Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους

Ιδέες και προτάσεις για τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση/ βίντεο από εκπομπή Χαμογέλα και πάλι

Αντίστροφα μετράμε για τα φετινά Χριστούγεννα και ήδη - εδώ και πολύ καιρό- τα σπίτια έχουν «φορέσει» τα γιορτινά τους. Ειδικά, ορισμένα σπιτικά, στα οποία ζουν παιδάκια, έχουν στολιστεί σε κάποιες περιπτώσεις και από τα μέσα Νοεμβρίου.

Πολλές κυρίες της ελληνικής showbiz, -ηθοποιοί, τραγουδίστριες, παρουσιάστριες- έχουν μοιραστεί στα social media φωτογραφίες με τα χριστουγεννιάτικα δέντρα που στόλισαν φέτος και τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που έκαναν στο σπίτι τους.

Ανάμεσα σε αυτές τις φωτογραφίες, είδαμε ένα συμβολικό στολίδι, που έχουν όλες. Πρόκειται για το ριγέ άσπρο - κόκκινο μπαστουνάκι.

Η Ελένη Φουρέιρα μοιράστηκε ένα βίντεο στο instagram, δείχνοντας τον χριστουγεννιάτικο στολισμό στο σπίτι της. Το ριγέ λευκό - κόκκινο μπαστουνάκι κυριαρχεί σε πολλά σημεία της διακόσμησής της.

Το παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο σκηνικό της Ελένης Φουρέιρα/ βίντεο instagram

Στο πανύψηλο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Βάσως Λασκαράκη, τα χριστουγεννιάτικα μπαστουνάκια δεσπόζουν σε πολλά σημεία.

Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι Λασκαράκη–Σουλτάτου/ instagram

Στο γιορτινό σπίτι της Σίσσυς Χρηστίδου, το χριστουγεννιάτικο μπαστουνάκι - σε μεγάλο μέγεθος - στολίζει το δέντρο της.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Μαριέττας Χρουσαλά έχει πολλά χριστουγεννιάτικα μπαστουνάκια σε διάφορα σημεία στολισμένα.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Μαριέττας Χρουσαλά/ instagram

Tέλος, τα χριστουγεννιάτικα μπαστουνάκια στόλισε και η Σταματίνα Τσιμτσιλή μαζί με τα παιδιά της, στο δέντρο που βρίσκεται στο σαλόνι της.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Σταματίνας Τσιμτσιλή/ instagram

Χριστουγεννιάτικο μπαστουνάκι: To γλυκό που έγινε στολίδι - Οι ιστορίες προέλευσης του και ο συμβολισμός

Υπάρχουν διάφορες ιστορίες γύρω από την προέλευση του ριγέ άσπρου- κόκκινου μπαστουνιού που στολίζει κάθε χρόνο τα σπίτια τα Χριστούγεννα.

Τα ριγέ μπαστουνάκια ξεκίνησαν από ζαχαρωτά, φτιαγμένα από σκληρή καραμέλα σε λευκό κόκκινο χρώμα. Μια δημοφιλής ιστορία λέει πως ένας ζαχαροπλάστης από την Ιντιάνα δημιούργησε τα μπαστούνια σε σχήμα J (για τον Ιησού), με το κόκκινο και το λευκό να συμβολίζουν το αίμα και την αγνότητα του Ιησού, αντίστοιχα.

Tα χριστουγεννιάτικα μπαστουνάκια από καραμέλα/ pexels

Μια άλλη εκδοχή λέει ότι ένας Γερμανός διευθυντής χορωδίας τα δημιούργησε τον 17ο αιώνα, για να κατευνάσει τους χορωδούς κατά τη διάρκεια μεγάλων χριστουγεννιάτικων λειτουργιών.

Γενικά πάντως, δεν υπάρχουν πολλές αποδείξεις ότι αρχικά δημιουργήθηκαν ρητά ως θρησκευτικό σύμβολο. Αντίθετα, φαίνεται ότι οι καραμέλες σε σχήμα μαγκούρας εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου και σιγά σιγά έγιναν ένα εορταστικό σύμβολο.

Tα χριστουγεννιάτικα μπαστουνάκια από καραμέλα/ pexels

Τα μπαστούνια από καραμέλες δεν άρχισαν να εμφανίζονται μαζικά στην αγορά μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, όταν ο κουνιάδος ενός ζαχαροπλάστη στο Όλμπανι της Τζόρτζια, επινόησε μια μηχανή που μπορούσε να λυγίσει σκληρή καραμέλα σε σχήμα μπαστουνιού χωρίς να τη σπάσει. Η θρησκευτική διασταύρωση πιθανότατα συνέβη σε αυτό το σημείο, καθώς ο ίδιος ήταν καθολικός ιερέας.

Στολίδι χριστουγεννιάτικο μπαστουνάκι/ pexels

Οι κόκκινες ρίγες εμφανίστηκαν επίσης στις αρχές του 20ού αιώνα, με ορισμένους να αποδίδουν τον ίδιο κατασκευαστή γλυκών, τον Μπομπ ΜακΚόρμακ, αλλά υπάρχουν υποψίες ότι οι ρίγες εμφανίστηκαν νωρίτερα. Πάντως, φαίνεται πως κανείς δε μετέτρεψε το μπαστούνι από καραμέλα σε σύμβολο των Χριστουγέννων, αλλά μέσω τεχνικών καινοτομιών εξελίχθηκε έτσι με την πάροδο του χρόνου.