MasterChef Mystery Box: Ο παίκτης που κέρδισε τα 1.000 ευρώ - «Επέστρεψα»

Οι συνεργασίες είναι το θέμα της εβδομάδας που διανύουμε στο MasterChef. Στο σημερινό Mystery Box φιλοξενήθηκε ένα δίδυμο που άφησε εποχή στον διαγωνισμό μαγειρικής του Star.

Ο Παντελής Βούρος και ο Χαράλαμπος Κοτσώνης επέστρεψαν στο πλατό, για να δώσουν θετική ενέργεια στους φετινούς διαγωνιζόμενους.

Ο Γιώργος, ως αρχηγός της μπλε μπριγάδας, ήταν αυτός που όρισε τα ζευγάρια της δοκιμασίας, τα οποία μονομάχησαν μεταξύ τους. Ο ίδιος δεν είχε παρτενέρ, καθώς επέλεξε να μαγειρέψει μόνος του, με αντιπάλους το δίδυμο Άρης - Μάνος.

Στον πάγκο του βρισκόταν και η καλύτερη προσπάθεια, η οποία θα κέρδιζε τα 1.000 ευρώ, σύμφωνα με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο. «Έχουμε τις δύο καλύτερες προσπάθειες της ημέρας στον πρώτο πάγκο. Άρης, Μάνος και Γιώργος φτιάξατε τα δύο καλύτερα πιάτα στη σημερινή δοκιμασία. Μπράβο και στους τρεις».

MasterChef: Ελάχιστες παρατηρήσεις από τους κριτές για το πιάτο του Γιώργου

Νικητής του Mystery Box αναδείχθηκε ο Γιώργος. Μετά από αρκετό καιρό, ο ηγέτης των «μπλε» επέστρεψε στις νίκες, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο πιάτο σε εμφάνιση και γεύση. «Αυτή η χαρά σήμερα… ξέρεις, έχουν φύγει τα σύννεφα από το μυαλό μου. Επέστρεψα», σχολίασε με ανακούφιση στις κάμερες.

MasterChef: Νίκη ψυχολογίας για τον Γιώργο στο Mystery Box

Ο Άρης θα ήθελε το χρηματικό έπαθλο, παρ’ όλα αυτά δήλωσε χαρούμενος με την επιτυχία του Γιώργου: «Νιώθω ότι εξελίσσομαι. Νιώθω ότι κάνω πράγματα έξω από τα νερά μου. Ήμουν τόσο περήφανος για το πιάτο που φτιάξαμε. Ήθελα τη νίκη, δεν μπορώ να πω, θα ήθελα να πάρουμε το χιλιάρικο, αλλά χάρηκα πολύ για τον Γιώργο. Το είχε ανάγκη. Ήταν πολύ πεσμένος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

