Όμιλος VW: Ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως

Με την παράδοση τεσσάρων εκατομμυρίων αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, ο Όμιλος Volkswagen επιβεβαιώνει τη δυναμική της στρατηγικής του για την ηλεκτροκίνηση και ενισχύει περαιτέρω τη θέση του ως ένας από τους βασικούς παγκόσμιους παίκτες στη μετάβαση προς τη βιώσιμη κινητικότητα. Το 2025 ο Όμιλος Volkswagen κατατάχθηκε μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων κατασκευαστών BEV παγκοσμίως, ενώ στην Ευρώπη κατέχει ξεκάθαρη ηγετική θέση με μερίδιο περίπου 27%.

Η πορεία αυτή ξεκίνησε το 2013 με το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μαζικής παραγωγής του Ομίλου, το VW e-up!, ενώ το 2014 ακολούθησε το VW e-Golf. Από το 2019 και μετά, η ηλεκτρική στρατηγική επιταχύνθηκε σημαντικά με την εισαγωγή της αρθρωτής πλατφόρμας ηλεκτρικής κίνησης Modular Electric Drive Matrix (MEB). Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί περίπου τρία εκατομμύρια οχήματα βασισμένα στην MEB, καθιστώντας την τη βασική ηλεκτρική αρχιτεκτονική του Ομίλου.

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο Όμιλος Volkswagen ανανέωσε εκτενώς τη γκάμα του παρουσιάζοντας περίπου 60 νέα μοντέλα, εκ των οποίων σχεδόν το ένα τρίτο διαθέτει αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Σήμερα οι μάρκες του Ομίλου προσφέρουν περισσότερα από 30 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά μοντέλα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών, από compact αυτοκίνητα έως πολυτελή SUV. Παράλληλα, μέσω των μαρκών του Ομίλου TRATON (MAN, Volkswagen Truck & Bus κ.ά.), ο Όμιλος Volkswagen προσφέρει επίσης ηλεκτρικά φορτηγά και λεωφορεία, διαθέτοντας έτσι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα χαρτοφυλάκια ηλεκτρικών οχημάτων στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Η δυναμική αυτή συνεχίζεται και το 2026, με περισσότερα από 20 νέα μοντέλα να αναμένονται στην αγορά, περίπου τα μισά εκ των οποίων θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται νέα ηλεκτρικά μοντέλα ειδικά σχεδιασμένα για την κινεζική αγορά, καθώς και η νέα Electric Urban Car Family στην Ευρώπη, η οποία θα αποτελείται από τέσσερα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα πόλης και compact SUV.

Οι βασικές αγορές ηλεκτρικών οχημάτων

Οι τρεις βασικές αγορές για τα ηλεκτρικά οχήματα του Ομίλου Volkswagen είναι η Ευρώπη, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 95% των συνολικών παραδόσεων. Η Ευρώπη παραμένει η σημαντικότερη αγορά, απορροφώντας περίπου το 68% των ηλεκτρικών οχημάτων του Ομίλου, στην Κίνα αντιστοιχεί το 20% των παραδόσεων, ενώ περίπου το 8% κατευθύνθηκε προς τις ΗΠΑ. Οι υπόλοιπες αγορές αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το 4-5% των παραδόσεων.

Η συμβολή των μαρκών του Ομίλου

Το μεγαλύτερο μέρος των ηλεκτρικών οχημάτων προέρχεται από τη Brand Group Core, η οποία καλύπτει τη μαζική αγορά και αντιπροσωπεύει περίπου το 72% των BEV. Περίπου δύο εκατομμύρια οχήματα προέρχονται από τη μάρκα Volkswagen Passenger Cars.

Ακολουθούν η μάρκα της Skoda με 480.000 οχήματα και η Volkswagen Commercial Vehicles με 140.000 οχήματα. Η Brand Group Progressive, που περιλαμβάνει τα premium μοντέλα Audi, αντιπροσωπεύει περίπου το 22% των BEV με 870.000 οχήματα. Η Brand Group Sport Luxury αντιστοιχεί περίπου στο 6% των ηλεκτρικών οχημάτων, με περίπου 250.000 οχήματα Porsche και τέλος η Brand Group Trucks αντιπροσωπεύει περίπου το 0,3% των παραδόσεων BEV, δηλαδή περίπου 11.000 οχήματα.

Τα δέκα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά μοντέλα του Ομίλου Volkswagen, που αντιπροσωπεύουν συνολικά πάνω από το 80% των παραδόσεων, είναι τα εξής (σε χιλιάδες οχήματα):

Volkswagen ID.4 / ID.5 – 901.000. Volkswagen ID.3 – 628.000 .Audi Q4 e-tron (incl. Sportback) – 387.000. Skoda Enyaq (incl. Coupé) – 352.000 . 6. Audi e-tron / Q8 e-tron – 255.000 .7 Porsche Taycan – 177.000 CUPRA Born – 172.000 Volkswagen e-Golf – 152.000 Volkswagen ID. Buzz (incl. Cargo) – 132.000 Volkswagen ID.7 (incl. Tourer) – 132.000