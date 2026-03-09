Τραμπ: Απειλεί με δολοφονία και του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου των ΗΠΑ με τον Πούτιν

Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ του Δημήτρη Σουλτογιάννη (9/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει τη δολοφονία του νέου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, αν δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ.
  • Ο Τραμπ εκφράζει δυσαρέσκεια για την επιλογή του Χαμενεΐ και επιθυμεί να επηρεάσει την επόμενη ηγεσία του Ιράν.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος στο Ιράν πλησιάζει στο τέλος και οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης έχουν αποδυναμωθεί.
  • Ο Τραμπ και ο Πούτιν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία για τις συγκρούσεις στο Ιράν και την Ουκρανία, συζητώντας προτάσεις για διευθέτηση.
  • Η κατάσταση στη Βενεζουέλα και οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου ήταν επίσης θέματα συζήτησης μεταξύ των δύο προεδρικών ηγετών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο δολοφονίας του νέου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, εάν εκείνος αρνηθεί να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, στο οποίο μίλησαν ανώνυμα τόσο νυν όσο και πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται δυσαρεστημένος με την επιλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ για τη θέση του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τις πληροφορίες μετέφερε για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ο Δημήτρης Σουλτογιάννης. 

Το όνομα του Μοτζταμπά Χαμενεΐ άρχισε να κυκλοφορεί έντονα ως πιθανός διάδοχος του πατέρα του αμέσως μετά τη δολοφονία του, γεγονός που πυροδότησε έντονες συζητήσεις στο εσωτερικό του Ιράν αλλά και στη διεθνή σκηνή για τη μελλοντική κατεύθυνση της χώρας

Λίγες ημέρες πριν, ο Τραμπ είχε δηλώσει δημόσια ότι επιθυμεί να έχει λόγο στη διαμόρφωση της επόμενης ηγεσίας του Ιράν, ιδίως σε περίπτωση που η χώρα οδηγηθεί σε «άνευ όρων παράδοση». Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, είχε τονίσει χαρακτηριστικά πως δεν προτίθεται να αποδεχθεί μια κατάσταση που θα οδηγήσει απλώς στην ανάδειξη «ενός ακόμη Χαμενεΐ» στην κορυφή της ιρανικής εξουσίας.

Τραμπ: Δώστε άσυλο στην εθνική ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CBS News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο πόλεμος στο Ιράν πλησιάζει στο τέλος του, εκτιμώντας πως η σύγκρουση έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Υπογράμμισε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά, ιδιαίτερα στο ναυτικό, την αεροπορία και τα συστήματα επικοινωνιών.

Τηλεφωνική επικοινωνία των προέδρων Τραμπ-Πούτιν 

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ είχαν σήμερα μια «ειλικρινή και εποικοδομητική» τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μίας ώρας κατά την οποία συζήτησαν τους πολέμους σε Ιράν και Ουκρανία, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με τον διπλωματικό σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, η συζήτηση επικεντρώθηκε «στην κατάσταση γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν και τις διμερείς διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των ΗΠΑ για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος».

Και επίσημα νέος ηγέτης του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο Πούτιν μετέφερε στον Τραμπ τις προτάσεις του για μια γρήγορη διευθέτηση του πολέμου στο Ιράν, πρόσθεσε.

Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, με φόντο την κατάσταση στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΜΟΤΖΤΑΜΠΑ ΧΑΜΕΝΕΪ
 |
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
