Συνταγή για μοσχαράκι με σάλτσα μήλου και τηγανητές πατάτες

Μία συνταγή πιο ιδιαίτερη και διαφορετική από αυτές που έχουμε συνηθίσει ετοίμασε για τους λάτρεις του κρέατος ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή Breakfast@Star.
Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα ετοίμασε μοσχαράκι σε σάλτσα μήλου και έδειξε βήμα- βήμα όλη τη διαδικασία.
Το λαχταριστό πιάτο συνόδευσε με πατάτες τηγανητές.
Υλικά της Συνταγής
Για το μοσχαράκι
• 1–1,2 κιλό μοσχάρι
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 100 ml λευκό κρασί
• 700 ml ζεστό νερό ή ζωμό
• Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για τη σάλτσα μήλου
• 3 πράσινα μήλα
• 120 ml κρέμα γάλακτος
• Αλάτι, πιπέρι
Για τις πατάτες
• Πατάτες
• Λάδι για τηγάνισμα
• Αλάτι
Εκτέλεση της διαδικασίας
Μοσχαράκι • Θωρακίζεις το μοσχάρι στο ελαιόλαδο. • Προσθέτεις κρεμμύδι & σκόρδο. • Σβήνεις με κρασί, αφήνεις να εξατμιστεί. • Ρίχνεις ζεστό νερό/ζωμό και σιγοβράζεις 1½–2 ώρες μέχρι να μαλακώσει. Μήλα στο ζουμί • Βγάζεις το κρέας και κρατάς το ζουμί. • Ρίχνεις τα πράσινα μήλα μέσα στο ζουμί. • Τα βράζεις μέχρι να μαλακώσουν τελείως. Σάλτσα • Προσθέτεις κρέμα γάλακτος. • Πολτοποιείς μέχρι να γίνει βελούδινη σάλτσα. • Διορθώνεις αλάτι & πιπέρι. Γλάσο • Ξαναβάζεις το μοσχάρι μέσα στη σάλτσα. • Ανεβάζεις ελαφρά τη φωτιά. • Αφήνεις να γλασαριστεί και να δέσει. Πατάτες • Τηγανίζεις και αλατίζεις.
Δείτε το Breakfast@StarΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.