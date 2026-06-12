Αναστασία Παντούση: «Με τον Ιωάννη ερωτευτήκαμε με την πρώτη ματιά»/ Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στη Super Κατερίνα, στις 13/5/26

H Αναστασία Παντούση ήταν ανάμεσα στα γνωστά πρόσωπα που παραβρέθηκαν στο fashion event «Hautes Grecians», με την εμφάνισή της να κλέβει τις εντυπώσεις!

Αναστασία Παντούση στο fashion event «Hautes Grecians 2026» / studio panoulis

Η ηθοποιός επέλεξε ένα maxi φόρεμα με έντονα cut outs στη μέση, σε night blue χρώμα. To κύριο χαρακτηριστικό του ρούχου ήταν το βαθύ ντεκολτέ σε σχήμα V. Όμως και η layered φούστα που είχε βολάν σε επίπεδα, έδινε κίνηση όγκο στο κάτω μέρος, κάνοντας το κομμάτι πολύ εντωπωσιακό.

Ιωάννης Παπαζήσης - Αναστασία Παντούση/ studio panoulis

Η τηλεοπτική Μελισσάνθη από «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» συμπλήρωσε το look της με ασορτί minimal clutch τσαντάκι και μαύρα πέδιλα με λεπτά λουράκια. Όσο για το beauty look, επέλεξε sleek back hair look και διακριτικό μακιγιάζ. Στην εκδήλωση συνοδευόταν από τον σύντροφό της, επίσης ηθοποιό, Ιωάννη Παπαζήση.

Το ρούχο της ήταν δημιουργία των Deux Hommes, όπως είδαμε και στην αναρτηση που έκανε μια μέρα αργότερα. «About last night...

I love you so much guys, you are amazing!», έγραψε.

Oι Deux Hommes ήταν ανάμεσα στους guest designers που παρουσίασαν τις συλλογές τους στο φετινό show που διοργάνωσε για 8η χρονιά η Τζένη Μπαλατσινού.