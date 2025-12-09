Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους

Αντίστροφα μετράμε για τα φετινά Χριστούγεννα και ήδη - εδώ και πολύ καιρό- τα σπίτια έχουν «φορέσει» τα γιορτινά τους. Ειδικά, ορισμένα σπιτικά, στα οποία ζουν παιδάκια, έχουν στολιστεί σε κάποιες περιπτώσεις και από τα μέσα Νοεμβρίου.
Πώς να οργανώσεις ένα γιορτινό τραπέζι με minimal διακόσμηση
Πολλές κυρίες της ελληνικής showbiz, -ηθοποιοί, τραγουδίστριες, παρουσιάστριες- έχουν μοιραστεί στα social media φωτογραφίες με τα χριστουγεννιάτικα δέντρα που στόλισαν φέτος και τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που έκαναν στο σπίτι τους.
Ανάμεσα σε αυτές τις φωτογραφίες, είδαμε ένα συμβολικό στολίδι, που έχουν όλες. Πρόκειται για το ριγέ άσπρο - κόκκινο μπαστουνάκι.
Η Ελένη Φουρέιρα μοιράστηκε ένα βίντεο στο instagram, δείχνοντας τον χριστουγεννιάτικο στολισμό στο σπίτι της. Το ριγέ λευκό - κόκκινο μπαστουνάκι κυριαρχεί σε πολλά σημεία της διακόσμησής της.
Στο πανύψηλο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Βάσως Λασκαράκη, τα χριστουγεννιάτικα μπαστουνάκια δεσπόζουν σε πολλά σημεία.
Βάσω Λασκαράκη: Το παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο δέντρο άγγιξε το ταβάνι!
Στο γιορτινό σπίτι της Σίσσυς Χρηστίδου, το χριστουγεννιάτικο μπαστουνάκι - σε μεγάλο μέγεθος - στολίζει το δέντρο της.
Σίσσυ Χρηστίδου: Το εντυπωσιακό δέντρο που στόλισε δίπλα στο τζάκι της!
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Μαριέττας Χρουσαλά έχει πολλά χριστουγεννιάτικα μπαστουνάκια σε διάφορα σημεία στολισμένα.
Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Tέλος, τα χριστουγεννιάτικα μπαστουνάκια στόλισε και η Σταματίνα Τσιμτσιλή μαζί με τα παιδιά της, στο δέντρο που βρίσκεται στο σαλόνι της.
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Χριστουγεννιάτικο μπαστουνάκι: To γλυκό που έγινε στολίδι - Οι ιστορίες προέλευσης του και ο συμβολισμός
Υπάρχουν διάφορες ιστορίες γύρω από την προέλευση του ριγέ άσπρου- κόκκινου μπαστουνιού που στολίζει κάθε χρόνο τα σπίτια τα Χριστούγεννα.
Τα ριγέ μπαστουνάκια ξεκίνησαν από ζαχαρωτά, φτιαγμένα από σκληρή καραμέλα σε λευκό κόκκινο χρώμα. Μια δημοφιλής ιστορία λέει πως ένας ζαχαροπλάστης από την Ιντιάνα δημιούργησε τα μπαστούνια σε σχήμα J (για τον Ιησού), με το κόκκινο και το λευκό να συμβολίζουν το αίμα και την αγνότητα του Ιησού, αντίστοιχα.
Μια άλλη εκδοχή λέει ότι ένας Γερμανός διευθυντής χορωδίας τα δημιούργησε τον 17ο αιώνα, για να κατευνάσει τους χορωδούς κατά τη διάρκεια μεγάλων χριστουγεννιάτικων λειτουργιών.
Γενικά πάντως, δεν υπάρχουν πολλές αποδείξεις ότι αρχικά δημιουργήθηκαν ρητά ως θρησκευτικό σύμβολο. Αντίθετα, φαίνεται ότι οι καραμέλες σε σχήμα μαγκούρας εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου και σιγά σιγά έγιναν ένα εορταστικό σύμβολο.
Τα μπαστούνια από καραμέλες δεν άρχισαν να εμφανίζονται μαζικά στην αγορά μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, όταν ο κουνιάδος ενός ζαχαροπλάστη στο Όλμπανι της Τζόρτζια, επινόησε μια μηχανή που μπορούσε να λυγίσει σκληρή καραμέλα σε σχήμα μπαστουνιού χωρίς να τη σπάσει. Η θρησκευτική διασταύρωση πιθανότατα συνέβη σε αυτό το σημείο, καθώς ο ίδιος ήταν καθολικός ιερέας.
Οι κόκκινες ρίγες εμφανίστηκαν επίσης στις αρχές του 20ού αιώνα, με ορισμένους να αποδίδουν τον ίδιο κατασκευαστή γλυκών, τον Μπομπ ΜακΚόρμακ, αλλά υπάρχουν υποψίες ότι οι ρίγες εμφανίστηκαν νωρίτερα. Πάντως, φαίνεται πως κανείς δε μετέτρεψε το μπαστούνι από καραμέλα σε σύμβολο των Χριστουγέννων, αλλά μέσω τεχνικών καινοτομιών εξελίχθηκε έτσι με την πάροδο του χρόνου.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.