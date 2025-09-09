Αναστασία Παντούση: Το βιογραφικό και ο ρόλος στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι»

Η Αναστασία Παντούση στην εκπομπή της ΕΡΤ «Πρωίαν σε είδον», τον Οκτώβριο του 2024

Η Αναστασία Παντούση θα υποδυθεί τη Μελισσάνθη, τη μεγαλύτερη από τις πέντε κόρες στη νέα μεγάλη σειρά του Alpha, «Tο σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Η σειρά είναι βασισμένη στο ομώνυμο best seller μυθιστόρημα της Λένας Μαντά.

Η Αναστασία Παντούση στον ρόλο της Μελισσάνθης στη σειρά «Tο σπίτι δίπλα στο ποτάμι»

H ηθοποιός που έχει συμμετάσχει σε αρκετές τηλεοπτικές παραγωγές μέχρι τώρα, αλλά και σε αρκετές θεατρικές παραστάσεις, είναι η σύντροφος του ηθοποιού Ιωάννη Παπαζήση. Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα...

Αναστασία Παντούση: To βιογραφικό της ηθοποιού

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα

τα γενέθλιά της είναι στις 10 Απριλίου

γεννήθηκε το 1991

η ηλικία της είναι 34 ετών

το ζώδιό της είναι Κριός

«Ήμουν άτακτη μικρή, ζωηρό παιδί. Τώρα προσπαθώ και θέλω να ηρεμήσω», είχε πει σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», τον Οκτώβριο του 2024.

Κάποιοι φίλοι της τη φωνάζουν «Τάσο», όπως για παράδειγμα η Ιωάννα Παππά

Πήγαινε γυμνάσιο και λύκειο σε μουσικό σχολείο στην Παλλήνη

στην Παλλήνη το μουσικό όργανο που την κέρδισε ήταν το φαγκότο. Πρόκειται για ξύλινο πνευστό όργανο ορχήστρας και το διάλεξε για τον βαρύ και μαλακό ήχο του

ξεκίνησε να σπουδάζει νηπιαγωγός αλλά την κέρδισε η υποκριτική. Ξεκίνησε να κάνει σεμινάρια υποκριτικής και να ασχολείται με το παιδικό θέατρο

το ντεμπούτο της στην τηλεόραση έγινε το καλοκαίρι του 2014 στην καθημερινή σειρά του ANT1 «Οι Συμμαθητές », σε σκηνοθεσία Βασίλη Θωμόπουλου. Πέρασε από casting και τελικά κέρδισε έναν ρόλο στο βασικό cast του πρώτου κύκλου της σειράς υποδυόμενη μία από τις μαθήτριες του κολεγίου, τη Σοφία Λινάρδου

Στην τηλεόραση έχει παίξει στις σειρές: Οι συμμαθητές (2014), Έλα στη θέση μου (2016), Το Κόκκινο Ποτάμι (2019), Έξαψη (2021), Στοργή (2022), Το Ναυάγιο (2023). Επίσης έχε παίξει στην κινηματογραφική παραγωγή της Μιμής Ντενίση «Σμύρνη μου αγαπημένη»

Δείγμα της δουλειάς της στο θέατρο είναι οι παραστάσεις: Κούκλες (2019), Κούκλες Season 2 (2019), Ημέρα κυρίου (2022), Ξαφνικά Πέρυσι Το Καλοκαίρι (2023)

Αγαπά πολύ τα ταξίδια και τη θάλασσα

Το προσωπικό της προφίλ στο instagram είναι γεμάτο με στιγμιότυπα από ταξίδια, κυρίως στο εξωτερικό

Αναστασία Παντούση: Η σχέση με τον Ιωάννη Παπαζήση

Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης συνεργάστηκαν στο «Κόκκινο Ποτάμι». Γνωρίστηκαν το 2019 και στη σειρά του Μανούσου Μανουσάκη υποδύονταν το ερωτευμένο ζευγάρι. Φαίνεται πως οι ρόλοι τους τούς έφεραν κοντά.

Παπαζήσης - Παντούση: Στην παρουσίαση της σειράς «Το Κόκκινο Ποτάμι», τον Μάιο του 2019/ NDP

Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους κυκλοφορούσαν έντονα τον Αύγουστο του 2022, μέχρι που δημοσίευσαν τότε κοινό στιγμιότυπο από το ταξίδι τους στο Λονδίνο.

Αναστασία Παντούση- Ιωάννης Παπαζήσης στο Θέατρο Πέτρας, τον Ιούλιο του 2022/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Το καλοκαίρι του 2022, ο Ιωάννης Παπαζήσης έπαιζε στην παράσταση «Προμηθέας Δεσμώτης» και η Αναστασία Παντούση τον είχε απολαύσει επί σκηνής του θεάτρου Πέτρας. Μετά το τέλος της παράστασης, είχαν φωτογραφηθεί μαζί.

«Δεν κρύβω κάτι, αλλά δεν έχω την ανάγκη και να ανακοινώσω κάτι… Είναι κοινή επιθυμία να μην προβάλλουμε την προσωπική μας ζωή», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός στην εκπομπή Super Κατερίνα, τον Οκτώβριο του 2022, ενώ δύο χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2024, η Ανααστασία Παντούση είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK! πως οι γονείς της έχουν γνωρίσει τον σύντροφό της.

Το ζευγάρι κάνει συχνά ταξίδια στο εξωτερικό και ενίοτε δημοσιεύει κοινά στιγμιότυπα. Η σχέση τους μετρά περίπου τρία χρόνια, από όταν έγινε γνωστή.

Αναστασία Παντούση: O ρόλος της στη σειρά «Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι»

Η μεγαλύτερη από τις πέντε κόρες της Θεοδώρας είναι η Μελισσάνθη, την οποία υποδύεται η Αναστασία Παντούση. Στη σειρά είναι παντρεμένη με τον Απόστολο Φατούρο, που ενσαρκώνει ο Αλέξανδρος Σταύρου.

H Μελισσάνθη μετρά δέκα χρόνια ευτυχισμένου έγγαμου βίου με τον 50χρονο καπνοβιομήχανο σύζυγό της, τον οποίο λατρεύει και ποθεί. Ωστόσο, ο κοινωνικός του περίγυρος της προκαλεί πλήξη. Η μοναδική σκιά στη σχέση τους είναι η αδυναμία τους να αποκτήσουν παιδιά παρά τις επανειλημμένες τους προσπάθειες.

Ο Απόστολος της κρύβει την κρισιμότητα της υγείας του για να μην τη στενοχωρεί. Σ’ ένα ταξίδι τους στο Παρίσι, η Μελισσάνθη ταράζεται συθέμελα απ’ την γνωριμία της με τον νεαρό αρχιτέκτονα «Άγγελο Φλεριανό», τον οποίο υποδύεται ο Θάνος Λέκκας. Την ερωτεύεται και την διεκδικεί, μέχρι τέλους.