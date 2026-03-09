Toyota: Γιατί επένδυσε στην Πολωνία

Η Toyota Motor Europe προχωρά στην ίδρυση δεύτερου Circular Factory

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.03.26 , 22:57 Επίθεση στο τηλεοπτικό συνεργείο του Star στο «λεωφορείο του τρόμου»
09.03.26 , 22:35 Πάτρα: Βρήκαν την 26χρονη κόρη τους νεκρή σε χωράφι
09.03.26 , 22:28 Τραμπ: Απειλεί με δολοφονία και του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
09.03.26 , 22:16 Δυσφορία Τραμπ για τα χτυπήματα Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
09.03.26 , 22:11 Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ο Πάρης πήρε το πρώτο του τιμόνι»
09.03.26 , 21:57 Κλείνει το προξενείο των ΗΠΑ στα Άδανα της Τουρκίας
09.03.26 , 21:56 Ισραήλ: Βομβάρδισε την τράπεζα της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό
09.03.26 , 21:40 MasterChef: Το concept του Mystery Box και το εκρηκτικό δίδυμο από τα παλιά
09.03.26 , 21:05 Πύρινη κόλαση στο Μπαχρέιν: Χτύπημα στην «καρδιά» της οικονομίας
09.03.26 , 21:05 Toyota: Γιατί επένδυσε στην Πολωνία
09.03.26 , 20:43 Λίβανος: Σκοτώθηκε ιερέας χριστιανικής εκκλησίας σε βομβαρδισμό
09.03.26 , 20:41 Στη Σούδα o Μακρόν - Τον υποδέχθηκε ο Δένδιας
09.03.26 , 20:21 Nissan LEAF: Νικητής του Women’s Worldwide Car of the Year 2026
09.03.26 , 20:07 Super Κική για απόπειρα βιασμού: «Ήμουν 15. Είχα αίματα στα πόδια μου»
09.03.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Εσύ μπορείς να βρεις τη γεωμετρική έννοια;
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Οικογενειακά γενέθλια για την Πέγκυ Ζήνα: Τα πόσα έκλεισε η τραγουδίστρια;
Ελένη Βουλγαράκη: H έκπληξη του Φώτη Ιωαννίδη για τα γενέθλιά της
Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»
Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιρλανδία
Αντιγόνη Κουλουκάκου: Στο πάρτι του γιου της με τον πρώην σύζυγό της
Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο
Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 21.02.26, 19:43
Η Toyota Motor Europe προχωρά στην ίδρυση δεύτερου Circular Factory
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Toyota Motor Europe (TME) ανακοίνωσε την ίδρυση ενός νέου Circular Factory στο Walbrzych της Πολωνίας, μένοντας πιστή στη στρατηγική της για ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου κυκλικής οικονομίας στην Ευρώπη.Η νέα εγκατάσταση, συνολικής έκτασης 25.000 τ.μ., θα επεξεργάζεται περίπου 20.000 οχήματα ετησίως, τα οποία θα βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Η επένδυση αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική της TME για την ανάπτυξη ενός μοντέλου κυκλικής οικονομίας, βασισμένου στο τρίπτυχο Reduce, Reuse & Recycle (Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση & Ανακύκλωση). Στόχος είναι η μεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού οφέλους μέσω της συστηματικής και ακριβούς επεξεργασίας των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής.

Το νέο εργοστάσιο στην Πολωνία θα εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην επεξεργασία οχημάτων (ΟΚΤΖ), με έμφαση στην ανάκτηση εξαρτημάτων που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, καθώς και πολύτιμων πρώτων υλών. Εξαρτήματα όπως οι μπαταρίες και οι τροχοί θα αξιολογούνται για τη δυνατότητα ανακατασκευής, επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης. Επιπλέον, η Toyota σκοπεύει να ανακτά υλικά όπως χαλκό, χάλυβα, αλουμίνιο και πλαστικό, με στόχο την επαναξιοποίησή τους στην παραγωγή νέων οχημάτων.

Η Toyota Motor Europe προχωρά στην ίδρυση δεύτερου Circular Factory
Το Circular Factory θα επεκτείνει τις δραστηριότητες του υπάρχοντος εργοστασίου στο Walbrzych, το οποίο ήδη κατασκευάζει βασικά εξαρτήματα για τα υβριδικά και τα συμβατικά συστήματα κίνησης της Toyota.«Αυτό είναι το δεύτερο Circular Factory στην Ευρώπη. Το πρώτο εγκαινιάστηκε το 2025 στο Burnaston στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων κυκλικής οικονομίας»,

«Επιλέξαμε την Πολωνία λόγω της μεγάλης διαθεσιμότητας οχημάτων τέλους κύκλου ζωής τους, της ανακύκλωσης σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ήδη υπάρχουσας παραγωγικής υποδομής. Τα επόμενα χρόνια, σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε παρόμοιες επενδύσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές», δήλωσε ο Leon van der Merwe, Αντιπρόεδρος Κυκλικής Οικονομίας της Toyota Motor Europe.

Η Toyota Motor Europe έχει δεσμευτεί για την επίτευξη πλήρους ουδετερότητας άνθρακα έως το 2040, καθώς και μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα σε όλες τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της έως το 2030.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤOYOTA
 |
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
 |
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΛΩΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top