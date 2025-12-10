Σε απόγνωση οι ψαράδες: Άδεια τα δίχτυα, μεγάλο το πρόβλημα επιβίωσης

Σε οικονομικό αδιέξοδο βρίσκονται οι επαγγελματίες αλιείς στον Παγασητικό και τις Σποράδες, καθώς η κατάσταση στη θάλασσα έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Όπως καταγγέλλουν στο STAR, τα σκάφη τους «φεύγουν άδεια και γυρίζουν άδεια», την ώρα που τα έξοδα για καύσιμα, συντήρηση και εξοπλισμό αυξάνονται συνεχώς, απειλώντας πλέον ευθέως την επιβίωση των ίδιων και των οικογενειών τους.

Ο Νίκος Τζεβελέκος, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αλιέων Νοτίου Πηλίου και ψαράς επί 45 χρόνια, περιέγραψε πώς το επάγγελμα μετατρέπεται σε ζήτημα επιβίωσης:

«Για να ξεκινήσω το πρωί να πάω για δουλειά κάνω τον σταυρό μου», είπε χαρακτηριστικά.Με τρία παιδιά και ένα εισόδημα που δεν επαρκεί πια ούτε για τα βασικά, δήλωσε απεγνωσμένος: «Δε βγαίνουμε. Δύο παιδιά εργάζονται, αλλά με 800 και 900 ευρώ ζητάνε βοήθεια από εμάς».

Ο Παγασητικός «αργοπεθαίνει»

Οι αλιείς περιέγραψαν έναν κόλπο που δε θυμίζει πλέον τις εποχές που έθρεφε ολόκληρες περιοχές. Τα λειτουργικά έξοδα έχουν εκτοξευθεί, τα αλιεύματα μειώνονται χρόνο με τον χρόνο και τα έσοδα δεν καλύπτουν ούτε τα στοιχειώδη.

Ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Βόλου, Παναγιώτης Περάκης, υπενθύμισε τις συνεχόμενες καταστροφές. «Σε δυόμισι χρόνια πήραμε μια αποζημίωση 2.800 ευρώ, όταν οι ζημιές μας ξεπερνούν τα 20 με 30 χιλιάδες. Και αυτό το ποσό το πήραν μόνο δύο στους δέκα ψαράδες», τόνισε.

«Δίχτυα από χρυσάφι» – Το κόστος έχει εκτοξευθεί

Το λειτουργικό κόστος έχει γίνει δυσβάστακτο. Μόνο τα δίχτυα, τα οποία συχνά καταστρέφονται από θαλάσσια θηλαστικά, φτάνουν έως και 5.000 ευρώ τον χρόνο. Από πάνω έρχονται τα ακριβά καύσιμα, οι ζημιές στα σκάφη και οι αυξημένοι φόροι.

Οι ψαράδες της Αλοννήσου περίεγραψαν ακόμη πιο δραματική κατάσταση: λίγα αλιεύματα, εξευτελιστικές τιμές και ένα ταμείο που παραμένει μόνιμα στο «κόκκινο».

Οι αλιείς προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει άμεσα στήριξη και μέτρα προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος, η επαγγελματική αλιεία στην περιοχή θα χαθεί οριστικά. «Ο Παγασητικός πεθαίνει και μαζί του πεθαίνει και το επάγγελμά μας», λένε.

