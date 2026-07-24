Καιρός: Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Πάνω από 100.000 κεραυνοί - Πλημμύρες και προβλήματα σε πολλές περιοχές

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Ζημιές και προβλήματα από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει την Αττική και άλλες περιοχές της χώρας με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς.
  • Περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί έχουν καταγραφεί, με σοβαρά προβλήματα σε Φθιώτιδα, Λάρισα και Μαγνησία.
  • Ενεργοποιήθηκε το 112 σε πολλές περιοχές, ενώ η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική βρίσκονται σε ετοιμότητα.
  • Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες στην Αττική το απόγευμα και το βράδυ, με περιορισμό των φαινομένων το Σάββατο.
  • Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τέθηκαν πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων Αττικής, Θεσσαλονίκης και Σποράδων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, με έντονες βροχές, καταιγίδες, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. 

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: «Βροχή» τα μηνύματα από το 112

Τα φαινόμενα έχουν προκαλέσει προβλήματα σε Αττική, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Λάρισα, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Ζάκυνθο, Δράμα, Τρίκαλα και Γρεβενά, ενώ οι κεραυνοί ξεπέρασαν τους 100.000 σε στεριά και θάλασσα. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σε αρκετές περιοχές ενεργοποιήθηκε το 112, ενώ η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. 

Κακοκαιρία: Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική 

Λίγο πριν τις 19:00 ο ουρανός στην Αττική σκοτείνιασε και σημειώθηκε έντονη βροχόπτωση. Τα φαινόμενα επηρέασαν και την Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, όπου η κυκλοφορία έγινε με δυσκολία λόγω μειωμένης ορατότητας. 

 

 

 

 

Οι καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της Αττικής, πριν εξασθενήσουν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. 

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία - Οι περιοχές σε red code 

Για σήμερα Παρασκευή ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα σε:  

  • Σποράδες 
  • Κεντρική και Βόρεια Εύβοια 
  • Λάρισα  
  • Μαγνησία  
  • Φθιώτιδα.  

Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε: 

  • Ημαθία 
  • Πιερία 
  • Θεσσαλονίκη 
  • Χαλκιδική  
  • Νότια Εύβοια 

Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ 

Για αύριο Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας και θα είναι τοπικά ισχυρά στην κεντρική και βόρεια Εύβοια και στο βόρειο - βορειοανατολικό Αιγαίο (Θάσο, Λήμνο, Σαμοθράκη). Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν. 

Παράλληλα σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τέθηκαν για αύριο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αρκετές περιοχές της χώρας:  

  • Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων (περιλαμβανομένων και των Σποράδων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
  • Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
  • Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη), της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
  • Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) οι παρακάτω περιοχές: 

  • Περιφέρεια Αττικής 
  • Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
  • Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας (περιλαμβανομένων και των Σποράδων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
  • Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη), της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
  • Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Σοβαρά προβλήματα στη πολλές περιοχές - Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 και πάνω από 100.000 κεραυνοί 

Έντονα ήταν τα προβλήματα στη Φθιώτιδα, όπου σημειώθηκαν πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε περιοχές όπως το Πλατύστομο, η Μάκρη και το Καστρί

Στη Μακρακώμη, αποκολλήθηκε στέγη από κτίριο της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών και παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους. Η μεταλλική κατασκευή προκάλεσε ζημιές σε τρία οχήματα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. 

 

 

 

 

Παράλληλα, καταγράφηκαν πυρκαγιές από κεραυνούς σε Φθιώτιδα και Βοιωτία, ενώ η Πυροσβεστική δέχθηκε περίπου 20 κλήσεις για κοπές δέντρων και παροχή βοήθειας στη Στερεά Ελλάδα. 

Η έντονη κεραυνική δραστηριότητα αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo, οι κεραυνοί ξεπέρασαν τους 100.000 μέσα σε λίγες ώρες. 

 

 

Μηνύματα από το 112 στάλθηκαν σε κατοίκους και επισκέπτες σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια και Σκύρο, με προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς. 

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