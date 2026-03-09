Ελένη Βουλγαράκη: H έκπληξη του Φώτη Ιωαννίδη για τα γενέθλιά της

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα η Ελένη Βουλγαράκη, η οποία αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Πορτογολία για να είναι μαζί με τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη.

Ο γνωστός ποδοσφαιριστής της έκανε μάλιστα, μια πολύ τρυφερή έκπληξη με την οποία θέλησε να της εκφράσει την αγάπη του.

Συγκεκριμένα ο Φώτης Ιωαννίδης σε έξοδό τους είχε ζητήσει να φέρουν για εκείνη ένα πολύ ιδιαίτερο γλυκό, πάνω στο οποίο έγραφε: «Χρόνια πολλά Ελένη». Μάλιστα, ο Φώτης Ιωαννίδης δημοσίευσε μια σχετική φωτογραφία από την ώρα που η Ελένη Βουλγαράκη έσβηνε τα κεράκια της τούρτας της.

Ο Φώτης Ιωαννίδης αγωνίζεται πλέον στην Πορτογαλία, με τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό να αποτελεί μία από τις ακριβότερες στην ιστορία.

Μετά από ένα διάστημα όπου η Ελένη Βουλγαράκη ταξίδευε συνεχώς στη Λισαβόνα, πήρε τη μεγάλη απόφαση να αλλάξει την επαγγελματική της ζωή. Τον Ιανουάριο του 2026, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το ραδιοφωνική εκπομπή Κουνάβια, εξηγώντας ότι δεν μπορεί πλέον να υποστηρίξει το καθημερινό πρόγραμμα στην Ελλάδα. Ήδη είχε αποχωρήσει από το πάνελ της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1.

Φώτης Ιωαννίδης - Ελένη Βουλγαράκη / Φωτογραφία NDP Photo Agency