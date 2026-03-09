Συνταγή για μοσχαράκι με σάλτσα μήλου και τηγανητές πατάτες

Μία συνταγή πιο ιδιαίτερη και διαφορετική από αυτές που έχουμε συνηθίσει ετοίμασε για τους λάτρεις του κρέατος ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή Breakfast@Star.

O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε μοσχαράκι με σάλτσα μήλου

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα ετοίμασε μοσχαράκι σε σάλτσα μήλου και έδειξε βήμα- βήμα όλη τη διαδικασία.

Μοσχαράκι με σάλτσα μήλου στο Breakfast@Star

Το λαχταριστό πιάτο συνόδευσε με πατάτες τηγανητές.

Υλικά της Συνταγής

Για το μοσχαράκι

• 1–1,2 κιλό μοσχάρι

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 μεγάλο κρεμμύδι

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 100 ml λευκό κρασί

• 700 ml ζεστό νερό ή ζωμό

• Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι



Για τη σάλτσα μήλου

• 3 πράσινα μήλα

• 120 ml κρέμα γάλακτος

• Αλάτι, πιπέρι



Για τις πατάτες

• Πατάτες

• Λάδι για τηγάνισμα

• Αλάτι





Εκτέλεση της διαδικασίας

Μοσχαράκι • Θωρακίζεις το μοσχάρι στο ελαιόλαδο. • Προσθέτεις κρεμμύδι & σκόρδο. • Σβήνεις με κρασί, αφήνεις να εξατμιστεί. • Ρίχνεις ζεστό νερό/ζωμό και σιγοβράζεις 1½–2 ώρες μέχρι να μαλακώσει. Μήλα στο ζουμί • Βγάζεις το κρέας και κρατάς το ζουμί. • Ρίχνεις τα πράσινα μήλα μέσα στο ζουμί. • Τα βράζεις μέχρι να μαλακώσουν τελείως. Σάλτσα • Προσθέτεις κρέμα γάλακτος. • Πολτοποιείς μέχρι να γίνει βελούδινη σάλτσα. • Διορθώνεις αλάτι & πιπέρι. Γλάσο • Ξαναβάζεις το μοσχάρι μέσα στη σάλτσα. • Ανεβάζεις ελαφρά τη φωτιά. • Αφήνεις να γλασαριστεί και να δέσει. Πατάτες • Τηγανίζεις και αλατίζεις.

