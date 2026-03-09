Κλείνει το προξενείο των ΗΠΑ στα Άδανα της Τουρκίας

Μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας για νέο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, μπήκε στο τουρκικό εναέριο χώρο και εξουδετερώθηκε από την αεράμυνα του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο, το Αμερικανικό προξενείο στα Αδανα κλείνει επικαλούμενο λόγους ασφαλείας.
Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του Star στις ΗΠΑ Δημήτρης Σουλτογιάννης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, το Στειτ Ντιπάρτμεντ έδωσε εντολή στους μη απαραίτητους εργαζόμενους της αμερικανικής κυβέρνησης και τα μέλη των οικογενειών τους να αποχωρήσουν άμεσα από το προξενείο.
Την ίδια ώρα, η εκλογή του γιου του Χαμενεΐ στην ηγεσία του Ιράν μπορεί να προκαλεί πανηγυρισμούς στην Τεχεράνη από τους προσκείμενους στο καθεστώς, φέρνει όμως δυσφορία και αντιδράσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ξεκάθαρα ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με την εξέλιξη αυτή». Για τον Τραμπ ο γιος Χαμενεΐ θεωρείται ιδιαίτερα σκληροπυρηνικός, με ισχυρή παρουσία στους μηχανισμούς εξουσίας της Τεχεράνη και στενές σχέσεις με το θεοκρατικό κατεστημένο.
