Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν κάθε πτυχή της υπόθεσης της στυγερής δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις κινήσεις του 28χρονου Αιγύπτιου κατηγορούμενου μετά το έγκλημα, καθώς και στα κίνητρα που οδήγησαν στη θανατηφόρα επίθεση.

Ο 28χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. έχει ομολογήσει την πράξη του, οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, όπου σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Χωρίς συνήγορο υπεράσπισης ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

O 28χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου - Eurokinissi

Δολοφονία Γεωργίου: Κάμερες και αποτυπώματα «πρόδωσαν» τον 28χρονο

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, στον ΣΚΑΪ, οι αστυνομικοί εξακολουθούν να αναζητούν κρίσιμα στοιχεία για το διάστημα που μεσολάβησε από τη δολοφονία μέχρι τη σύλληψη του 28χρονου.

Όπως εξήγησε, η Αστυνομία διαθέτει προς το παρόν κυρίως τους ισχυρισμούς του ίδιου του κατηγορούμενου και προσπαθεί να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει όσα υποστηρίζει μέσω βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυριών και εργαστηριακών ευρημάτων.

Ο 28χρονος ισχυρίστηκε πως βρέθηκαν με τον Σταύρο Γεωργίου και η συνάντησή τους κατέληξε σε καβγά και στον άγριο ξυλοδαρμό του δικηγόρου - Eurokinissi

Η κ. Δημογλίδου αποκάλυψε ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες της έρευνας οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τόσο το θύμα όσο και τον κατηγορούμενο να κινούνται προς το γραφείο του ποινικολόγου. Παράλληλα, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εντόπισε αποτυπώματα του 28χρονου στον χώρο, γεγονός που οδήγησε γρήγορα στην ταυτοποίησή του.

Δολοφονία Γεωργίου: Αναζητούν τον τόπο κατοικίας του

Παρότι τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησαν γρήγορα στην ταυτότητα του κατηγορούμενου, ο εντοπισμός του αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολος.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Αστυνομίας, ο 28χρονος δεν βρισκόταν σε καμία από τις διευθύνσεις που είχε δηλώσει στο παρελθόν στις Αρχές και τελικά συνελήφθη ενώ κινούνταν πεζός στον δρόμο.

Ο 28χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου συνελήφθη εν κινήσει στον δρόμο - Eurokinissi

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι μετά τη δολοφονία περιφερόταν στην Αθήνα, ενώ ανέφερε πως χρειάστηκε να μεταβεί σε δημόσιο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν πρώτες βοήθειες εξαιτίας τραυματισμού στο χέρι του.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν πράγματι επισκέφθηκε νοσοκομείο, αλλά και πού διέμεινε μέχρι τη σύλληψή του, καθώς δεν έχει δώσει σαφείς απαντήσεις για το σημείο όπου κατέφυγε.

Η κ. Δημογλίδου τόνισε επίσης ότι οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών ερευνούν πού βρήκε κρησφύγετο μετά το έγκλημα και μέχρι να συλληφθεί στον δρόμο.

Δολοφονία Γεωργίου: Τι ισχυρίστηκε ο 28χρονος

Σύμφωνα με τους μέχρι στιγμής ισχυρισμούς του, πριν από το έγκλημα είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ μαζί με τον 73χρονο ποινικολόγο. Όπως φέρεται να υποστήριξε, στη συνέχεια ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός, κατά τη διάρκεια του οποίου επιτέθηκε στο θύμα ασκώντας σωματική βία.

Οι αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τις κινήσεις του 28χρονου μετά τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου και μέχρι τη σύλληψή του - Eurokinissi

Κατά την ομολογία του, χτύπησε επανειλημμένα τον Σταύρο Γεωργίου. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι τα πολλαπλά χτυπήματα προκάλεσαν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες αποδείχθηκαν θανατηφόρες.

Η ΕΛ.ΑΣ., πάντως, επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί προέρχονται αποκλειστικά από τον κατηγορούμενο και εξετάζονται σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία.

Δολοφονία Γεωργίου: Στο μικροσκόπιο το λάπτοπ του ποινικολόγου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τύχη του φορητού υπολογιστή του θύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομικής έρευνας, ο 28χρονος παραδέχθηκε ότι πήρε το λάπτοπ από το γραφείο και στη συνέχεια το πούλησε στην περιοχή της Ομόνοιας έναντι 50 ευρώ.

Ωστόσο, εξακολουθούν να αγνοούνται το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του 73χρονου, για τα οποία ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνείται ότι τα αφαίρεσε. Οι Αρχές εξετάζουν αν η αφαίρεση του υπολογιστή είχε ως μοναδικό σκοπό το οικονομικό όφελος ή αν επιχειρήθηκε η εξαφάνιση πιθανών ψηφιακών στοιχείων.

Δημογλίδου: «Δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα από όσα ισχυρίζεται ο 28χρονος»

Μιλώντας στο Mega, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητα στοιχεία η εκδοχή του κατηγορούμενου για όσα συνέβησαν μέσα στο γραφείο.

Όπως σημείωσε, ο 28χρονος ανέφερε ότι διαπληκτίστηκε με το θύμα και στη συνέχεια άσκησε σωματική βία εναντίον του, χωρίς όμως να δώσει πειστική εξήγηση για τη βιαιότητα της επίθεσης. Η ίδια τόνισε ότι καμία ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να αφαιρείται με τόσο βίαιο τρόπο και πως οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε στοιχείο της υπόθεσης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορούμενου είναι συμβατός με τη σφοδρότητα της επίθεσης.

Δολοφονία Γεωργίου: Το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε

Η Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε και στο ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του 28χρονου από τον προηγούμενο μήνα.

Όπως εξήγησε, οι αστυνομικοί τον είχαν αναζητήσει σε πολλές διαφορετικές διευθύνσεις, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στα νότια προάστια, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς καμία από αυτές δεν αποδείχθηκε ότι ήταν η πραγματική κατοικία του.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. υπενθύμισε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις συγκροτούνται ειδικές ομάδες αναζήτησης, ωστόσο όταν ένα πρόσωπο δεν δηλώνει την πραγματική διεύθυνση κατοικίας του, ο εντοπισμός του γίνεται ιδιαίτερα δύσκολος.

Δολοφονία Γεωργίου: Αναμένονται η απολογία και οι τοξικολογικές εξετάσεις

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην απολογία του κατηγορούμενου τη Δευτέρα, καθώς αναμένεται να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές περιμένουν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του θύματος, τα οποία ενδέχεται να ρίξουν περισσότερο φως στα γεγονότα που προηγήθηκαν της δολοφονίας.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων, του βιντεοληπτικού υλικού και των υπόλοιπων ευρημάτων, με στόχο να ανασυντεθεί πλήρως η διαδρομή του 28χρονου πριν και μετά το έγκλημα και να εξακριβωθούν όλες οι συνθήκες της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου.