Μητσοτάκης: Τι είπε για την πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα

«Να διερευνήσουμε αν μπορεί να διαδραματίσει ρόλο»

10.03.26 , 16:22
Πολιτικη
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ, Star, φωτογραφίες Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού/Δ. Παπαμήτσος
Στη σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι πυρηνική χώρα, αλλά αναγνωρίζει την ανάγκη για πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη.
  • Η Ελλάδα έχει επενδύσει στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), με πάνω από το 50% του ηλεκτρικού ρεύματος να προέρχεται από ηλιακή και αιολική ενέργεια.
  • Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη δημιουργία διυπουργικής επιτροπής για την εξερεύνηση της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα.
  • Επισήμανε την ανάγκη για ανασύνταξη των κανονισμών στην Ευρώπη σχετικά με την πυρηνική ενέργεια.
  • Η πυρηνική ενέργεια πρέπει να εξεταστεί και στη ναυτιλία, καθώς δεν υπάρχουν αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις για την απεξάρτηση από τον άνθρακα.

«Νοιώθω σαν ένας από εσάς. Η Ελλάδα δεν είναι πυρηνική χώρα. Πάντα ήταν λίγο ακριβή, διαφορετική από αυτά που ζητούσαμε», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη 2η Σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, Παρίσι.

Μακρόν: Η Ελλάδα και άλλες 6 χώρες της ΕΕ στην πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας

«Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει στις ΑΠΕ. Σήμερα πάνω από το ήμισυ του ηλεκτρικού μας ρεύματος προέρχεται από ηλιακή και αιολική ενέργεια. Οι ΑΠΕ μας κατέστησαν από εισαγωγέα σε εξαγωγέα ηλεκτρικού ρεύματος. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στις ΑΠΕ», συνέχισε, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός.

O Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι

O Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι (φωτογραφία Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού/Δ. Παπαμήτσος) 

«Βρίσκομαι εδώ γιατί αναγνωρίζω την βασική πραγματικότητα που αναγνωρίστηκε από τον πρόεδρο Μακρόν. Δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε στην Ευρώπη χωρίς πυρηνική ενέργεια. Η Γαλλία κινήθηκε προς την πυρηνική ενέργεια μετά από ένα σοκ. Θαρραλέο βήμα. Η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έστρεψε το πρόσωπό της από την πυρηνική ενέργεια. Σε δύο δεκαετίες το αποτέλεσμα της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη έχει γνωρίσει πτωτική πορεία. Όλα τα ηλιακά πάνελ στην ΕΕ τα τελευταία 20 έτη δεν αποκατέστησαν την πυρηνική ενέργεια. Η πυρηνική ενέργεια ξεκάθαρα επανακάμπτει», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Μακρόν: «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται στην Ευρώπη»

«Η Ελλάδα επίσης γυρνά σελίδα. Έχει έρθει η ώρα και για τη δική μου χώρα να εξερευνήσει αν η πυρηνική ενέργεια και ειδικά αν οι αρθρωτοί αντιδραστήρες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο. Θα ορίσουμε μια διυπουργική επιτροπή έτσι ώστε να υπάρχουν οριστικές συστάσεις προς την κυβέρνηση ως προς αυτό», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχουν πολύ γρήγορές μεταβολές στην τεχνολογία και πως γνωρίζουμε ότι η ανάγκη σε ηλεκτρικό ρεύμα θα αυξηθεί. «Όσο και να επεκτείνουμε τις ΑΠΕ θα χρειαζόμαστε τεχνολογία που θα μπορεί να αξιοποιήσει την πυρηνική ενέργεια. Και πέραν της Ελλάδος ο συγκεκριμένος τομέας χρειάζεται ανασύνταξη. Οι δικοί μας κανονισμοί στην Ευρώπη έχουν γίνει πολύπλοκοι. Είναι προβλήματα που δημιουργήσαμε οι ίδιοι και μπορούμε να επιλύσουμε. Είναι ο μόνος τρόπος προς τα εμπρός», σημείωσε.

Ιράν: Κίνδυνος να γίνει το Μπουσέρ ένα νέο Τσέρνομπιλ

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι ένα θέμα για το οποίο ενδιαφέρεται πολύ η Ελλάδα είναι η πυρηνική ενέργεια στη ναυτιλία επισημαίνοντας πως αφορά τεχνολογία που αξιοποιείται εδώ και δεκαετίες στον στρατό.

«Δεν έχουμε καμία αξιόπιστη λύση για να απεξαρτηθούμε από τον άνθρακα στην ναυτιλία. Η πυρηνική ενέργεια πρέπει να αποτελέσει κόμματι αυτής της συζήτησης και η Ελλάδα θέλει να έχει την προμετωπίδα. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να γράψει ένα νέο κεφάλαιο. Είναι φίλος της πυρηνικής ενέργειας, είτε η πυρηνική ενέργεια παίξει ρόλο στην Ελλάδα είτε όχι», υπογράμμισε.

«Σε καιρούς μεγάλων αναταραχών όλες οι επιλογές πρέπει να είναι στο τραπέζι και η πυρηνική ενέργεια να είναι κομμάτι της λύσης», τόνισε.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 |
ΓΑΛΛΙΑ
 |
ΠΑΡΙΣΙ
 |
ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
