Dacia: «Μαζί γράφουμε χιλιόμετρα και ιστορία»

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας, την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, με τη Dacia να στηρίζει τον ΣΕΓΑΣ και το κορυφαίο αθλητικό event, ως Επίσημος Χορηγός.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της ολοήμερης διοργάνωσης, τα μοντέλα Dacia Sandero, Duster και Bigster ανταποκρίθηκαν με αξιοπιστία σε κάθε ανάγκη μετακίνησης των στελεχών του ΣΕΓΑΣ και των συμμετεχόντων. Παράλληλα, συνόδευσαν με υπερηφάνεια τους σχεδόν 25.000 δρομείς που έλαβαν μέρος στους αγώνες δρόμου, από την εκκίνηση έως τον τερματισμό στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων. 

Μεταξύ αυτών τα περίπου 100 μέλη της Dacia Running Team, που συμμετείχαν σε όλες τις διαδρομές, μεταφέροντας το μήνυμα «Μαζί γράφουμε χιλιόμετρα και ιστορία». Στο πλαίσιο της στρατηγικής που ακολουθεί για την εξέλιξη της γκάμας της — «essential but cool», «robust & outdoor», «eco smart» — η Dacia υιοθετεί μια φιλοσοφία «απλή αλλά ουσιαστική», πλήρως εναρμονισμένη με το χαρακτήρα και τις αξίες μιας διοργάνωσης όπως ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας. 

Δίπλα στα ευρωπαϊκά best seller Dacia Sandero και Dacia Bigster, το δημοφιλές Dacia Duster, είχε αναλάβει το ρόλο του επίσημου αυτοκίνητου του Ημιμαραθωνίου, αναδεικνύοντας τη δύναμη, την περιπέτεια και τη βιώσιμη κινητικότητα. Το Dacia Duster ήταν ο πλοηγός και του αγώνα των 5χλμ. allwyn, o οποίος συγκέντρωσε το μεγαλύτερο πλήθος των συμμετοχών τη μέρας.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα δρομικά events που πλαισίωσαν τον Ημιμαραθώνιο έλαβαν χώρα καθ’ ολοκληρίαν στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, δίνοντας την ευκαιρία στους χιλιάδες δρομείς να περάσουν από 40 ιστορικά μνημεία της πόλης, χαρίζοντας ξεχωριστή ταυτότητα σε αυτή τη γιορτή του αθλητισμού.  

Παράλληλα, στο Sponsors’ Village, στην πλατεία Συντάγματος, από το Σάββατο 7 Μαρτίου το περίπτερο της Dacia υποδέχτηκε χιλιάδες επισκέπτες, δρομείς και μη, οι οποίοι γνώρισαν από κοντά το Duster, ενώ μέσα από ένα εικονικό παιχνίδι οδήγησης, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις «αντοχές» τους και να κερδίσουν μοναδικά δώρα Dacia. Η Dacia παραμένει στο πλευρό του ΣΕΓΑΣ, ως επίσημος χορηγός, σε όλα τα δρομικά events του 2026, αλλά και τις διοργανώσεις κλειστού και ανοιχτού στίβου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με το βλέμμα στραμμένο στον 43ο Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό, που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Νοέμβριο.  

