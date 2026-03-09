Ελένη Βουλγαράκη: H έκπληξη του Φώτη Ιωαννίδη για τα γενέθλιά της

H παρουσιάστρια βρίσκεται στην Πορτογαλία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.03.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Εσύ μπορείς να βρεις τη γεωμετρική έννοια;
09.03.26 , 19:35 ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
09.03.26 , 19:14 Dacia: «Μαζί γράφουμε χιλιόμετρα και ιστορία»
09.03.26 , 19:05 Επίδομα 750 ευρώ για χιλιάδες δικαιούχους – H αίτηση στο gov.gr
09.03.26 , 18:39 Δωρεά 7 πυροσβεστικών οχημάτων σε Κόρινθο και Λουτράκι
09.03.26 , 18:30 Στο Cash or trash μια αυθεντική φοσεσιά Eύζωνα - Πόσο αξίζει;
09.03.26 , 18:10 Το podcast Δεκεμβριανά (Δελτία) υποψήφιο στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσ/νίκης
09.03.26 , 18:04 Οικογενειακά γενέθλια για την Πέγκυ Ζήνα: Τα πόσα έκλεισε η τραγουδίστρια;
09.03.26 , 18:00 Cash or Trash: Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου άφησε άναυδο τον πωλητή!
09.03.26 , 17:46 Ελένη Βουλγαράκη: H έκπληξη του Φώτη Ιωαννίδη για τα γενέθλιά της
09.03.26 , 17:43 Τραμπ: Δώστε άσυλο στην εθνική ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν
09.03.26 , 17:24 Ιωάννα Τούνη: «Δεν τιμωρώ τον εαυτό μου με αυστηρούς κανόνες»
09.03.26 , 17:24 Στη Σούδα o Μακρόν - Τον υποδέχθηκε ο Δένδιας
09.03.26 , 17:21 Σοβαρό πλήγμα για τον Ερντογάν η πολιτική Τραμπ
09.03.26 , 16:46 Μπάλντοκ: Συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλιά του
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιρλανδία
Αντιγόνη Κουλουκάκου: Στο πάρτι του γιου της με τον πρώην σύζυγό της
Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»
Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα
Βαφή μαλλιών: Τα tips που θα κρατήσουν το χρώμα σου έντονο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Βουλγαράκη γιορτάζει τα γενέθλιά της στην Πορτογαλία με τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη.
  • Ο Φώτης Ιωαννίδης της έκανε έκπληξη με μια τούρτα που έγραφε "Χρόνια πολλά Ελένη".
  • Ο Ιωαννίδης αγωνίζεται στην Πορτογαλία, μετά από μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία από τον Παναθηναϊκό.
  • Η Ελένη Βουλγαράκη αποφάσισε να αλλάξει επαγγελματική κατεύθυνση και ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την εκπομπή Κουνάβια.
  • Είχε ήδη αποχωρήσει από το πάνελ της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1.

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα η Ελένη Βουλγαράκη, η οποία αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Πορτογολία για να είναι μαζί με τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη.

Ο γνωστός ποδοσφαιριστής της έκανε μάλιστα, μια πολύ τρυφερή έκπληξη με την οποία θέλησε να της εκφράσει την αγάπη του.

Ελένη Βουλγαράκη: «Η συγκατοίκηση δε σκοτώνει καθόλου τον έρωτα»

Συγκεκριμένα ο Φώτης Ιωαννίδης σε έξοδό τους είχε ζητήσει να φέρουν για εκείνη ένα πολύ ιδιαίτερο γλυκό, πάνω στο οποίο έγραφε: «Χρόνια πολλά Ελένη». Μάλιστα, ο Φώτης Ιωαννίδης δημοσίευσε μια σχετική φωτογραφία από την ώρα που η Ελένη Βουλγαράκη έσβηνε τα κεράκια της τούρτας της.

Ελένη Βουλγαράκη: H έκπληξη του Φώτη Ιωαννίδη για τα γενέθλιά της

Ο Φώτης Ιωαννίδης αγωνίζεται πλέον στην Πορτογαλία, με τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό να αποτελεί μία από τις ακριβότερες στην ιστορία.

Μετά από ένα διάστημα  όπου η Ελένη Βουλγαράκη ταξίδευε συνεχώς στη Λισαβόνα, πήρε τη μεγάλη απόφαση να αλλάξει την επαγγελματική της ζωή. Τον Ιανουάριο του 2026, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το ραδιοφωνική εκπομπή Κουνάβια, εξηγώντας ότι δεν μπορεί πλέον να υποστηρίξει το καθημερινό πρόγραμμα στην Ελλάδα. Ήδη είχε αποχωρήσει από το πάνελ της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1.

Φώτης Ιωαννίδης - Ελένη Βουλγαράκη

Φώτης Ιωαννίδης - Ελένη Βουλγαράκη  / Φωτογραφία NDP Photo Agency
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top