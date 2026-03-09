Χάρης Ρώμας in love: «Θέλω την απόλυτη αγάπη και αφοσίωση!»

Ο γνωστός ηθοποιός και δημιουργός αποκάλυψε ότι είναι ερωτευμένος

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από τη συνέντευξη του Χάρη Ρώμα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χάρης Ρώμας εξέφρασε ανησυχία για τοξικά σχόλια στα social media που σχετίζονται με την αύξηση της βίας και γυναικοκτονιών.
  • Αναφέρθηκε σε γνωστό σκηνοθέτη, τονίζοντας την ανάγκη των καλλιτεχνών να επιλέγουν προσεκτικά το περιεχόμενο που προσφέρουν στο κοινό.
  • Ο Ρώμας δήλωσε ότι είναι ερωτευμένος με άτομο εκτός του καλλιτεχνικού χώρου, και η σχέση του είναι πρόσφατη.
  • Ψάχνει την απόλυτη αγάπη και αφοσίωση στη σχέση του, δηλώνοντας έτοιμος να αφοσιωθεί.
  • Περιέγραψε τους πρώτους μήνες της σχέσης του ως ρόδινους.

Καλεσμένος στο Happy Day ήταν το πρωί της Δευτέρας ο Χάρης Ρώμας και προσπάθησε να εκφράσει τον έντονο προβληματισμό του, για μια σειρά από τοξικά και χυδαία σχόλια, που διαβάζει στα social media. Ο δημιουργός τόνισε πως αυτά τα σχόλια, συνδέονται άμεσα με την κατακόρυφη αύξηση της βίας και τις γυναικοκτονίες. 

Χάρης Ρώμας in love: «Θέλω την απόλυτη αγάπη και αφοσίωση!»

Σε άλλο σημείο, ο Χάρης Ρώμας αναφέρθηκε σε γνωστό σκηνοθέτη -τον οποίο πάντως δε θέλησε να κατονομάσει- και τόνισε πως κάποιοι του συμπεριφέρονται λες και είναι «ιερή αγελάδα». Έχει διαπιστώσει, πως οι απόψεις που εκφράζει κατά καιρούς, έχουν απήχηση στα social media κα όχι μόνο. 

Στο ίδιο πλαίσιο πρόσθεσε πως: «Αν δεις οι ταινίες που έχουν μεγαλύτερη απήχηση, είναι αυτές που έχουν άγρια βία. Λοιπόν, αυτό προσφέρεται σωρηδόν πλέον. Είναι μια έκφανση της ανθρώπινης ψυχής αυτή; Ναι, είναι μια έκφανση. Το θέμα είναι εμείς, ειδικά εμείς οι καλλιτέχνες, αλλά και οι πολιτικοί -αλλά εγώ σου λέω οι καλλιτέχνες πρωτίστως- τι επιλέγουμε προς τα έξω να δώσουμε στον κόσμο». 

Χάρης Ρώμας: Η μητέρα του τον χειροκρότησε στη θεατρική του πρεμιέρα

«Βλέπω σκηνοθέτη -θα σου πω μετά το όνομα, δεν θέλω να το αναμοχλεύσω έτσι δημόσια με ονόματα- που βγαίνει σαν ιερή αγελάδα, που είναι και πλούσιος πολύ, και είναι καλός, πολύ καλός σκηνοθέτης, και βγαίνει και λέει ό,τι τσιτάτο πει είναι ξαφνικά θέσφατο.

Και τα τσιτάτα τι είναι; Απλοϊκά του τύπου “και οι 300 της Βουλής θα έπρεπε να ντρέπονται”. Όχι αυτοί που γράφουν τα ονόματα των θανόντων απ’ έξω. Τι θα πει αυτό “οι 300 της Βουλής θα ‘πρεπε να ντρέπονται”;» ανέφερε ο Χάρης Ρώμας.

Χάρης Ρώμας in love: «Θέλω την απόλυτη αγάπη και αφοσίωση!»

Στη συνέχεια ο γνωστός ηθοποιός και δημιουργός απάντησε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή ότι είναι ερωτευμένος: «Είμαι, ναι. Είμαι, ναι. Είναι εκτός χώρου», παραδέχτηκε.. «Δε θα τον έλεγα πολύ καιρό, αλλά ίσως γι' αυτό είναι... όλα τα πράγματα μου φαίνονται ρόδινα», απάντησε για το αν η σχέση υφίσταται καιρό. 

Χάρης Ρώμας: «Λύγισε» μιλώντας για την περιπέτεια υγείας της μητέρας του

«Τι ψάχνεις σε μία σχέση, Χάρη; Τι είναι αυτό που θέλεις να έχει μία σχέση; Δηλαδή ασφάλεια, λίγο μια παιδικότητα να ξεφεύγεις από τα κουτάκια σου;», τον ρώτησε η παρουσιάστρια. «Εγώ τώρα επειδή είμαι μεγάλος πια... αυτό που ψάχνω είναι η απόλυτη αγάπη. Δηλαδή η απόλυτη αγάπη και αφοσίωση. Εγώ είμαι έτοιμος να το κάνω αυτό. Να αφοσιωθώ. Και το... και το κάνω», απάντησε ο Χάρης Ρώμας.

«Αυτή τη στιγμή, όταν ζεις τους πρώτους μήνες εν πάση περιπτώσει, είναι όλα ρόδινα», πρόσθεσε.

