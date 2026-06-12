Παντούση: Εντυπωσιακή εμφάνιση με maxi φόρεμα με βολάν & cut outs

Δημιουργία των Deux Hommes το ρούχο της στο «Hautes Grecians»

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Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 12.06.26, 15:38
Αναστασία Παντούση: «Με τον Ιωάννη ερωτευτήκαμε με την πρώτη ματιά»/ Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στη Super Κατερίνα, στις 13/5/26

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αναστασία Παντούση εντυπωσίασε στο fashion event «Hautes Grecians» με maxi φόρεμα από Deux Hommes.
  • Το φόρεμα είχε έντονα cut outs, βαθύ ντεκολτέ σε σχήμα V και layered φούστα με βολάν.
  • Συμπλήρωσε το look της με minimal clutch τσαντάκι και μαύρα πέδιλα.
  • Η ηθοποιός συνοδευόταν από τον σύντροφό της, Ιωάννη Παπαζήση.
  • Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Τζένη Μπαλατσινού για 8η χρονιά.

H Αναστασία Παντούση ήταν ανάμεσα στα γνωστά πρόσωπα που παραβρέθηκαν στο fashion event «Hautes Grecians», με την εμφάνισή της να κλέβει τις εντυπώσεις!

Αναστασία Παντούση: Το βιογραφικό και ο ρόλος στο Σπίτι δίπλα στο ποτάμι

 Αναστασία Παντούση στο fashion event «Hautes Grecians 2026» / studio panoulis

 Αναστασία Παντούση στο fashion event «Hautes Grecians 2026» / studio panoulis

Η ηθοποιός επέλεξε ένα maxi φόρεμα με έντονα cut outs στη μέση, σε night blue χρώμα. To κύριο χαρακτηριστικό του ρούχου ήταν το βαθύ ντεκολτέ σε σχήμα V.  Όμως και η layered φούστα που είχε βολάν σε επίπεδα, έδινε κίνηση όγκο στο κάτω μέρος, κάνοντας το κομμάτι πολύ εντωπωσιακό. 

Ιωάννης Παπαζήσης - Αναστασία Παντούση/ studio panoulis

Ιωάννης Παπαζήσης - Αναστασία Παντούση/ studio panoulis

Η τηλεοπτική Μελισσάνθη από «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» συμπλήρωσε το look της με ασορτί minimal clutch τσαντάκι και μαύρα πέδιλα με λεπτά λουράκια. Όσο για το beauty look, επέλεξε sleek back hair look και διακριτικό μακιγιάζ. Στην εκδήλωση συνοδευόταν από τον σύντροφό της, επίσης ηθοποιό, Ιωάννη Παπαζήση

Το ρούχο της ήταν δημιουργία των Deux Hommes, όπως είδαμε και στην αναρτηση που έκανε μια μέρα αργότερα. «About last night... 
I love you so much guys, you are amazing!», έγραψε. 

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Oι Deux Hommes ήταν ανάμεσα στους guest designers που παρουσίασαν τις συλλογές τους στο φετινό show που διοργάνωσε για 8η χρονιά η Τζένη Μπαλατσινού.

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