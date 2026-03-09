MasterChef: Νεύρα στην ψηφοφορία των μπλε - Οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση

«Είμαι οριακά να γυρίσω τους πάγκους ανάποδα»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μετά το Mystery Box, ο Γιώργος αναδείχθηκε νικητής και ξεκίνησε η ψηφοφορία στην μπλε μπριγάδα.
  • Ο αρχηγός υπέδειξε τη Wasan ως πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση, προκαλώντας αντιδράσεις από τον Άρη.
  • Η Wasan δήλωσε ότι είναι χαρούμενη που ανέλαβε την ευθύνη του πιάτου και είναι έτοιμη για τη δοκιμασία αποχώρησης.
  • Ο Χάρης εξέφρασε την απογοήτευσή του για το πιάτο του, το οποίο δεν ανταγωνίζεται τις ικανότητές του.
  • Ο Μιχάλης είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση με πέντε αρνητικές ψήφους.

Μετά το τέλος του Mystery Box, το οποίο ανέδειξε μεγάλο νικητή τον Γιώργο, ξεκίνησε η ψηφοφορία για τα μέλη της μπλε μπριγάδας.

MasterChef Mystery Box: Ο παίκτης που κέρδισε τα 1.000 ευρώ - «Επέστρεψα»

Ο αρχηγός υπέδειξε ως πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση τη Wasan. Η απόφασή του ξένισε τον Άρη: «Για μένα δεν είχε βάση να ψηφίσει τη Wasan. Δεν δικαιολογείται. Εγώ θα ψήφιζα αυτούς που έκαναν το χειρότερο πιάτο», εξήγησε.

Η Wasan, από την άλλη, αισθάνεται χαρούμενη που ανέλαβε την ευθύνη του πιάτου και είναι έτοιμη να πάει σε δοκιμασία αποχώρησης, σε περίπτωση που οι «μπλε» ηττηθούν στην ομαδική δοκιμασία.

MasterChef: Η πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση από την μπλε μπριγάδα

MasterChef: Η πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση από την μπλε μπριγάδα

«Είμαι χαρούμενη. Πραγματικά χαρούμενη. Όχι επειδή πήρα τη μαύρη ποδιά, αλλά επειδή νιώθω ότι ήμουν 100% ο εαυτός μου σήμερα. Είμαι χαρούμενη που είπα ναι, ήταν δικό μου λάθος. Δεν περίμενα να βρούμε ποιος έφταιγε... όχι εγώ έκανα αυτό, αυτή έκανε το άλλο... Δε θα το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το δέχτηκα και θα περάσω τη δοκιμασία. Αν είναι γραφτό να μείνω, θα μείνω», δήλωσε στην κάμερα.

MasterChef: Λάθη που κοστίζουν - «Δεν έχει λειτουργήσει σε κανένα επίπεδο»

Ο Χάρης τα έβαλε με τον εαυτό του, καθώς έβγαλε ένα πιάτο που δεν αντιπροσωπεύει τις δυνατότητές του στη μαγειρική. «Δε με κρατάει ο τόπος. Δε με κρατάει καθόλου ο τόπος. Είμαι οριακά να γυρίσω τους πάγκους ανάποδα. Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το πράγμα από μένα. Δεν το δέχομαι δηλαδή από τον Χάρη αυτό το πράγμα το να βγει αυτό το πιάτο και να πάει πάσο δεν το δέχομαι όχι», είπε φανερά εκνευρισμένος.

Με 5 αρνητικές ψήφους ο Μιχάλης είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση

Με 5 αρνητικές ψήφους ο Μιχάλης είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση

Ο Χάρης και ο Μιχάλης αντάλλαξαν αρνητικές ψήφους. Ο Χάρης καταψηφίστηκε επίσης από τον Άρη, τον Πέτρο και τη Wasan, ενώ ο Μιχάλης από τον Μάνο, τον Άγγελο τον Βασίλη και την Κωνσταντίνα. Ο Σαμ «έκαψε» την ψήφο του στην Κωνσταντίνα. 

Με συνολικά πέντε αρνητικές ψήφους ο Μιχάλης είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση για αυτήν την εβδομάδα.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

 

 

MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF WASAN
 |
MASTERCHEF MΙΧΑΛΗΣ
 |
MASTERCHEF 10
