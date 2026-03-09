Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά

Ποια προϊόντα περιλαμβάνονται

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανακοινώθηκε νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers για σούπερ μάρκετ από υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής και Οικονομικών.
  • Η βοήθεια οργανώνεται με ενιαίους κανόνες, επιτρέποντας στους δικαιούχους να επιλέγουν τα προϊόντα που χρειάζονται.
  • Τα vouchers ισχύουν μόνο για τρόφιμα και είδη βασικής βοήθειας, χωρίς δυνατότητα εξαργύρωσης σε χρήμα ή για καπνικά/αλκοολούχα προϊόντα.
  • Συνδέεται με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, με δυνατότητα ένταξης και άλλων ατόμων σε ακραία φτώχεια.
  • Η ενίσχυση θα καταβληθεί αναδρομικά για την περίοδο μετάβασης στο νέο σύστημα.

Νέο ενιαίο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers για αγορές σε σούπερ μάρκετ ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και υπουργείο Οικονομικών. 

Με το νέο μοντέλο η επισιτιστική βοήθεια οργανώνεται για πρώτη φορά με ενιαίους κανόνες σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας την αυτονομία των δικαιούχων. Από ένα σύστημα υπόδειξης επισιτιστικών αναγκών με προκαθορισμένα πακέτα προϊόντων, περνάμε σε ένα σύστημα όπου ο ίδιος ο ωφελούμενος αποφασίζει τι χρειάζεται, πότε το χρειάζεται και από πού θα το προμηθευτεί. 

Η στήριξη παρέχεται μέσω κουπονιών (vouchers) σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, τα οποία θα εξαργυρώνονται αποκλειστικά για τρόφιμα και είδη βασικής υλικής βοήθειας σε καταστήματα λιανικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία και άλλα καταστήματα τροφίμων. Με αυτόν τον τρόπο, οι πόροι κατευθύνονται απευθείας στους ωφελούμενους, ενισχύοντας την αγοραστική τους δύναμη και απλοποιώντας τις διαδικασίες.

Τα vouchers έχουν συγκεκριμένη διάρκεια, επαναφορτίζονται όσο διαρκεί η επιλεξιμότητα του νοικοκυριού και δεν εξαργυρώνονται σε χρήμα ούτε για καπνικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά ή είδη τυχερών παιγνίων. Στόχος είναι η κάλυψη βασικών αναγκών με διαφάνεια, ίσους κανόνες για όλους και σεβασμό στην αξιοπρέπεια των δικαιούχων. Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων και βασικής υλικής βοήθειας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και συνοδευτικά μέτρα κοινωνικής ένταξης, ώστε η στήριξη να λειτουργεί ως γέφυρα προς υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής φροντίδας και ένταξης στην εργασία για ευάλωτα άτομα και οικογένειες.

Το νέο σύστημα συνδέεται άμεσα με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς οι δικαιούχοι του εντάσσονται αυτοδίκαια στην επισιτιστική βοήθεια. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης και άλλων ατόμων ή νοικοκυριών που βιώνουν ακραία φτώχεια, κατόπιν πιστοποίησης από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες.

Η ενίσχυση θα καταβληθεί με αναδρομική ισχύ, ώστε τα ευάλωτα νοικοκυριά να λάβουν συγκεντρωμένα τα ποσά που αντιστοιχούν στην περίοδο μετάβασης στο νέο σύστημα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι κανένα νοικοκυριό δεν χάνει τη στήριξη που δικαιούται και ότι οι διαθέσιμοι πόροι φτάνουν ακέραιοι στους ανθρώπους που τους έχουν περισσότερο ανάγκη.

 

