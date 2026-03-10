Πέθανε ο αστυνομικός που ενημερώθηκε μετά από έναν χρόνο πως είχε καρκίνο

Ύστερα από έναν «Γολγοθά» υγείας, ο 55χρονος αστυνομικός Θωμάς Πουλιόπουλος κατέληξε, αφού είχε προηγουμένως ενημερωθεί με καθυστέρηση ενός ολόκληρου έτους από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ότι έπασχε από καρκίνο.

Ο νομικός του συμπαραστάτης Νίκος Διαλυνάς δήλωσε στο Thesspost.gr:

«Το κρίμα στο λαιμό τους. Αυτό ισχύει για όσους είναι υπεύθυνοι για το θάνατό του και γι' αυτούς που προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν τις ευθύνες τους.

Εκτός από τους συγγενείς του και όλους όσους του συμπαραστάθηκαν στο Γολγοθά του, ο μόνος που μπορεί να έχει ήσυχη τη συνείδησή του είναι ο υπουργός άμυνας κ. Δένδιας. Οι υπόλοιποι να είναι βέβαιοι ότι θα μας βρουν μπροστά τους και αυτό αποτελεί προσωπική υπόσχεση δική μου και του γραφείου μου. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του. Ο αγώνας συνεχίζεται».

Από την πλευρά της, η δικηγόρος Άρτεμις Διαλυνά επισήμανε τα εξής:

«Είναι τραγικό να χάνεται μία ζωή τόσο άδικα εν έτει 2026 από καθυστερημένη διάγνωση. Είμαστε δίπλα στην οικογένεια και θα παλέψουμε για τη δικαίωση της μνήμης του. Πραγματικά λυπάμαι γι' αυτόν τον άνθρωπο και για την οικογένειά του. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει και συνεχίζει δυναμικά».

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν στις 11 Δεκεμβρίου 2022, όταν ένας αστυνομικός ένιωσε έντονο πόνο στη δεξιά πλευρά της κοιλιάς ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία. Καθώς ο πόνος γινόταν ολοένα και πιο δυνατός, τα δύο παιδιά του τον μετέφεραν άμεσα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου για να εξεταστεί από γιατρούς.

Μετά από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι γιατροί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για οξεία σκωληκοειδίτιδα, η οποία απαιτούσε άμεση χειρουργική επέμβαση. Ο ασθενής χειρουργήθηκε και, αφού ολοκληρώθηκε η νοσηλεία του χωρίς επιπλοκές, έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.

Περίπου έναν χρόνο αργότερα, δέχθηκε τηλεφώνημα από το νοσοκομείο με αίτημα να παρουσιαστεί εκεί για να ενημερωθεί σχετικά με ένα δυσάρεστο ζήτημα που αφορούσε την υγεία του. Ο 55χρονος πήγε στο νοσοκομείο συνοδευόμενος από την αδελφή του, όπου οι γιατροί του ανακοίνωσαν ότι η ιστολογική εξέταση από την επέμβαση που είχε πραγματοποιηθεί έναν χρόνο πριν έδειξε ότι πάσχει από αδενοκαρκίνωμα.

Όταν η αδελφή του ζήτησε εξηγήσεις για την καθυστέρηση της ενημέρωσης, ο γιατρός απάντησε ότι τα αποτελέσματα τέτοιων εξετάσεων συχνά καθυστερούν, ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση το περιστατικό δεν είχε χαρακτηριστεί επείγον.

Ο αστυνομικός αποφάσισε να κινηθεί νομικά, καταθέτοντας μήνυση. Στην καταγγελία του περιέγραψε αναλυτικά την καθυστερημένη ενημέρωση, η οποία επηρέασε σημαντικά τόσο την υγεία όσο και την προσωπική του ζωή.