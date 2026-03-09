MasterChef Mystery Box: Ο παίκτης που κέρδισε τα 1.000 ευρώ - «Επέστρεψα»

Νίκη ψυχολογίας για τον διαγωνιζόμενο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.03.26 , 23:51 MasterChef: Λάθη που κοστίζουν - «Δεν έχει λειτουργήσει σε κανένα επίπεδο»
09.03.26 , 23:45 MasterChef: Νεύρα στην ψηφοφορία των μπλε - Οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση
09.03.26 , 23:43 Γνωστός τραγουδιστής ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας - «Ήρθε η ώρα»
09.03.26 , 23:40 Νίκος Πολυδερόπουλος: Η τρυφερή φωτογραφία με τον 1,5 μηνών γιο του
09.03.26 , 23:21 Δύσκολες στιγμές για τη Φιλίτσα Καλογεράκου: «40 μέρες… Μου λείπεις»
09.03.26 , 23:20 MasterChef Mystery Box: Ο παίκτης που κέρδισε τα 1.000 ευρώ - «Επέστρεψα»
09.03.26 , 23:08 Χειροβομβίδες ΓΑΔΑ: Ο Σεσημασμένος Σουδανός Που Μπλόκαρε Το Σύστημα
09.03.26 , 22:57 Επίθεση στο τηλεοπτικό συνεργείο του Star στο «λεωφορείο του τρόμου»
09.03.26 , 22:35 Πάτρα: Βρήκαν την 26χρονη κόρη τους νεκρή σε χωράφι
09.03.26 , 22:28 Τραμπ: Απειλεί με δολοφονία και του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
09.03.26 , 22:16 Δυσφορία Τραμπ για τα χτυπήματα Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
09.03.26 , 22:11 Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ο Πάρης πήρε το πρώτο του τιμόνι»
09.03.26 , 21:57 Κλείνει το προξενείο των ΗΠΑ στα Άδανα της Τουρκίας
09.03.26 , 21:56 Ισραήλ: Βομβάρδισε την τράπεζα της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό
09.03.26 , 21:40 MasterChef: Το concept του Mystery Box και το εκρηκτικό δίδυμο από τα παλιά
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Οικογενειακά γενέθλια για την Πέγκυ Ζήνα: Τα πόσα έκλεισε η τραγουδίστρια;
Ελένη Βουλγαράκη: H έκπληξη του Φώτη Ιωαννίδη για τα γενέθλιά της
Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα
Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο
Αντιγόνη Κουλουκάκου: Στο πάρτι του γιου της με τον πρώην σύζυγό της
Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιρλανδία
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εβδομάδα στο MasterChef εστιάζει στις συνεργασίες με επιστροφή του δίδυμου Παντελή Βούρου και Χαράλαμπου Κοτσώνη.
  • Ο Γιώργος, αρχηγός της μπλε ομάδας, μαγείρεψε μόνος του και διαγωνίστηκε με το δίδυμο Άρης - Μάνος.
  • Ο Γιώργος κέρδισε το Mystery Box και 1.000 ευρώ με ένα ολοκληρωμένο πιάτο.
  • Ο Άρης εξέφρασε την επιθυμία του για τη νίκη, αλλά χαίρεται για την επιτυχία του Γιώργου.
  • Ο Γιώργος δήλωσε ότι επέστρεψε και νιώθει ανακούφιση μετά τη νίκη του.

Οι συνεργασίες είναι το θέμα της εβδομάδας που διανύουμε στο MasterChef. Στο σημερινό Mystery Box φιλοξενήθηκε ένα δίδυμο που άφησε εποχή στον διαγωνισμό μαγειρικής του Star.

Ο Παντελής Βούρος και ο Χαράλαμπος Κοτσώνης επέστρεψαν στο πλατό, για να δώσουν θετική ενέργεια στους φετινούς διαγωνιζόμενους.

MasterChef: Νεύρα στην ψηφοφορία των μπλε - Οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση

Ο Γιώργος, ως αρχηγός της μπλε μπριγάδας, ήταν αυτός που όρισε τα ζευγάρια της δοκιμασίας, τα οποία μονομάχησαν μεταξύ τους. Ο ίδιος δεν είχε παρτενέρ, καθώς επέλεξε να μαγειρέψει μόνος του, με αντιπάλους το δίδυμο Άρης - Μάνος.

Στον πάγκο του βρισκόταν και η καλύτερη προσπάθεια, η οποία θα κέρδιζε τα 1.000 ευρώ, σύμφωνα με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο. «Έχουμε τις δύο καλύτερες προσπάθειες της ημέρας στον πρώτο πάγκο. Άρης, Μάνος και Γιώργος φτιάξατε τα δύο καλύτερα πιάτα στη σημερινή δοκιμασία. Μπράβο και στους τρεις».

MasterChef: Ελάχιστες παρατηρήσεις από τους κριτές για το πιάτο του Γιώργου

MasterChef: Ελάχιστες παρατηρήσεις από τους κριτές για το πιάτο του Γιώργου

Νικητής του Mystery Box αναδείχθηκε ο Γιώργος. Μετά από αρκετό καιρό, ο ηγέτης των «μπλε» επέστρεψε στις νίκες, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο πιάτο σε εμφάνιση και γεύση. «Αυτή η χαρά σήμερα… ξέρεις, έχουν φύγει τα σύννεφα από το μυαλό μου. Επέστρεψα», σχολίασε με ανακούφιση στις κάμερες.

MasterChef: Λάθη που κοστίζουν - «Δεν έχει λειτουργήσει σε κανένα επίπεδο»

MasterChef: Νίκη ψυχολογίας για τον Γιώργο στο Mystery Box

MasterChef: Νίκη ψυχολογίας για τον Γιώργο στο Mystery Box

Ο Άρης θα ήθελε το χρηματικό έπαθλο, παρ’ όλα αυτά δήλωσε χαρούμενος με την επιτυχία του Γιώργου: «Νιώθω ότι εξελίσσομαι. Νιώθω ότι κάνω πράγματα έξω από τα νερά μου. Ήμουν τόσο περήφανος για το πιάτο που φτιάξαμε. Ήθελα τη νίκη, δεν μπορώ να πω, θα ήθελα να πάρουμε το χιλιάρικο, αλλά χάρηκα πολύ για τον Γιώργο. Το είχε ανάγκη. Ήταν πολύ πεσμένος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF ΓΙΩΡΓΟΣ Α.
 |
MASTERCHEF MYSTERY BOX
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top