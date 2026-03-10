Ελένη Βουλγαράκη – Φώτης Ιωαννίδης: Μετακομίζουν!

Η μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους

Δείτε στο βίντεο τη συνέντευξη της Ελένης Βουλγαράκη στο Πρωινό ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης μετακομίζουν στη Λισαβόνα λόγω της μεταγραφής του ποδοσφαιριστή στην Σπόρτινγκ.
  • Η Βουλγαράκη εκφράζει την απογοήτευσή της για τις μετακομίσεις και τις δυσκολίες στη συνεννόηση με τους Πορτογάλους.
  • Αποχώρησε από την εκπομπή του Music 89.2 για να μπορεί να ταξιδεύει πιο συχνά στην Πορτογαλία.
  • Διατηρεί επαγγελματικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα και μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα σε Αθήνα και Λισαβόνα.
  • Η Βουλγαράκη δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την Ελλάδα, αλλά αναζητά ισορροπία στη ζωή της.

Μία ακόμα αλλαγή ετοιμάζονται να κάνουν η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης μετά τη μετακίνησή τους σε άλλη χώρα εξαιτίας της μεταγραφής που πήρε ο γνωστός ποδοσφαιριστής σε ομάδα της Πορτογαλίας.

Το ζευγάρι ετοιμάζεται να μετακομίσει σε νέο σπίτι στη Λισαβόνα μέσα σε λίγους μήνες και αυτό δε χαροποιεί ιδιαιτέρως την Ελένη Βουλγαράκη.

@voulgarakieleni

Life Update- Σιχαίνομαι τις μετακομίσεις 🤯

♬ Chopin's Nocturne No. 2 Original Song(813987) - East Valley Music

Η παρουσιάστρια μέσα από ένα βίντεο στο TikTok είπε ότι για κάποιους λόγους αναγκάζονται να μετακομίσουν σε νέο σπίτι στη Λισαβόνα. Η ίδια τόνισε πως δυσκολεύονται αρκετά στη συνεννόηση, μιας και οι Πορτογάλοι δεν μιλούν αγγλικά.

«Πραγματικά δε θυμάμαι πόσες φορές έχω πει στη ζωή μου, ότι σιχαίνομαι τις μετακομίσεις. Σιχαίνομαι. Σιχαίνομαι τις μετακομίσεις. Τις σιχαίνομαι. Δεν βρίσκω άλλα λόγια για να περιγράψω αυτό που νιώθω. Μετακομίζουμε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες. Το γιατί, ειλικρινά πρέπει να σας το κάνω ένα storytime μια άλλη φορά.

Μετακομίζουμε σε μία ξένη χώρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Συνεννοήσεις, με ανθρώπους που δεν μιλάνε αγγλικά, γιατί εδώ στην Πορτογαλία δε μιλάει σχεδόν κανένας αγγλικά. Το καινούργιο μας σπίτι εν τω μεταξύ είναι πολύ διαφορετικό, αλλά κάπως πιο ωραίο απ’ το προηγούμενο. 

Ελένη Βουλγαράκη: H έκπληξη του Φώτη Ιωαννίδη για τα γενέθλιά της

Το προηγούμενο ήταν σε άλλη περιοχή και τελείως άλλο το vibe του σπιτιού. Ήταν πιο καλοκαιρινό, πιο εξοχικό. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα mini update της ζωής. Παρόλη την ψυχολογική μου κατάσταση λόγω της μετακόμισης, η επιδερμίδα μου on fleek, έτσι; Αυτά», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ελένη Βουλγαράκη περνάει πλέον ένα μεγάλο μέρος της ζωής της στην Πορτογαλία. Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός πρόσφατα αποφάσισε να αποχωρήσει από την ραδιοφωνική εκπομπή όπου συμμετείχε στον Music 89.2 δίπλα στον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Ο λόγος της αποχώρησής της μετά από 5 χρόνια ήταν για να μπορεί να ταξιδεύει περισσότερο στη Λισαβόνα, για να βρίσκεται στο πλευρό του συντρόφου της Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος πλέον αγωνίζεται για την ομάδα της Σπόρτινγκ.

Το ζευγάρι είναι δυο χρόνια μαζί και συγκατοικούσε στην Ελλάδα. Μετά την επαγγελματική αλλαγή του ποδοσφαιριστή η Ελένη Βουλγαράκη, αν και δε θα αφήσει την Ελλάδα, αποφάσισε να βρίσκεται περισσότερες μέρες στην Πορτογαλία. 

Φώτης Ιωαννίδης - Ελένη Βουλγαράκη

Φώτης Ιωαννίδης - Ελένη Βουλγαράκη

Η ίδια διατηρεί ενεργή παρουσία στα social media, μοιράζοντας συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της εκεί, αλλά και από τα ταξίδια που κάνει μεταξύ Ελλάδας και Πορτογαλίας. 

Άλλωστε, η ίδια εξακολουθεί να έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις και στην Ελλάδα, γι’ αυτό και μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λισαβόνα.

«Έχω συνηθίσει τα ταξίδια. Είναι σαν να πηγαίνω Γλυφάδα – Κηφισιά. Η θάλασσα στη Λισαβόνα είναι ωραία, αλλά όχι σαν την Ελλάδα. Τι λες παιδί μου; Δεν ξέρω τι λέει ο κ. Λάγιος. Η συγκατοίκηση δεν σκοτώνει καθόλου τον έρωτα. Γενικότερα, η συγκατοίκηση είναι πολύ ωραία συνθήκη νομίζω, ειδικά άμα τα βρίσκεις με τον άνθρωπό σου και κάνεις συνέχεια πράγματα. Μαγειρεύω και δεν το πίστευα ότι το έχω τόσο πολύ με την κουζίνα. Κάνω κάτι συνταγές που βλέπω στο TikTok. Η σπεσιαλιτέ μου είναι τα φασολάκια» είχε πει η Ελένη Βουλγαράκη στο «Πρωινό».

Ελένη Βουλγαράκη – Φώτης Ιωαννίδης: Μετακομίζουν!

Ελένη Βουλγαράκη – Φώτης Ιωαννίδης

«Στην Ελλάδα είμαι, δε φεύγω μόνιμα. Δε ξέρω γιατί έχει γραφτεί αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα θα είμαι. Έχω και συνεργάτες εδώ, δουλειές που τρέχουν, δε θα έφευγα έτσι. Μη μου χαλάτε τις δουλειές. Δεν τα παρατάω όλα. Εδώ θα είμαι. Απλά πρέπει να βρω μια ισορροπία. Δεν το έχω ξενοικιάσει το σπίτι, δεν τελειώνει τίποτα. Δε θα τα αφήσω όλα έτσι, έχω παλέψει πάρα πολύ.

Είναι ζυγισμένα τα πράγματα. Δεν είμαι 15 χρονών. Για να πάρω αυτή την απόφαση κάτι σημαίνει για μένα και το ξέρω εγώ καλύτερα από όλους. Υπάρχει λόγος προφανώς. Κάτι ξέρω καλύτερα. Δε σημαίνει κάτι παραπάνω. Δε ζούμε στο 1700 που για να υποστηρίξω την προσωπική μου ζωή και να βρω μια ισορροπία, να πρέπει να λογοδοθώ. Εγώ δε το έχω έτσι στο μυαλό μου» έχει εξομολογηθεί επίσης η ίδια για την απόφασή της να μένει στην Πορτογαλία.
 

