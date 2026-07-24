Κρήτη: Oι υποθέσεις που «καίνε» τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο

Θανατηφόρα τροχαία, συλλήψεις για ναρκωτικά, συμπλοκή με αστυνομικούς

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κατηγορίες κατά ιατροδικαστή και τοξικολόγου στα Χανιά για δωροδοκία και παραποίηση στοιχείων σε σοβαρές υποθέσεις.
  • Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν θανάσιμα τροχαία, ένοπλες συμπλοκές και υποθέσεις ναρκωτικών.
  • Οι δύο φέρονται να εξέδωσαν ψευδείς γνωματεύσεις εκμεταλλευόμενοι την αποδεικτική βαρύτητα των εκθέσεων τους.
  • Η έρευνα ξεκίνησε μετά από διάλογο που καταγράφηκε από την ΕΥΠ, που συνδέει τους κατηγορούμενους με την «κρητική μαφία».
  • Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η υπόθεση μπορεί να αποκαλύψει εγκληματική οργάνωση με θεσμικές διασυνδέσεις.

Θανατηφόρα τροχαία, συλλήψεις για ναρκωτικά, συμπλοκή με αστυνομικούς περιλαμβάνονται στις υποθέσεις στις οποίες κατηγορούνται ότι δωροδοκήθηκαν ιατροδικαστής και τοξικολόγος στα Χανιά

Χανιά: Γιατί διώκονται ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Γωγώς Αποστολάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να αλλοίωναν στοιχεία για να ευνοούνται δικονομικά όσοι τους «λάδωναν», σύμφωνα με το κατηγορητήριο και τις διώξεις που τους ασκήθηκαν μετά από πολύμηνη έρευνα της ασφάλειας Χανίων. 

Εκμεταλλευόμενοι την αυξημένη αποδεικτική βαρύτητα των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων σε ποινικές, αστικές και ασφαλιστικές υποθέσεις, εξέδιδαν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις. 

Κρήτη: Οι υποθέσεις που «καίνε» ιατροδικαστή και τοξικολόγο  

Ο γνωστός ιατροδικαστής κατηγορείται ότι χρηματίστηκε και παραποίησε στοιχεία σε:  

  • Θανατηφόρο τροχαίο 

  • Ενοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς 
  • Υπόθεση βιασμού  
  • Καταγγελία για απαίτηση χρηματικής αμοιβής 

 Ο τοξικολόγος θα απολογηθεί για ψευδής βεβαιώσεις σε:  

  • Θανατηφόρο τροχαίο 
  • Δύο υποθέσεις για ναρκωτικά 

Μαζί κατηγορούνται ότι πήραν χρήματα για να παραποιήσουν στοιχεία σε υπόθεση θανάτου κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου. Η ιατροδικαστική έκθεση ανέφερε ότι ο θάνατος οφείλονταν σε χτύπημα και όχι σε παθολογικά αίτια, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί, οδηγώντας στη δικαιοσύνη τέσσερις αστυνομικούς για ανθρωποκτονία.  

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Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ο κοριός της ΕΥΠ «έπιασε» διάλογο κατηγορουμένου της «κρητικής μαφίας» με πρόσπρόσωπο που αναφέρεται στον ιατροδικαστή.  

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αυτή είναι μόλις η κορυφή του παγόβουνου και κάνουν λόγο για εγκληματική οργάνωση με θεσμικές διασυνδέσεις. 

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ΧΑΝΙΑ
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ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ
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ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ
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ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ
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