Καιρός: Σε RED Code 11 περιοχές και η Αττική λόγω της κακοκαιρίας εξπρές

Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Προειδοποίηση για ισχυρά μπουρίνια

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H πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star Ματίνας Μπέρου για την κακοκαιρία εξπρές που θα πλήξει σήμερα και την Αττική

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Ραγδαία θα είναι η μεταβολή του καιρού από σήμερα, Παρασκευή, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μπουρίνια και έντονες χαλαζοπτώσεις. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο, ενώ 11 περιοχές, ανάμεσά τους και η Αττική βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι μετεωρολόγοι, εντονότερα θα είναι τα φαινόμενα στη Λάρισα, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική Μακεδονία, τη Φθιώτιδα και την Αττική. 

Ο καιρός θα αρχίσει να παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα του Σαββάτου, αν και οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα επιμείνουν. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα επιστρέψει στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. 

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο καιρού

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, σημαίνοντας κόκκινο συναγερμό. 

Σύμφωνα με αυτό κακοκαιρία προβλέπεται από την Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Παρασκευή 24-07-26

  • Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).
  • Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση), κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).
  • Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).
  • Στην ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).
  • Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σάββατο 25-07-26

  • Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).
  • Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).
  • Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
  • Στη Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Καιρός: Σε Red Code 11 περιοχές

Παράλληλα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) για σήμερα 11 περιοχές και συγκεκριμένα τις εξής:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
  • Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας (συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
  • Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη), της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  • Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Ο εθνικός μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου.

Στο πλαίσιο των παραπάνω οι δήμοι και οι περιφέρειες σε αυτές τις περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους -μπουρίνια-, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, τοπικές χαλαζοπτώσεις) και από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Ο καιρός σήμερα Παρασκευή (24.07.2026)

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές, με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είνα κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ και στη Θάσο και τη Σαμοθράκη από αργά το βράδυ. Από τις βραδινές ώρες στα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια, στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες και στην ανατολική Στερεά τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα βορείων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Λήμνο από αργά το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα Δωδεκάνησα αρχικά γενικά αίθριος, βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το βράδυ θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-07-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, στη Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και νότια και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Από το απόγευμα στο Ιόνιο και στο δυτικό Αιγαίο θα επικρατήσουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-07-2026

Στα κεντρικά και τα βόρεια αρχικά αίθριος καιρός με γρήγορα αύξηση των νεφώσεων οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 και μόνο στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

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