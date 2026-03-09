Κλείνει το προξενείο των ΗΠΑ στα Άδανα της Τουρκίας

Μετά την αναχαίτιση του βαλλιστικού πυραύλου του Ιράν

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κλείνει το αμερικανικό προξενείο στα Άδανα λόγω λόγων ασφαλείας.
  • Η απόφαση έρχεται μετά την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν, που εξουδετερώθηκε από την αεράμυνα του ΝΑΤΟ.
  • Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζήτησε την άμεση αποχώρηση μη απαραίτητων εργαζομένων και των οικογενειών τους.
  • Η εκλογή του γιου του Χαμενεΐ στην ηγεσία του Ιράν προκαλεί ανησυχία στις ΗΠΑ, με τον Τραμπ να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του.
  • Ο γιος Χαμενεΐ θεωρείται σκληροπυρηνικός και έχει ισχυρές σχέσεις με το καθεστώς της Τεχεράνης.

Μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας για νέο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, μπήκε στο τουρκικό εναέριο χώρο και εξουδετερώθηκε από την αεράμυνα του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο,  το Αμερικανικό προξενείο στα Αδανα κλείνει επικαλούμενο λόγους ασφαλείας. 

Τουρκία: Στέλνει έξι F-16 στα κατεχόμενα με «φόντο» την τριμερή της Κύπρου

Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του Star στις ΗΠΑ Δημήτρης Σουλτογιάννης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, το Στειτ Ντιπάρτμεντ έδωσε εντολή στους μη απαραίτητους εργαζόμενους της αμερικανικής κυβέρνησης και τα μέλη των οικογενειών τους να αποχωρήσουν άμεσα από το προξενείο. 

Τραμπ: Δώστε άσυλο στην εθνική ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν

Έξαλλος ο Τραμπ με την εκλογή του γιου του Χαμενεΐ

Την ίδια ώρα, η  εκλογή του γιου του Χαμενεΐ στην ηγεσία του Ιράν μπορεί να προκαλεί πανηγυρισμούς στην Τεχεράνη από τους προσκείμενους στο καθεστώς, φέρνει όμως δυσφορία και αντιδράσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Τουρκία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ξεκάθαρα ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με την εξέλιξη αυτή». Για τον Τραμπ ο γιος Χαμενεΐ θεωρείται ιδιαίτερα σκληροπυρηνικός, με ισχυρή παρουσία στους μηχανισμούς εξουσίας της Τεχεράνη και στενές σχέσεις με το θεοκρατικό κατεστημένο.


 
 

ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΗΠΑ
 |
ΙΡΑΝ
