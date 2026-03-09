Τροχός της Τύχης: Εσύ μπορείς να βρεις τη γεωμετρική έννοια;

Ο Άγγελος «κόλλησε» στην πρώτη λέξη

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 9/3/2026 στο Star, ο Άγγελος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Γεωμετρία», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Μ, το Ν, και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι

Τροχός της Τύχης: Εσύ μπορείς να βρεις τη γεωμετρική έννοια;

Ο παίκτης βρήκε τη δεύτερη λέξη, αλλά ζορίστηκε στην πρώτη.

Κοίτα προσεκτικά τα γράμματα και προσπάθησε να λύσεις τον γρίφο. Θα τα καταφέρεις;

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
