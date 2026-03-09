Τραμπ: Απειλεί με δολοφονία και του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο δολοφονίας του νέου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, εάν εκείνος αρνηθεί να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, στο οποίο μίλησαν ανώνυμα τόσο νυν όσο και πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται δυσαρεστημένος με την επιλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ για τη θέση του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τις πληροφορίες μετέφερε για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ο Δημήτρης Σουλτογιάννης.

Το όνομα του Μοτζταμπά Χαμενεΐ άρχισε να κυκλοφορεί έντονα ως πιθανός διάδοχος του πατέρα του αμέσως μετά τη δολοφονία του, γεγονός που πυροδότησε έντονες συζητήσεις στο εσωτερικό του Ιράν αλλά και στη διεθνή σκηνή για τη μελλοντική κατεύθυνση της χώρας

Λίγες ημέρες πριν, ο Τραμπ είχε δηλώσει δημόσια ότι επιθυμεί να έχει λόγο στη διαμόρφωση της επόμενης ηγεσίας του Ιράν, ιδίως σε περίπτωση που η χώρα οδηγηθεί σε «άνευ όρων παράδοση». Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, είχε τονίσει χαρακτηριστικά πως δεν προτίθεται να αποδεχθεί μια κατάσταση που θα οδηγήσει απλώς στην ανάδειξη «ενός ακόμη Χαμενεΐ» στην κορυφή της ιρανικής εξουσίας.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CBS News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο πόλεμος στο Ιράν πλησιάζει στο τέλος του, εκτιμώντας πως η σύγκρουση έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Υπογράμμισε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά, ιδιαίτερα στο ναυτικό, την αεροπορία και τα συστήματα επικοινωνιών.

NEW—In a phone interview, President Trump told me the war could be over soon: “I think the war is very complete, pretty much. They have no navy, no communications, they’ve got no Air Force.” He added that the U.S. is “very far” ahead of his initial 4-5 week estimated time frame. — Weijia Jiang (@weijia) March 9, 2026

Τηλεφωνική επικοινωνία των προέδρων Τραμπ-Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ είχαν σήμερα μια «ειλικρινή και εποικοδομητική» τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μίας ώρας κατά την οποία συζήτησαν τους πολέμους σε Ιράν και Ουκρανία, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με τον διπλωματικό σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, η συζήτηση επικεντρώθηκε «στην κατάσταση γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν και τις διμερείς διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των ΗΠΑ για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος».

Ο Πούτιν μετέφερε στον Τραμπ τις προτάσεις του για μια γρήγορη διευθέτηση του πολέμου στο Ιράν, πρόσθεσε.

Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, με φόντο την κατάσταση στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.