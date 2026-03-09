Toyota: Γιατί επένδυσε στην Πολωνία

Η Toyota Motor Europe (TME) ανακοίνωσε την ίδρυση ενός νέου Circular Factory στο Walbrzych της Πολωνίας, μένοντας πιστή στη στρατηγική της για ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου κυκλικής οικονομίας στην Ευρώπη.Η νέα εγκατάσταση, συνολικής έκτασης 25.000 τ.μ., θα επεξεργάζεται περίπου 20.000 οχήματα ετησίως, τα οποία θα βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Η επένδυση αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική της TME για την ανάπτυξη ενός μοντέλου κυκλικής οικονομίας, βασισμένου στο τρίπτυχο Reduce, Reuse & Recycle (Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση & Ανακύκλωση). Στόχος είναι η μεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού οφέλους μέσω της συστηματικής και ακριβούς επεξεργασίας των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής.

Το νέο εργοστάσιο στην Πολωνία θα εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην επεξεργασία οχημάτων (ΟΚΤΖ), με έμφαση στην ανάκτηση εξαρτημάτων που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, καθώς και πολύτιμων πρώτων υλών. Εξαρτήματα όπως οι μπαταρίες και οι τροχοί θα αξιολογούνται για τη δυνατότητα ανακατασκευής, επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης. Επιπλέον, η Toyota σκοπεύει να ανακτά υλικά όπως χαλκό, χάλυβα, αλουμίνιο και πλαστικό, με στόχο την επαναξιοποίησή τους στην παραγωγή νέων οχημάτων.



Το Circular Factory θα επεκτείνει τις δραστηριότητες του υπάρχοντος εργοστασίου στο Walbrzych, το οποίο ήδη κατασκευάζει βασικά εξαρτήματα για τα υβριδικά και τα συμβατικά συστήματα κίνησης της Toyota.«Αυτό είναι το δεύτερο Circular Factory στην Ευρώπη. Το πρώτο εγκαινιάστηκε το 2025 στο Burnaston στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων κυκλικής οικονομίας»,

«Επιλέξαμε την Πολωνία λόγω της μεγάλης διαθεσιμότητας οχημάτων τέλους κύκλου ζωής τους, της ανακύκλωσης σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ήδη υπάρχουσας παραγωγικής υποδομής. Τα επόμενα χρόνια, σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε παρόμοιες επενδύσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές», δήλωσε ο Leon van der Merwe, Αντιπρόεδρος Κυκλικής Οικονομίας της Toyota Motor Europe.

Η Toyota Motor Europe έχει δεσμευτεί για την επίτευξη πλήρους ουδετερότητας άνθρακα έως το 2040, καθώς και μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα σε όλες τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της έως το 2030.