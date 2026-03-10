Στεφανία Καλομοίρη: Από το Καλλιτεχνικό σχολείο στο ΚΘΒΕ & τη Γη της Ελιάς

Το βιογραφικό της ταλαντούχας ηθοποιού

10.03.26 , 15:29
Στεφανία Καλομοίρη: ΄Όσα είπε η ηθοποιός στην εκπομπή Buongiorno, τον Ιανουάριο του 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Στεφανία Καλομοίρη υποδύεται τη Χριστιάνα στη σειρά «Γη της Ελιάς» και έχει συμμετάσχει σε άλλες παραγωγές όπως «Άγριες Μέλισσες».
  • Σπούδασε υποκριτική στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και φοίτησε στο Καλλιτεχνικό σχολείο του Γέρακα.
  • Από μικρή ήθελε να γίνει ηθοποιός και είχε την υποστήριξη του πατέρα της στην εκπαίδευσή της.
  • Προτιμά το σινεμά από το θέατρο και έχει συμμετάσχει σε ταινίες όπως «Cloud» και «Man of God».
  • Στον ελεύθερο χρόνο της παίζει ακορντεόν, διαβάζει βιβλία και βλέπει ταινίες.

O κόσμος την αντιμετωπίζει με αγάπη παρά τον ρόλο της «κακιάς και δυσάρεστης κοπέλας» που υποδύεται στη «Γη της Ελιάς».

H Στεφανία Καλομοίρη στον ρόλο της Χριστιάνας στη Γη της Ελιάς

H Στεφανία Καλομοίρη στον ρόλο της Χριστιάνας στη Γη της Ελιάς

Η Στεφανία Καλομοίρη είναι η ταλαντούχα ηθοποιός που υποδύεται τη Χριστιάνα στη σειρά, ενώ έχει συμμετάσχει και σε άλλες τηλεοπτικές παραγωγές όπως «Άγριες Μέλισσες», «Ψυχοκόρες» και «Μάγισσα». 

Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα…

Στεφανία Καλομοίρη: To βιογραφικό της ηθοποιού 

  • Σπούδασε υποκριτική στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
  • Το θέατρο μπήκε στη ζωή της από μικρή ηλικία

«Όταν ήμουν μικρή, μου άρεσε πολύ να μεταμφιέζομαι. Στο νηπιαγωγείο, απ’ ότι μου έχει πει η μαμά μου, είχα πάρει πολύ σοβαρά την απαγγελία ενός ποιήματος για μια αμυγδαλιά. Πρώτη δημοτικού στο τέλος της χρονιάς κάναμε παράσταση την Ντενεκεδούπολη του Ευγένιου Τριβιζά, όπου έκανα την κακιά καμινάδα και το ελατήριο. Ενθουσιάστηκα τόσο που γράφτηκα στα μαθήματα του θεατρικού παιχνιδιού στο ολοήμερο σχολείο. Κάπου εκεί στην έκτη, αποφάσισα ότι εγώ ηθοποιός θέλω να γίνω», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός στο all4fun.gr, το 2019

  • Αργότερα, φοίτησε στο Καλλιτεχνικό σχολείο του Γέρακα, με παρότρυνση του μπαμπά της 

«Πήγα στο Καλλιτεχνικό σχολείο του Γέρακα, ένα φανταστικό σχολείο κι έδωσα εξετάσεις στο Εθνικό και το Κρατικό. Ήμουν πολύ τυχερή και πέρασα στο Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος», είχε αναφέρει πρόσφατα σε συνέντευξή της στην εκπομπή Buongiorno. 

Για τη στήριξη και τη βοήθεια του μπαμπά της, είχε αναφέρει στην ίδια συνέντευξη: «Εμένα ο πατέρας μου επειδή ασχολείται πολύ με την εκπαίδευση και είναι ένα κομμάτι που τον αφορά, με το που είδε ότι υπάρχει αυτό το σχολείο, μου το πρότεινε. Μάλιστα, είχε εκτυπώσει το πρόγραμμα σπουδών να το διαβάσω, να δω τι θα κάνω… Ήταν πάντα δίπλα μου».

  • Δηλώνει ήσυχος άνθρωπος 
  • Μεταξύ θεάτρου και τηλεόρασης προτιμά το σινεμά

«Τα αγαπώ όλα και πιστεύω ότι και το θέατρο και το σινεμά έχουν πολλά πράγματα να μου δώσουν», είχε εξομολογηθεί στην ίδια συνέντευξη

  • Στον κινηματογράφο έχει συμμετάσχει στις ταινίες: «Cloud», «Man of God», «Ο Χειροπαλαιστής»
  • Στον ελεύθερο της χρόνο παίζει ακορντεόν, διαβάζει βιβλία και βλέπει ταινίες 
  • O λογαριασμός της στο instagram είναι stefania.kalomiri

 

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Back to Top