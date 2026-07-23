Αναστασία Παντούση: Με ολόσωμο μαγιό απολαμβάνει το καλοκαίρι!

Δείτε τα εντυπωσιακά ενσταντανέ της ταλαντούχας ηθοποιού

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αναστασία Παντούση απολαμβάνει το καλοκαίρι της δίπλα στη θάλασσα και μοιράζεται φωτογραφίες στο Instagram.
  • Η ηθοποιός δημοσίευσε στιγμιότυπα με μαγιό και τη φράση: «Δε σ' αλλάζω με καμία εποχή καλοκαιράκι μου...».
  • Επιστρέφει στην τηλεόραση με τη νέα σειρά του ΑΝΤ1, «Κρίνο και Αγκάθι», υποδυόμενη τη Λευκή.
  • Η σειρά εκτυλίσσεται στην Αρκαδία του 1959 και αφορά δύο οικογένειες με θέματα έρωτα και εκδίκησης.
  • Η Παντούση διατηρεί επαφή με το κοινό της μέσω επιλεγμένων δημοσιεύσεων από την καθημερινότητά της.

Η Αναστασία Παντούση περνάει μέρος του καλοκαιριού της δίπλα στη θάλασσα κι επέλεξε να μοιραστεί φωτογραφίες από τις διακοπές της με τους ακολούθους της στο Instagram.

Αναστασία Παντούση: Με ολόσωμο μαγιό απολαμβάνει το καλοκαίρι!

Η ηθοποιός δημοσίευσε στιγμιότυπα στα οποία ποζάρει με μαγιό μπροστά σε θαλασσινό τοπίο με γαλαζοπράσινα νερά και βράχια, χωρίς να αποκαλύπτει πού βρίσκεται. 

Αναστασία Παντούση: Η ηλικία, οι σπουδές και η σχέση με τον Ιωάννη Παπαζήση

Η ανάρτηση έγινε την Πέμπτη 23 Ιουλίου, με την ίδια να συνοδεύει τις εικόνες της με τη φράση: «Δε σ' αλλάζω με καμία εποχή καλοκαιράκι μου...».

Η ανάρτηση της Αναστασίας Παντούση

Η Αναστασία Παντούση, που συνήθως κρατά χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, φαίνεται να απολαμβάνει ημέρες ξεκούρασης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, δημοσιεύοντας εικόνες από παραλίες που επισκέπτεται.

Η παρουσία της στα social media προκάλεσε το ενδιαφέρον των διαδικτυακών της φίλων, καθώς η ίδια διατηρεί σταθερή επαφή με το κοινό της μέσα από επιλεγμένες δημοσιεύσεις από την καθημερινότητά της και τις περιόδους ανάπαυλας. 

Παντούση: Εντυπωσιακή εμφάνιση με maxi φόρεμα με βολάν & cut outs

Η Αναστασία Παντούση έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια από τις εμφανίσεις της στην τηλεόραση, με τους ρόλους της να τη διατηρούν στο προσκήνιο της μικρής οθόνης.

Η Αναστασία Παντούση θα πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά Κρίνο & Αγκάθι

Η Αναστασία Παντούση θα πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά Κρίνο & Αγκάθι

Η Αναστασία Παντούση στο Κρίνο & Αγκάθι του ΑΝΤ1

Από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η Αναστασία Παντούση επιστρέφει στην τηλεόραση μέσα από τη νέα σειρά εποχής του ΑΝΤ1, «Κρίνο και Αγκάθι».

Στη σειρά θα υποδυθεί τη Λευκή, μία από τις κεντρικές μορφές της ιστορίας. Η πλοκή εκτυλίσσεται στην Αρκαδία του 1959 και ακολουθεί δύο οικογένειες που βρίσκονται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης με έρωτα, εκδίκηση και αποκαλύψεις.

Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι ο Μάρκος Αρβανίτης, τον οποίο υποδύεται ο Γιώργος Γεροντιδάκης. Ο ήρωας επιστρέφει στο σπίτι του έπειτα από 15 χρόνια φυλάκισης για έναν φόνο που καθόρισε τη δική του ζωή αλλά και τη ζωή δύο οικογενειών.

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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΥΣΗ
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ΚΡΙΝΟ & ΑΓΚΑΘΙ
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