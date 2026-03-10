Renault: Αποκαλύπτουμε δυο πρωτότυπα μοντέλα της

ΤΙ μας ετοιμάζει για το μέλλον

Renault: Αποκαλύπτουμε δυο πρωτότυπα μοντέλα της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Renault, η κορυφαία γαλλική μάρκα αυτοκινήτων παγκοσμίως, πούλησε 620.000 οχήματα εκτός Ευρώπης το 2025, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με το 2024. Στόχος είναι η αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των πέντε διεθνών κόμβων της.Με 14 νέα μοντέλα έως το 2030 και συνολικά 26 νέα προϊόντα μέσα στην επόμενη τετραετία, η Renault επιταχύνει την ανάπτυξή της.

 Επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού σε ολόκληρη τη γκάμα με διατήρηση και περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας full hybrid E-Tech και μετά το 2030 σε Ευρώπη και διεθνείς αγορές. Ανάπτυξη μιας νέας γενιάς αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων πάνω στη νέα πλατφόρμα RGEV medium 2.0, σχεδιασμένη για αυξημένη αυτονομία, κορυφαία ενεργειακή απόδοση και αρχιτεκτονική 800V για υπερ-ταχεία φόρτιση. Δημιουργία της νέας γενιάς voitures à vivre, όπως εκφράζεται μέσα από το πρωτότυπο Renault R-Space Lab. Παρουσίαση της νέας γενιάς αμιγώς ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων με αρχιτεκτονική 800V Software Defined Vehicle (SDV).. Εντατικοποίηση της διεθνούς παρουσίας

· Λανσάρισμα 14 νέων μοντέλων εκτός Ευρώπης, έως το 2030.

 Το πρωτότυπο Bridger Concept αποτελεί τον προάγγελο ενός νέου SUV κατηγορίας B, πολυενεργειακό, με ηλεκτρική έκδοση, που θα κατασκευάζεται στην Ινδία για την τοπική αγορά και άλλες διεθνείς περιοχές.

Στόχοι της Renault για το 2030.· Πωλήσεις άνω των 2 εκατομμυρίων οχημάτων παγκοσμίως, εκ των οποίων το 50% εκτός Ευρώπης.· 100% εξηλεκτρισμένο μείγμα πωλήσεων στην Ευρώπη.· 50% εξηλεκτρισμένο μείγμα πωλήσεων εκτός Ευρώπης.

Renault: Αποκαλύπτουμε δυο πρωτότυπα μοντέλα της

Ο εξηλεκτρισμός στον πυρήνα της στρατηγικής

Η τεχνολογία full hybrid E-Tech παραμένει θεμελιώδης πυλώνας της ευρωπαϊκής γκάμας και θα συνεχίσει να εξελίσσεται και μετά το 2030. Αναγνωρισμένη για την αποδοτικότητά της σε κατανάλωση και εκπομπές CO₂, αποτελεί για πολλούς πελάτες το φυσικό μεταβατικό στάδιο προς την αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα.

Η νέα γενιά μοντέλων στις κατηγορίες C και D θα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα RGEV medium 2.0, με αρχιτεκτονική 800V και αυτονομία έως 750 km (WLTP), στην αμιγώς ηλεκτρική της εκδοχή. Η πλατφόρμα θα διατίθεται επίσης σε εκδόσεις 4x4 με δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2 τόνων, καθώς και σε διαμόρφωση με range extender που επεκτείνει τη συνολική αυτονομία έως και τα 1.400 km.

Στον τομέα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, η Renault επιταχύνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση με το Trafic Van E-Tech electric, το πρώτο Software Defined Vehicle (SDV) της μάρκας με τεχνολογία 800V και αυτονομία έως 450 km.

Renault: Αποκαλύπτουμε δυο πρωτότυπα μοντέλα της

Renault R‑Space Lab: ένα voiture à vivre ως εργαστήριο σε τροχούς

Η Renault επαναπροσδιορίζει την εμπειρία εντός του αυτοκινήτου, σχεδιάζοντας και εξελίσσοντας ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων αναγκών. Βασισμένο στο έργο του Futurama, του εργαστηρίου καινοτομίας που δημιούργησε το Renault Group με στόχο την προετοιμασία «έξυπνων» οχημάτων του 2030, το Renault R‑Space Lab ενσωματώνει πλήρως αυτή τη φιλοσοφία.

Renault: Αποκαλύπτουμε δυο πρωτότυπα μοντέλα της

Το συγκεκριμένο πρωτότυπο επαναπροσδιορίζει την εμπειρία που προσφέρουν τα voitures à vivre, μέσα από μια φωτεινή και πλήρως αρθρωτή καμπίνα, σχεδιασμένη ως χώρος διαβίωσης, όπου οι τεχνολογίες και η εσωτερική διάταξη αναδιαμορφώνονται διαισθητικά, ανάλογα με τη χρήση. Χωρίς να προαναγγέλλει άμεσα ένα μοντέλο παραγωγής, το R‑Space Lab αποτυπώνει με σαφήνεια το πνεύμα και το DNA της μάρκας.

Renault: Αποκαλύπτουμε δυο πρωτότυπα μοντέλα της

Συνδεδεμένο, υψηλής τεχνολογίας cockpit με επίκεντρο τον επιβάτη.Η καμπύλη πανοραμική οθόνη openR εκτείνεται σε όλο το πλάτος του ταμπλό, προβάλλοντας με απόλυτη ευκρίνεια & ταχύτητα, πληροφορίες ADAS και δεδομένα πολυμέσων.

Οι βασικές λειτουργίες ελέγχονται με φυσικότητα αντίστοιχη ενός smartphone, μέσω της κεντρικής οθόνης αφής. Το συμπαγές τιμόνι, σε συνδυασμό με την τεχνολογία steer‑by‑wire, βελτιώνει την ορατότητα και αναβαθμίζει την οδηγική άνεση.Στο πλαίσιο του προγράμματος human first, το R‑Space Lab διερευνά νέα συστήματα αφιερωμένα στην ασφάλεια επιβατών και λοιπών χρηστών του δρόμου, όπως ένας απτικός ανιχνευτής αλκοόλ που στοχεύει στην εκπαίδευση και υποστήριξη νεαρών οδηγών, καθώς και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης εντός του οχήματος. Η τελευταία θα μπορούσε να ενισχύσει το σύστημα Safety Coach με προσωποποιημένες συστάσεις, να διευκολύνει την εξοικείωση του οδηγού με το όχημα ή ακόμη και να λειτουργήσει ως ψηφιακός βοηθός οδήγησης για όσους το επιθυμούν.

Renault: Αποκαλύπτουμε δυο πρωτότυπα μοντέλα της

Άνετο και πλήρως αρθρωτό εσωτερικό

Με μήκος 4,5 μέτρα και ύψος 1,5 μέτρο, το Renault R‑Space Lab υιοθετεί την αρχιτεκτονική one‑box, συνδυάζοντας ρευστές γραμμές με ιδιαίτερα γενναιόδωρους εσωτερικούς χώρους. Η προηγμένη πανοραμική οθόνη openR απελευθερώνει χώρο στο εμπρός τμήμα της καμπίνας. Στην πλευρά του συνοδηγού, οι εμπρός και πλευρικοί αερόσακοι έχουν ενσωματωθεί στο κάθισμα, απελευθερώνοντας το ταμπλό και δημιουργώντας χώρο για ένα ευφυές, πολυλειτουργικό ντουλαπάκι που μπορεί να φιλοξενήσει tablet ή τσάντα ή να αναδιπλωθεί, προσφέροντας επιπλέον χώρο για χαλάρωση και τέντωμα των ποδιών.

Renault: Αποκαλύπτουμε δυο πρωτότυπα μοντέλα της
Το κάθισμα του συνοδηγού μπορεί επίσης να μετακινηθεί προς τα πίσω, έως τη δεύτερη σειρά, διευκολύνοντας την αλληλεπίδραση με τους πίσω επιβάτες, ή με παιδί σε παιδικό κάθισμα.Τα τρία ανεξάρτητα πίσω καθίσματα είναι ισομεγέθη, με ελαφρώς κεκλιμένες πλάτες για αυξημένη άνεση. Οι αναδιπλούμενες πλάτες σε συνδυασμό με το επίπεδο δάπεδο, επιτρέπουν την πλήρως ευέλικτη διαμόρφωση του εσωτερικού. Τα καθίσματα μπορούν να μετακινηθούν έως το εμπρός μέρος, απελευθερώνοντας επαρκή χώρο αποσκευών ακόμη και για ποδήλατο. Παράλληλα, για ακόμη ευκολότερη πρόσβαση και φόρτωση, οι πίσω πόρτες ανοίγουν σε γωνία 90°.

Renault: Αποκαλύπτουμε δυο πρωτότυπα μοντέλα της

Renault Bridger Concept: σύμβολο της διεθνούς στρατηγικής

Το Bridger Concept εκφράζει τη διεθνή δυναμική της Renault. Το SUV κάτω των 4 μέτρων φιλοδοξεί να θέσει νέα πρότυπα στην αστική μετακίνηση, προσελκύοντας νέους πελάτες στο segment B.Με απόσταση από το έδαφος 200 mm, τροχούς 18 ιντσών και έντονη σχεδιαστική ταυτότητα, αποπνέει χαρακτήρα urban adventurer.

Renault: Αποκαλύπτουμε δυο πρωτότυπα μοντέλα της

Παρά τις συμπαγείς διαστάσεις του, προσφέρει κορυφαίους χώρους:· Χώρος για τα γόνατα πίσω επιβατών 200 mm (ρεκόρ στην κατηγορία)· Χώρος αποσκευών 400 λίτρων. Το μοντέλο παραγωγής αναμένεται πριν το τέλος του 2027, αρχικά στην Ινδία, και θα διατίθεται σε εκδόσεις θερμικές, υβριδικές ή ηλεκτρικές, ανάλογα με την αγορά.

RENAULT
 |
ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
 |
RENAULT R‑SPACE LAB
 |
RENAULT BRIDGER CONCEPT
