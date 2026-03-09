Οικογενειακά γενέθλια για την Πέγκυ Ζήνα: Τα πόσα έκλεισε η τραγουδίστρια;

Η Πέγκυ Ζήνα γιόρτασε τα γενέθλιά της σε μια ιδιαίτερα ζεστή και οικογενειακή ατμόσφαιρα, έχοντας στο πλευρό της τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα.

Η γνωστή τραγουδίστρια έκλεισε τα 51 της χρόνια στις 8 Μαρτίου, μια ημερομηνία που συμπίπτει και με την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, γεγονός που έκανε τη μέρα ακόμη πιο συμβολική.

Ο εορτασμός πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, μακριά από φώτα και μεγάλες κοσμικές εκδηλώσεις. Η καλλιτέχνιδα προτίμησε να περάσει τη μέρα της μαζί με την οικογένειά της, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και αγάπης στο σπίτι. Δίπλα της βρέθηκε φυσικά ο σύζυγός της, Γιώργος Λύρας, με τον οποίο μοιράζεται μια σχέση ζωής εδώ και πολλά χρόνια.

Ο Γιώργος Λύρας θέλησε να μοιραστεί λίγες από τις όμορφες στιγμές της ημέρας και με τους διαδικτυακούς φίλους τους. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες από τον εορτασμό, δείχνοντας την εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων αλλά και τα γλυκά που είχαν ετοιμαστεί για την περίσταση.

Στη λεζάντα της ανάρτησης συνόδευσε τα στιγμιότυπα με μια ιδιαίτερα τρυφερή ευχή προς τη σύζυγό του, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και την εκτίμησή του.

«Χρόνια Πολλά αγαπούλα μου», έγραψε.

Όπως συμβαίνει συχνά σε σημαντικές στιγμές της ζωής της τραγουδίστριας, κοντά της βρέθηκαν τα πρόσωπα που αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά της. Ανάμεσά τους ήταν φυσικά και η μονάκριβη κόρη του ζευγαριού, Ηλέκτρα Λύρα, η οποία αποτελεί το επίκεντρο της οικογενειακής τους ζωής. Η παρουσία της έκανε την ημέρα ακόμη πιο συγκινητική και χαρούμενη για όλους.

Η σχέση της Πέγκυς Ζήνα με τον Γιώργο Λύρα αποτελεί ένα από τα πιο σταθερά και αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Οι δυο τους είναι μαζί εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες, έχοντας χτίσει έναν δεσμό που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη στήριξη και τον αμοιβαίο σεβασμό. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων έχουν σταθεί ο ένας δίπλα στον άλλον τόσο στις προσωπικές όσο και στις επαγγελματικές στιγμές.

Η οικογενειακή θαλπωρή που χαρακτήρισε τον φετινό εορτασμό των γενεθλίων της τραγουδίστριας έδειξε για ακόμη μία φορά πόσο σημαντική είναι για εκείνη η παρουσία της οικογένειάς της.

Οι ευχές, η εντυπωσιακή τούρτα και η ζεστή ατμόσφαιρα δημιούργησαν μια γιορτή γεμάτη αγάπη και συγκίνηση. Για το ζευγάρι, τέτοιες προσωπικές στιγμές φαίνεται πως έχουν ιδιαίτερη αξία. Παρότι και οι δύο έχουν μια έντονη επαγγελματική πορεία στον χώρο της μουσικής, προσπαθούν πάντα να αφιερώνουν χρόνο στην οικογένειά τους και να μοιράζονται μικρές αλλά ουσιαστικές στιγμές χαράς