Super Κική για απόπειρα βιασμού: «Ήμουν 15. Είχα αίματα στα πόδια μου»

Η έντονη σχέση με τη μητέρα της και η φυλακή

Super Κική
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Super Κική μίλησε για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια και τη βίαιη σχέση των γονιών της.
  • Αναφέρθηκε σε απόπειρα βιασμού που υπέστη στα 15 της στη Χίο από δύο άνδρες.
  • Περιέγραψε πώς αντέδρασε και κατάφερε να αμυνθεί, προκαλώντας τραυματισμό στον έναν από τους δράστες.
  • Η εμπειρία αυτή την σημάδεψε και δεν την είχε αποκαλύψει για χρόνια λόγω ντροπής.
  • Η Super Κική συνδέει την εμπειρία της με τη ζωή της και τις σχέσεις της στην επαρχία.

Ιδιαίτερα εξομολογητική διάθεση είχε η Super Κική, η οποία μίλησε, μεταξύ άλλων, για την οικογένειά της, τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, αλλά και για μια σοκαριστική εμπειρία που έζησε όταν ήταν έφηβη.

Κωνσταντινίδης για Super Κική: «Το ξύλο το απελέκητο δεν καταλαβαίνει»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Super Kikii (@super_kikii)


Αρχικά, αναφέρθηκε στη σχέση των γονιών της και στο περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε. Όπως είπε, η μητέρα της είχε ήδη δύο παιδιά πριν γνωρίσει τον πατέρα της και η σχέση τους ήταν ιδιαίτερα έντονη και γεμάτη συγκρούσεις. Η ίδια περιέγραψε ότι επρόκειτο για μια παθιασμένη αλλά ταυτόχρονα δύσκολη σχέση, με συνεχείς καβγάδες και εντάσεις.

Super Κική: Η πρώτη αντίδραση μετά το ξέσπασμα στους δημοσιογράφους

«Η μάνα μου είχε ήδη δύο παιδιά και μετά γνώρισε τον πατέρα μου. Είχαν από αυτές τις σχέσεις πάθους που παίζανε ξύλο όλη μέρα, έπεφταν και μπουνιές και βγήκα από μια τέτοια σχέση εγώ. Να κάτι που δεν έχω πει: Έχω μνήμες που ήμουν μωρό και -δεν ξέρω αν θα αντέξει να μείνει αυτό στο βίντεο αλλά χ@στηκ@- θυμάμαι να π@διούνται δίπλα μου. Δεν ξέρω αν το έχω πει σε κανέναν ποτέ. Όλο αυτό ήταν για πολύ λίγο, χώρισαν πολύ γρήγορα. Εγώ ήμουν πολύ μωρό όμως τα θυμάμαι όλα. Ήταν όλα τόσο έντονα. Θυμάμαι έπαιζαν ξύλο και ήμουν 3-4 ετών. Σαν παιδί ήμουν πιο πολύ θυμωμένη με την μάνα μου. Ήμουν και με τον πατέρα μου αλλά με τη μάνα μου ήταν όλο το… Τότε της έλεγα όλα, έκανα πολλή φασαρία, δεν κατάλαβε ποτέ, αλλά δεν είχα ποτέ μυστικά από εκείνη».

Η απόπειρα βιασμού στα 15 της

Κατά τη διάρκεια της κουβέντας με τον make up artist, Παντελή Τουτουντζή προχώρησε και σε μια σοκαριστική εμπειρία που είχε στα 15 της όταν ήταν στη Χίο.

Δύο άνδρες αποπειράθηκαν να τη βιάσουν: «Είχα κλέψει μισό κιλό χασίς από έναν που είχε πάει να με βιάσει. Ήμουν γύρω στα 15 και γούσταρα έναν που έκανε σεξ με οποιαδήποτε. Ήμασταν σε ένα μπαράκι από αυτά τα κλασικά στέκια της επαρχίας. Εγώ είχα μεθύσει και μου είπε αυτός “πάμε να χαμουρευτούμε” και του είπα “άντε, πάμε” και μου έδωσε έναν μπάφο. Εγώ μπάφο δεν έπινα με αλκοόλ και έγινα σκουπιδαριό. Θυμάμαι ήμουν τρικάβαλο σε ένα μηχανάκι και μετά από λίγο είχα πάλι αυτή την εικόνα αλλά ήμουν με χτυπημένα πόδια γιατί είχαμε πέσει. Μετά θυμάμαι να ακούω έναν μεγαλύτερο, ο οποίος είναι ακόμα στη Χίο, να λέει “μπες πρώτα εσύ που σε γουστάρει και μετά θα μπω εγώ, δεν θα καταλάβει τη διαφορά”. Μια που το ακούω και μια που ξεμεθάω», είπε στο Fashion Snap!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Super Kikii (@super_kikii)

«Ήρθε πάνω μου αυτός που γούσταρα και του έδωσα με όλη μου τη δύναμη μια σπρωξιά και κοπάνησε το κεφάλι του στον τοίχο. Έμεινε εκεί αλλά δεν πέθανε. Σηκώθηκα και είπα στον άλλο που ήταν ολόγυμνος ό,τι επιχείρημα είχα το κεφάλι μου εκείνη τη στιγμή ώστε να μην το κάνει (σ.σ να τη βιάσει). Είχα αίματα στα πόδια και μου έδωσε και μπεταντίν. Άνοιξα την πόρτα και δεν ήξερα πού ήμουν, άρχισα να κατηφορίζω. Πέρασαν 2-3 χρόνια και δεν το είχα πει πουθενά γιατί ντρεπόμουν και γνωριζόμασταν όλοι στη Χίο. Είχα μια φίλη, πολύ αλάνι, που είχε κάνει κάτι με έναν γνωστό αυτού που είχε πάει να με βιάσει. Μου είπε “αυτός με αυτόν έχουν κρυμμένο ένα κιλό χασίσι σε ένα χωράφι”. Δεν θα πω τη συνέχεια. Όταν μπήκα φυλακή, εκείνος (σ.σ εκείνος που της άρεσε) μάς είχε φέρει μια παραγγελία (σ.σ σουβλάκια) και του είπα “εγώ σου το πήρα”», πρόσθεσε κλείνοντας.


 

