεση την ώρα που ετοιμάζεται να σβήσει τα κεράκι από τις τούρτες της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Happy birthday to me!», με τις ευχές από τους διάσημους και μη φίλους της να πέφτουν βροχή!

Η ανάρτηση της Έλλης Κοκκίνου

Στο βίντεο από την έξοδο για τα γενέθλιά της, μπροστά στην τραγουδίστρια είχε τοποθετηθεί αρχικά μια τούρτα με τον αριθμό 5. Στη συνέχεια, πρόσωπα από την παρέα της συμμετείχαν στο στιγμιότυπο της γιορτής, προσθέτοντας χιουμοριστικές πινελιές.

Όπως καταγράφηκε στο βίντεο, κάποιος τοποθέτησε στο κεφάλι της μια στέκα που έγραφε «χαρούμενα γενέθλια», ενώ στη συνέχεια κάποιος άλλος της φόρεσε ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά ηλίου. Αμέσως μετά, η Έλλη πήρε μια καραμούζα, ενώ προστέθηκε και το δεύτερο κερί στην τούρτα της, ώστε να σχηματιστεί ο αριθμός 56!

Birthday girl η Έλλη Κοκκίνου παρέα με τους φίλους της! /Φωτογραφία Instagram

Οι αναρτήσεις στο Instagram κι η Δέσποινα Καμπούρη

Στην παρέα της βρέθηκε κι η Δέσποινα Καμπούρη, η οποία είναι στενή φίλη της τραγουδίστριας. Η Δέσποινα Καμπούρη ανέβασε επίσης φωτογραφίες από τη βραδιά στα social media, προσθέτοντας όμορφα ενσταντανέ από το δείπνο.

Η Έλλη Κοκκίνου διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, συνεχίζοντας τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, ενώ παράλληλα φροντίζει να αφιερώνει χρόνο στους ανθρώπους που αγαπάει, όπως στον γιο της Αλέξανδρο.

Τα γενέθλιά της αποτέλεσαν την ιδανική αφορμή για μια όμορφη βραδιά, με τις ευχές των φίλων της να τη συνοδεύουν στο νέο κεφάλαιο της ζωής της.