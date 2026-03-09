Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ο Πάρης πήρε το πρώτο του τιμόνι»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου συνεχίζει να βρίσκει μοναδικούς τρόπους να περνάει ποιοτικό χρόνο με τον γιο του, Πάρη Αλεξάνδρου, δημιουργώντας πολύτιμες αναμνήσεις που θα μείνουν χαραγμένες για πάντα.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, ο μικρός Πάρης είχε την ευκαιρία να ζήσει μια ξεχωριστή εμπειρία: για πρώτη φορά βρέθηκε πίσω από το τιμόνι ενός καρτ, απολαμβάνοντας τη χαρά της οδήγησης με ασφάλεια και πάντα υπό την καθοδήγηση και προστασία του πατέρα του.

Στην πρόσφατη ανάρτησή του στο Instagram, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε τη στιγμή αυτή με τους διαδικτυακούς του φίλους, συνοδεύοντας τις εικόνες με μια τρυφερή δήλωση που αποτυπώνει όλη τη συγκίνηση της στιγμής: «Όλα στη ζωή τρέχουν γρήγορα… αλλά αυτές οι στιγμές θέλω να κρατάνε για πάντα. Σήμερα ο Πάρης πήρε το πρώτο του τιμόνι κι εγώ κατάλαβα ότι η πιο όμορφη διαδρομή της ζωής μου μόλις ξεκίνησε».

Για τον μικρό Πάρη, η πρώτη επαφή με το τιμόνι ενός καρτ ήταν μια ανακάλυψη, μια στιγμή ελευθερίας και χαράς που τον έκανε να αισθανθεί πως μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο με το δικό του ρυθμό.

Για τον Δημήτρη, όμως, η εμπειρία αυτή έχει πολλαπλή σημασία είναι η στιγμή που βλέπει τον γιο του να μεγαλώνει, να αποκτά αυτοπεποίθηση και να εξερευνά τον κόσμο, πάντα με ασφάλεια και με την στήριξη που μόνο ένας γονιός μπορεί να προσφέρει.

Τα τρυφερά λόγια για τον γιο του

Σε πρόσφατη συνέντευξή του μίλησε με λόγια καρδιάς για τον γιο του: «Τα άλματα ανάπτυξης του Πάρη από δω και πέρα είναι διαφορετικά, κάθε μήνας είναι διαφορετικός. Βλέπεις μεγαλώνει ένα αντράκι που επικοινωνεί πολύ καλά, συναισθηματικά, είναι πιο εξωστρεφής. Πλέον λέει αυτό που ακριβώς θέλει να σου πει, μιλάς, επικοινωνείς και κάνεις συζητήσεις και κάνεις πράγματα, σου λέει τα θέλω του. Θα σου πω ένα περιστατικό. Έχουμε μια σαύρα στο σπίτι τέλος πάντων που την αγαπάει πολύ και αυτή είχε κρυφτεί κάπου μέσα και μου είπε «Μπαμπά, άκου τι σκέφτηκα, θα της βάλουμε λίγη τροφούλα στην άκρη και θα βγει αυτή και θα τη βάλουμε μέσα σε ένα κουτάκι και θα την πιάσουμε». Μου κάνει εντύπωση και ο τρόπος, ο γρήγορος της σκέψης και γενικότερα αυτή η κινητική ιδιότητα που έχει, πόσο γρήγορα έχει αναπτυχθεί σε όλο αυτό το κομμάτι».