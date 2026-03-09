Στο Cash or trash μια αυθεντική φοσεσιά Eύζωνα - Πόσο αξίζει;

Μεγάλο χάσμα μεταξύ αγοραστών και πωλήτριας στη δημοπρασία

Η τετραψηφία εκτίμηση του Θάνου Λούδου για την παραδοσιακή ελληνική φορέσια του 19ου αιώνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη παρουσίασε μια αυθεντική φορεσιά Εύζωνα στο Cash or Trash, αναδεικνύοντας την ελληνική ιστορία.
  • Η φορεσιά εκτιμήθηκε στα 5.000 ευρώ, αλλά η Ελένη ήθελε τουλάχιστον 9.000 ευρώ.
  • Οι αγοραστές προσέφεραν μόνο έως 2.000 ευρώ, προκαλώντας απογοήτευση στην Ελένη.
  • Η Δέσποινα Μοιραράκη και ο Θάνος Λούδος εξέφρασαν ενθουσιασμό για την παρουσίαση του αντικειμένου.
  • Η εκπομπή υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης ελληνικών πολιτιστικών κληρονομιών.

Η Ελένη έφερε στο Cash or Trash ένα από τα πιο δυνατά ελληνικά σύμβολα μνήμης, τόλμης και τιμής, μετατρέποντας το δωμάτιο της δημοπρασίας σε… αίθουσα Πολεμικού Μουσείου.

Cash or Trash: Αυτή είναι η νέα στρατηγική που χρησιμοποιεί ο Θάνος Μαρίνης

Η Ελένη έφερε στο Cash or Trash μια ολοκληρωμένη ελληνική φορεσιά του 19ου αιώνα

Η Ελένη έφερε στο Cash or Trash μια ολοκληρωμένη ελληνική φορεσιά του 19ου αιώνα

«Εγώ θαύμασα το αντικείμενο που μας έχεις φέρει, γιατί είναι η πρώτη φορά που βλέπω ολοκληρωμένη μια ελληνική φορεσιά. Χαίρομαι που μέσα από το Cash or Trash αναδεικνύουμε αντικείμενα που έχουν σχέση με την ελληνική ιστορία», δήλωσε με υπερηφάνεια η Δέσποινα Μοιραράκη.

Cash or Trash: Η Ρογδάκη θέλει τις οπαλίνες - Θα τις αποκτήσει;

Η χαρά του Θάνου Λούδου ήταν επίσης μεγάλη, αφού για πρώτη φορά στο δωμάτιο της εκτίμησης έφτασε μια πλήρης ελληνική φορεσιά, που τοποθετείται επιβεβαιωμένα στον 19ο αιώνα. Η εκτίμηση των 5.000 ευρώ, αν και ιδιαίτερα υψηλή, δεν ικανοποίησε την Ελένη, καθώς η εντολή του συλλέκτη φίλου της ήταν σαφής: να μην τη δώσει για λιγότερα από 9.000 ευρώ.

Παρατηρώντας τις χαμηλές προσφορές των αγοραστών, η πωλήτρια αποφάσισε να ανεβάσει τον πήχη, αναγκάζοντας έναν-έναν τους αγοραστές να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους.

Χάσμα μεταξύ αγοραστών και πωλήτριας στη δημοπρασία

Χάσμα μεταξύ αγοραστών και πωλήτριας στη δημοπρασία 

Οι buyers μπορεί να ενθουσιάστηκαν με την αυθεντική φορεσιά Εύζωνα, ωστόσο δεν ήταν διατεθειμένοι να προσφέρουν πάνω από 2.000 ευρώ. Μάλιστα, εξεπλάγησαν μόλις έμαθαν πόσο την εκτίμησε ο ειδικός. «Προφανώς κάτι δεν γνωρίζουμε», σχολίασε ο Γιώργος Δαράβαλης.

«Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μεγάλη χαρά να βλέπουμε αυτά τα αντικείμενα να έρχονται στο Cash or Trash και εύχομαι να το ξαναφέρεις», είπε κλείνοντας η Ελομίδα Βισβίκη.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash 

 

CASH OR TRASH
