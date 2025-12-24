Κωνσταντίνος Ντάφλος: Πρωτοχρονιά στο εξωτερικό, μαζί με τον αδελφό του!

Η συνέντευξη του Κωνσταντίνου Ντάφλου στο star.gr για τις γιορτές. Δείτε το βίντεο

Με χαμόγελο και γιορτινή διάθεση, ο Κωνσταντίνος Ντάφλος μίλησε στο star.gr και τη Μίτση Σκέντζου για τις ιδιαίτερες στιγμές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Ο δημοσιογράφος του Breakfast@star αγαπά τα ταξίδια και φέτος αποφάσισε η νέα χρονιά να τον βρει εκτός ελληνικών συνόρων.

«Θα πάω στο εξωτερικό, στον αδελφό μου που μένει στην Ολλανδία. Θα κάνουμε οικογενειακή κατάσταση εκεί. Αλλά και το σπίτι έχει τη χάρη του. Το έχω στολίσει και πάρα πολύ ωραία, δήλωσε.

Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά; Ποια είναι η αγαπημένη του γιορτή; Η απάντηση είναι σαφής: «Μου αρέσει περισσότερο η Πρωτοχρονιά. Έχει μια επισημότητα και μια “grande” αίσθηση», ανέφερε, γελώντας.

Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό για το 2025, χαρακτήρισε τη χρονιά θετική, εστιάζοντας στα καλά στοιχεία της ζωής: «Κρατάω ότι είμαι καλά, ότι έχω την υγεία μου. Κρατάω ότι είμαστε πολύ καλά εδώ. Κάθε μέρα στο breakfast@star είμαστε χαρούμενοι. Μας αρέσει το περιεχόμενο που έχουμε και αυτό δεν είναι αυτονόητο».

Κλείνοντας, έστειλε τις πιο ζεστές του ευχές για το νέο έτος, δίνοντας έμφαση στις αξίες που μετρούν πραγματικά στη ζωή:

«Εύχομαι να είμαστε εξαιρετικοί. Αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Να είμαστε χαρούμενοι, να έχουμε την υγεία μας και δίπλα μας αγαπημένους ανθρώπους. Χαμόγελα αληθινά και αγκαλιές που δεν θες να ξεκολλήσεις. Καλή χρονιά σε όλους!»

Κάμερα: Άμπερ Ντόκου

Μοντάζ: Χρήστος Κοβάτσης