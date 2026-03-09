Συνταγή για μοσχαράκι με σάλτσα μήλου και τηγανητές πατάτες

Μία πεντανόστιμη συνταγή με πρωταγωνιστή το κρέας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.03.26 , 14:09 Τουρκία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν
09.03.26 , 13:34 SUZUKI VITARA & S-CROSS Special Edition: Πόσο κοστίζουν
09.03.26 , 13:13 Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»
09.03.26 , 13:13 Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
09.03.26 , 12:56 Το θρυλικό Grease The Musical έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
09.03.26 , 12:42 Χάρης Ρώμας in love: «Θέλω την απόλυτη αγάπη και αφοσίωση!»
09.03.26 , 12:37 Ηλίας: Τα νούμερα τηλεθέασης του «Σόι σου» είναι πολλαπλάσια της 1ης σεζόν
09.03.26 , 12:22 Συνταγή για μοσχαράκι με σάλτσα μήλου και τηγανητές πατάτες
09.03.26 , 12:03 Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιρλανδία
09.03.26 , 11:59 Οι 10 + 1 πιο ασφαλείς χώρες σε περίπτωση πολέμου
09.03.26 , 11:49 Κρήτη: Άνδρας κρεμάστηκε από δέντρο - Άφησε σημείωμα και βίντεο
09.03.26 , 11:47 Αρβανίτης: «Η ΕΡΤ πρέπει να ισορροπεί ανάμεσα στα νούμερα και την ποιότητα»
09.03.26 , 11:38 Η Σκορδά δεν κρύβεται πια και μιλάει για τον γάμο της με τον Αθανασιάδη!
09.03.26 , 11:33 «Αυτό ήταν μία πληγή για την Αλίκη Βουγιουκλάκη»
09.03.26 , 11:30 Ο Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ τίμησε την ημέρα Γυναίκας
Αντιγόνη Κουλουκάκου: Στο πάρτι του γιου της με τον πρώην σύζυγό της
Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»
Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Βαφή μαλλιών: Τα tips που θα κρατήσουν το χρώμα σου έντονο
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Χώρισαν Νικολέττα Ράλλη – Μιχάλης Ανδρούτσος μετά από 7 χρόνια
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία συνταγή πιο ιδιαίτερη και διαφορετική από αυτές που έχουμε συνηθίσει ετοίμασε για τους λάτρεις του κρέατος ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή Breakfast@Star.

O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε μοσχαράκι με σάλτσα μήλου 

O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε μοσχαράκι με σάλτσα μήλου 

Συνταγή για τσιγαριστό αρνάκι

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα ετοίμασε μοσχαράκι σε σάλτσα μήλου και έδειξε βήμα- βήμα όλη τη διαδικασία.

Μοσχαράκι με σάλτσα μήλου στο Breakfast@Star

Μοσχαράκι με σάλτσα μήλου στο Breakfast@Star

Το λαχταριστό πιάτο συνόδευσε με πατάτες τηγανητές.

Συνταγή για μοσχαράκι με σάλτσα μήλου και τηγανητές πατάτες

Υλικά της Συνταγής 

Για το μοσχαράκι

 • 1–1,2 κιλό μοσχάρι 
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 1 σκελίδα σκόρδο
 • 100 ml λευκό κρασί
• 700 ml ζεστό νερό ή ζωμό
• Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
 
Για τη σάλτσα μήλου

• 3 πράσινα μήλα
• 120 ml κρέμα γάλακτος
• Αλάτι, πιπέρι
 
 Για τις πατάτες

• Πατάτες
 • Λάδι για τηγάνισμα
 • Αλάτι  

Συνταγή για μοσχαράκι με σάλτσα μήλου και τηγανητές πατάτες
 
Εκτέλεση της διαδικασίας 

 Μοσχαράκι • Θωρακίζεις το μοσχάρι στο ελαιόλαδο. • Προσθέτεις κρεμμύδι & σκόρδο. • Σβήνεις με κρασί, αφήνεις να εξατμιστεί. • Ρίχνεις ζεστό νερό/ζωμό και σιγοβράζεις 1½–2 ώρες μέχρι να μαλακώσει.  Μήλα στο ζουμί • Βγάζεις το κρέας και κρατάς το ζουμί. • Ρίχνεις τα πράσινα μήλα μέσα στο ζουμί. • Τα βράζεις μέχρι να μαλακώσουν τελείως.  Σάλτσα • Προσθέτεις κρέμα γάλακτος. • Πολτοποιείς μέχρι να γίνει βελούδινη σάλτσα. • Διορθώνεις αλάτι & πιπέρι.  Γλάσο • Ξαναβάζεις το μοσχάρι μέσα στη σάλτσα. • Ανεβάζεις ελαφρά τη φωτιά. • Αφήνεις να γλασαριστεί και να δέσει.  Πατάτες • Τηγανίζεις και αλατίζεις.

Δείτε το Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΕ ΚΡΕΑΣ
 |
ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΜΗΛΟΥ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top