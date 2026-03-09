Στο Cash or trash μια αυθεντική φοσεσιά Eύζωνα - Πόσο αξίζει;

Η τετραψηφία εκτίμηση του Θάνου Λούδου για την παραδοσιακή ελληνική φορέσια του 19ου αιώνα

Η Ελένη έφερε στο Cash or Trash ένα από τα πιο δυνατά ελληνικά σύμβολα μνήμης, τόλμης και τιμής, μετατρέποντας το δωμάτιο της δημοπρασίας σε… αίθουσα Πολεμικού Μουσείου.

Η Ελένη έφερε στο Cash or Trash μια ολοκληρωμένη ελληνική φορεσιά του 19ου αιώνα

«Εγώ θαύμασα το αντικείμενο που μας έχεις φέρει, γιατί είναι η πρώτη φορά που βλέπω ολοκληρωμένη μια ελληνική φορεσιά. Χαίρομαι που μέσα από το Cash or Trash αναδεικνύουμε αντικείμενα που έχουν σχέση με την ελληνική ιστορία», δήλωσε με υπερηφάνεια η Δέσποινα Μοιραράκη.

Η χαρά του Θάνου Λούδου ήταν επίσης μεγάλη, αφού για πρώτη φορά στο δωμάτιο της εκτίμησης έφτασε μια πλήρης ελληνική φορεσιά, που τοποθετείται επιβεβαιωμένα στον 19ο αιώνα. Η εκτίμηση των 5.000 ευρώ, αν και ιδιαίτερα υψηλή, δεν ικανοποίησε την Ελένη, καθώς η εντολή του συλλέκτη φίλου της ήταν σαφής: να μην τη δώσει για λιγότερα από 9.000 ευρώ.

Παρατηρώντας τις χαμηλές προσφορές των αγοραστών, η πωλήτρια αποφάσισε να ανεβάσει τον πήχη, αναγκάζοντας έναν-έναν τους αγοραστές να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους.

Χάσμα μεταξύ αγοραστών και πωλήτριας στη δημοπρασία

Οι buyers μπορεί να ενθουσιάστηκαν με την αυθεντική φορεσιά Εύζωνα, ωστόσο δεν ήταν διατεθειμένοι να προσφέρουν πάνω από 2.000 ευρώ. Μάλιστα, εξεπλάγησαν μόλις έμαθαν πόσο την εκτίμησε ο ειδικός. «Προφανώς κάτι δεν γνωρίζουμε», σχολίασε ο Γιώργος Δαράβαλης.

«Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μεγάλη χαρά να βλέπουμε αυτά τα αντικείμενα να έρχονται στο Cash or Trash και εύχομαι να το ξαναφέρεις», είπε κλείνοντας η Ελομίδα Βισβίκη.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash