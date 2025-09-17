Χάρης Ρώμας: «Λύγισε» μιλώντας για την περιπέτεια υγείας της μητέρας του

O Χάρης Ρώμας έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Το ‘χουμε και τον δημοσιογράφο Χάρη Λεμπιδάκη, το απόγευμα της Τετάρτης.

Ανάμεσα σε άλλα, ο δημοφιλής ηθοποιός και δημιουργός αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στην αδυναμία που έχει στη μητέρα του, η οποία κι έδωσε μια γενναία μάχη με την υγεία της.

Πιο συγκεκριμένα, ο Χάρης Ρώμας εξομολογήθηκε αρχικά πως: «Η μητέρα μου είναι καλά. “Μακάρι να της μοιάσετε και σ’ αυτό” μου είπαν, γιατί μοιάζουμε σε πολλά. Πραγματικά μοιάζω μ’ αυτή την γυναίκα πολύ. Δε σκέφτομαι την επόμενη ημέρα, όχι, τώρα σκέφτομαι ότι θα ζήσει χίλια χρόνια. Γιατί τη βλέπω ότι είναι τούρμπο και οι γιατροί μου είπαν ότι… δεν υπάρχει, είναι φαινόμενο».

«Την αγαπάω πάρα πολύ και χαίρομαι που έχει αυτή την πολύ θετική εξέλιξη. Φυσικά κομπιάζει η φωνή όταν μιλάς για την αρχή. Η αρχή μας είναι αυτή η μήτρα που μας γέννησε και δεν θέλω να σκέφτομαι… Φυσικά είμαι εξομοιωμένος με την ιδέα του τέλος, όπως και του δικού μου τέλους, αλλά το δικό της τέλος δε θέλω να το σκέφτομαι», πρόσθεσε συγκινημένος.

Ανάρτηση του Χάρη Ρώμα αφιερωμένη στην αγαπημένη του μητέρα

«Έχω γράψει και το τραγούδι που λέγεται Σε μια σχεδία το οποίο λέει για το τελευταίο ταξίδι ενός ανθρώπου. “Έτσι πορεύομαι στη λίμνη Αχερουσία, σε μια σχεδία μια ζωή, σε ένα σώμα και αυτό που θα ‘θελα μονάχα στην ουσία, ένα φιλί από της μάνας μου το στόμα”. Οπότε δεν γράφτηκε τυχαία αυτό, το τραγούδησε η πολύπαθη Γλυκερία που περνάει τα πάνδεινα τώρα» πρόσθεσε εν συνεχεία, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, ο Χάρης Ρώμας στην καθημερινή εκπομπή του Κώστα Τσουρού.