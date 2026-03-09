Γνωστός τραγουδιστής ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας - «Ήρθε η ώρα»

Μετά από 10 χρόνια κοινής πορείας και την απόκτηση δύο παιδιών, γένους αρσενικού, έφτασε η ώρα να κάνουν το επόμενο -μεγάλο- βήμα!

Ο λόγος για τον Γιώργο Παπαδόπουλο και τη Γαλάτεια Βασιλειάδη, οι οποίοι αποκάλυψαν πως έχουν ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τον γάμο τους. Έναν γάμο που θα επισφραγίσει με τον πιο όμορφο τρόπο μια σχέση που μετρά σχεδόν μία δεκαετία και ολοκληρώθηκε με τον ερχομό των δύο γιων τους.

Γιώργος Παπαδόπουλος - Γαλάτεια Βασιλειάδη: Έτοιμοι να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας / NDP Photo Agency - Νίκος Δρούκας

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος επέλεξε να ανακοινώσει το ευτυχές γεγονός μέσα από τον λογαριασμό του Instagram, γράφοντας «Ήρθε η ώρα» και παραπέμποντας το διαδικτυακό του κοινό στο σχετικό βίντεο στο κανάλι του στο YouTube.

Η ανάρτηση του Γιώργου Παπαδόπουλου

Ο Κύπριος τραγουδιστής δεν σταματά να μιλά για τη μέλλουσα σύζυγό του, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για όσα έχει καταφέρει.

«Πραγματικά βγάζω το καπέλο στη Γαλάτεια! Γιατί έχουμε και μία διαφορά ηλικίας. Όταν τη γνώρισα ήταν φοιτήτρια, τώρα είναι ξανά φοιτήτρια. Έδωσε Πανελλήνιες φέτος και πέρασε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Είμαι πάρα πολύ περήφανος γι’ αυτή. Κάθε ζευγάρι περνάει δυσκολίες. Έχουμε περάσει κι εμείς από δυσκολίες, αλλά άμα υπάρχει αγάπη και θέληση, όλα γίνονται», είχε δηλώσει για τη γυναίκα της ζωής του.

Αξίζει να σημειωθεί πως το αγαπημένο ζευγάρι δεν έχει δώσει ακόμη στη δημοσιότητα την ημερομηνία.