MasterChef: Νεύρα στην ψηφοφορία των μπλε - Οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση

Μετά το τέλος του Mystery Box, το οποίο ανέδειξε μεγάλο νικητή τον Γιώργο, ξεκίνησε η ψηφοφορία για τα μέλη της μπλε μπριγάδας.

Ο αρχηγός υπέδειξε ως πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση τη Wasan. Η απόφασή του ξένισε τον Άρη: «Για μένα δεν είχε βάση να ψηφίσει τη Wasan. Δεν δικαιολογείται. Εγώ θα ψήφιζα αυτούς που έκαναν το χειρότερο πιάτο», εξήγησε.

Η Wasan, από την άλλη, αισθάνεται χαρούμενη που ανέλαβε την ευθύνη του πιάτου και είναι έτοιμη να πάει σε δοκιμασία αποχώρησης, σε περίπτωση που οι «μπλε» ηττηθούν στην ομαδική δοκιμασία.

MasterChef: Η πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση από την μπλε μπριγάδα

«Είμαι χαρούμενη. Πραγματικά χαρούμενη. Όχι επειδή πήρα τη μαύρη ποδιά, αλλά επειδή νιώθω ότι ήμουν 100% ο εαυτός μου σήμερα. Είμαι χαρούμενη που είπα ναι, ήταν δικό μου λάθος. Δεν περίμενα να βρούμε ποιος έφταιγε... όχι εγώ έκανα αυτό, αυτή έκανε το άλλο... Δε θα το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το δέχτηκα και θα περάσω τη δοκιμασία. Αν είναι γραφτό να μείνω, θα μείνω», δήλωσε στην κάμερα.

Ο Χάρης τα έβαλε με τον εαυτό του, καθώς έβγαλε ένα πιάτο που δεν αντιπροσωπεύει τις δυνατότητές του στη μαγειρική. «Δε με κρατάει ο τόπος. Δε με κρατάει καθόλου ο τόπος. Είμαι οριακά να γυρίσω τους πάγκους ανάποδα. Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το πράγμα από μένα. Δεν το δέχομαι δηλαδή από τον Χάρη αυτό το πράγμα το να βγει αυτό το πιάτο και να πάει πάσο δεν το δέχομαι όχι», είπε φανερά εκνευρισμένος.

Με 5 αρνητικές ψήφους ο Μιχάλης είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση

Ο Χάρης και ο Μιχάλης αντάλλαξαν αρνητικές ψήφους. Ο Χάρης καταψηφίστηκε επίσης από τον Άρη, τον Πέτρο και τη Wasan, ενώ ο Μιχάλης από τον Μάνο, τον Άγγελο τον Βασίλη και την Κωνσταντίνα. Ο Σαμ «έκαψε» την ψήφο του στην Κωνσταντίνα.

Με συνολικά πέντε αρνητικές ψήφους ο Μιχάλης είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση για αυτήν την εβδομάδα.

