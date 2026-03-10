Όμιλος VW: Ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως

Τα δέκα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά μοντέλα του Ομίλου Volkswagen

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.03.26 , 09:54 «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» στο θέατρο RADIO CITY
10.03.26 , 09:52 Voucher για σούπερ μάρκετ: Τι είναι και ποιοι το δικαιούνται
10.03.26 , 09:51 Κοσιώνη: Η απάντηση στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να φεύγει από τον ΣΚΑΪ
10.03.26 , 09:40 Όμιλος VW: Ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως
10.03.26 , 09:35 Γιώργος Καράβας: Οικογενειακώς στο Ντουμπάι λίγο πριν τον πόλεμο
10.03.26 , 09:33 Τραμπ: Νέες απειλές αν σταματήσει η ροή πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ
10.03.26 , 09:32 Η BMW και ο ρομποτικός σκύλος SpOTTO
10.03.26 , 09:23 Δημήτρης Φραγκιόγλου: Η αναγνωρισιμότητα, οι ρόλοι και ο «Χλαπάτσας»
10.03.26 , 09:09 Aυτή είναι η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού
10.03.26 , 09:06 Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
10.03.26 , 09:03 Μελίνα Μερκούρη: Οι έρωτες και οι δύο απόπειρες αυτοκτονίας
10.03.26 , 08:58 Kαιρός: «Καταρρέει το ατμοσφαιρικό βουνό. Έρχονται βροχές»
10.03.26 , 08:49 Ελένη Βουλγαράκη – Φώτης Ιωαννίδης: Μετακομίζουν!
10.03.26 , 08:17 Μιμή Ντενίση: Δε με νοιάζει η υστεροφημία. Μόνο για την κόρη μου με νοιάζει
10.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Μαρτίου
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
MasterChef Mystery Box: Ο παίκτης που κέρδισε τα 1.000 ευρώ - «Επέστρεψα»
MasterChef: Νεύρα στην ψηφοφορία των μπλε - Οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση
Οικογενειακά γενέθλια για την Πέγκυ Ζήνα: Τα πόσα έκλεισε η τραγουδίστρια;
Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ο Πάρης πήρε το πρώτο του τιμόνι»
Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»
Δύσκολες στιγμές για τη Φιλίτσα Καλογεράκου: «40 μέρες… Μου λείπεις»
Ελένη Βουλγαράκη: H έκπληξη του Φώτη Ιωαννίδη για τα γενέθλιά της
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Όμιλος VW: Ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με την παράδοση τεσσάρων εκατομμυρίων αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, ο Όμιλος Volkswagen επιβεβαιώνει τη δυναμική της στρατηγικής του για την ηλεκτροκίνηση και ενισχύει περαιτέρω τη θέση του ως ένας από τους βασικούς παγκόσμιους παίκτες στη μετάβαση προς τη βιώσιμη κινητικότητα. Το 2025 ο Όμιλος Volkswagen κατατάχθηκε μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων κατασκευαστών BEV παγκοσμίως, ενώ στην Ευρώπη κατέχει ξεκάθαρη ηγετική θέση με μερίδιο περίπου 27%.  

Η πορεία αυτή ξεκίνησε το 2013 με το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μαζικής παραγωγής του Ομίλου, το VW e-up!, ενώ το 2014 ακολούθησε το VW e-Golf. Από το 2019 και μετά, η ηλεκτρική στρατηγική επιταχύνθηκε σημαντικά με την εισαγωγή της αρθρωτής πλατφόρμας ηλεκτρικής κίνησης Modular Electric Drive Matrix (MEB). Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί περίπου τρία εκατομμύρια οχήματα βασισμένα στην MEB, καθιστώντας την τη βασική ηλεκτρική αρχιτεκτονική του Ομίλου. 

Όμιλος VW: Ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο Όμιλος Volkswagen ανανέωσε εκτενώς τη γκάμα του παρουσιάζοντας περίπου 60 νέα μοντέλα, εκ των οποίων σχεδόν το ένα τρίτο διαθέτει αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Σήμερα οι μάρκες του Ομίλου προσφέρουν περισσότερα από 30 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά μοντέλα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών, από compact αυτοκίνητα έως πολυτελή SUV. Παράλληλα, μέσω των μαρκών του Ομίλου TRATON (MAN, Volkswagen Truck & Bus κ.ά.), ο Όμιλος Volkswagen προσφέρει επίσης ηλεκτρικά φορτηγά και λεωφορεία, διαθέτοντας έτσι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα χαρτοφυλάκια ηλεκτρικών οχημάτων στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. 

Όμιλος VW: Ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως

Η δυναμική αυτή συνεχίζεται και το 2026, με περισσότερα από 20 νέα μοντέλα να αναμένονται στην αγορά, περίπου τα μισά εκ των οποίων θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται νέα ηλεκτρικά μοντέλα ειδικά σχεδιασμένα για την κινεζική αγορά, καθώς και η νέα Electric Urban Car Family στην Ευρώπη, η οποία θα αποτελείται από τέσσερα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα πόλης και compact SUV. 

Οι βασικές αγορές ηλεκτρικών οχημάτων 

Οι τρεις βασικές αγορές για τα ηλεκτρικά οχήματα του Ομίλου Volkswagen είναι η Ευρώπη, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 95% των συνολικών παραδόσεων. Η Ευρώπη παραμένει η σημαντικότερη αγορά, απορροφώντας περίπου το 68% των ηλεκτρικών οχημάτων του Ομίλου, στην Κίνα αντιστοιχεί το 20% των παραδόσεων, ενώ περίπου το 8% κατευθύνθηκε προς τις ΗΠΑ. Οι υπόλοιπες αγορές αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το 4-5% των παραδόσεων. 

Όμιλος VW: Ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως

Η συμβολή των μαρκών του Ομίλου 

Το μεγαλύτερο μέρος των ηλεκτρικών οχημάτων προέρχεται από τη Brand Group Core, η οποία καλύπτει τη μαζική αγορά και αντιπροσωπεύει περίπου το 72% των BEV. Περίπου δύο εκατομμύρια οχήματα προέρχονται από τη μάρκα Volkswagen Passenger Cars. 

Ακολουθούν η μάρκα της Skoda με 480.000 οχήματα και η Volkswagen Commercial Vehicles με 140.000 οχήματα. Η Brand Group Progressive, που περιλαμβάνει τα premium μοντέλα Audi, αντιπροσωπεύει περίπου το 22% των BEV με 870.000 οχήματα. Η Brand Group Sport Luxury αντιστοιχεί περίπου στο 6% των ηλεκτρικών οχημάτων, με περίπου 250.000 οχήματα Porsche και τέλος η Brand Group Trucks αντιπροσωπεύει περίπου το 0,3% των παραδόσεων BEV, δηλαδή περίπου 11.000 οχήματα. 

Όμιλος VW: Ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως

Τα δέκα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά μοντέλα του Ομίλου Volkswagen, που αντιπροσωπεύουν συνολικά πάνω από το 80% των παραδόσεων, είναι τα εξής (σε χιλιάδες οχήματα): 

 Volkswagen ID.4 / ID.5 – 901.000. Volkswagen ID.3 – 628.000 .Audi Q4 e-tron (incl. Sportback) – 387.000. Skoda Enyaq (incl. Coupé) – 352.000 . 6. Audi e-tron / Q8 e-tron – 255.000 .7   Porsche Taycan – 177.000  CUPRA Born – 172.000  Volkswagen e-Golf – 152.000     Volkswagen ID. Buzz (incl. Cargo) – 132.000  Volkswagen ID.7 (incl. Tourer) – 132.000 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VW
 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top