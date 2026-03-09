SUZUKI VITARA & S-CROSS Special Edition: Πόσο κοστίζουν

Δείτε τον εξοπλισμό που κάνει κάποιους να...ζηλεύουν

Πρώτη Δημοσίευση: 09.03.26, 12:34
SUZUKI VITARA & S-CROSS Special Edition: Πόσο κοστίζουν
Η Suzuki εμπλουτίζει τη γκάμα των VITARA και S-CROSS με τις νέες εκδόσεις Special Edition, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εμπορική δυναμική των δύο δημοφιλών hybrid SUV μοντέλων της στην ελληνική αγορά. Οι νέες εκδόσεις βασίζονται στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού GLX και διατίθενται τόσο σε δικίνητες (2WD) όσο και σε τετρακίνητες (4WD) εκδόσεις (VITARA), με δυνατότητα επιλογής χειροκίνητου ή αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων (6AT), προσφέροντας ευελιξία και πλήρη κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μετακίνησης.

SUZUKI VITARA & S-CROSS Special Edition: Πόσο κοστίζουν

Στο VITARA, οι μαύρες ράγες οροφής, το μαύρο κάλυμμα των εξωτερικών καθρεφτών και οι λαβές θυρών, οι μαύρες ζάντες αλουμινίου 17”, καθώς και οι μαύρες διακοσμητικές λεπτομέρειες στο πίσω μέρος, δημιουργούν μία πιο σπορ και επιβλητική εικόνα. Το VITARA Special Edition διατίθεται σε δίχρωμο συνδυασμό με μαύρη οροφή (Cosmic Black Pearl Metallic) στάνταρ, στοιχείο που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη νεανική και δυναμική του ταυτότητα. Αντίστοιχα, το S-CROSS Special Edition αποκτά πιο έντονη σχεδιαστική παρουσία μέσα από τις μαύρες ράγες οροφής, τους μαύρους καθρέφτες, τις μαύρες λαβές θυρών και τις μαύρες ζάντες αλουμινίου 17”, ενώ οι εμπρός προβολείς ομίχλης LED ενισχύουν τη σύγχρονη αισθητική του μοντέλου. Σε αντίθεση με το VITARA, το S-CROSS Special Edition προσφέρεται αποκλειστικά σε μονόχρωμο αμάξωμα, διατηρώντας έναν κομψό και ώριμο σχεδιαστικό χαρακτήρα.

SUZUKI VITARA & S-CROSS Special Edition: Πόσο κοστίζουν

Στο εσωτερικό, οι αλλαγές εστιάζουν στη δημιουργία μιας πιο εκλεπτυσμένης ατμόσφαιρας. Μαύρες διακοσμητικές λεπτομέρειες στην κεντρική κονσόλα, στις επενδύσεις των θυρών και στο ταμπλό συνδυάζονται με πορτοκαλί ραφές στα καθίσματα, στο τιμόνι και στον μοχλό επιλογής ταχυτήτων, προσθέτοντας σπορ διάθεση και ξεχωριστή ταυτότητα στο θάλαμο των επιβατών.

SUZUKI VITARA & S-CROSS Special Edition: Πόσο κοστίζουν

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βάση των εκδόσεων Special Edition, το επίπεδο εξοπλισμού GLX, περιλαμβάνει ήδη πλούσιο πακέτο άνεσης και ασφάλειας, όπως Full LED φώτα, οθόνη πολυμέσων 9” με σύστημα πλοήγησης, Adaptive Cruise Control, σύστημα Dual Sensor Brake Support II με ανίχνευση οχημάτων, πεζών και ποδηλάτων, σύστημα διατήρησης λωρίδας, σύστημα αναγνώρισης τυφλού σημείου, καθώς και κάμερα οπισθοπορείας με αισθητήρες παρκαρίσματος.

Οι εκδόσεις Special Edition διατίθενται σε αποχρώσεις που αναδεικνύουν τον σύγχρονο χαρακτήρα τους, όπως Savanna Ivory, Sphere Blue, Ice Grayish Blue και Titan Dark Gray. Ειδικά για το S-CROSS, το νέο χρώμα Savanna Ivory εμπλουτίζει τη χρωματική του παλέτα και ενισχύει τη διαφοροποίησή του στην κατηγορία.

Οι τιμές του VITARA Special Edition ξεκινούν από 26.680 ευρώ για την έκδοση 1.4 GLX 2WD. Αντίστοιχα, το S-CROSS Special Edition διατίθεται από 27.480 ευρώ για την έκδοση 1.4 GLX 2WD.

SUZUKI VITARA & S-CROSS Special Edition: Πόσο κοστίζουν

Με τις εκδόσεις Special Edition, τα VITARA και S-CROSS ενισχύουν περαιτέρω τη θέση τους στην κατηγορία των SUV, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα του 1.4 BOOSTERJET 48V SHVS κινητήρα, την τεχνολογία τετρακίνησης ALLGRIP και το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων όπου διατίθεται, τον πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας και πλέον μία πιο δυναμική σχεδίαση. Οι εκδόσεις συνοδεύονται από 5 χρόνια εγγύηση (ή 100.000 χλμ.) για τα μηχανικά μέρη, με δυνατότητα επέκτασης έως 10 χρόνια ή 200.000 χλμ. μέσω του προγράμματος Suzuki Care+.

Οι νέες εκδόσεις είναι ήδη διαθέσιμες για παραγγελία στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Suzuki σε όλη την Ελλάδα.

