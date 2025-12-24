Κωνσταντίνος Ντάφλος: Πρωτοχρονιά στο εξωτερικό, μαζί με τον αδελφό του!

Οικογενειακά θα περάσει τις γιορτές ο δημοσιογράφος - Όσα είπε στο star.gr

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.12.25 , 22:37 «Είχε πάθος με τη δουλειά της»: Φίλη της αεροσυνοδού του Falcon 50 στο STAR
24.12.25 , 22:19 Κλήρωση Τζόκερ 24/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 6.300.000 ευρώ
24.12.25 , 21:46 Εικόνες Από Το Γαλλικό Ρεσάλτο Στο Πλοίο Του Έλληνα Εσκομπάρ
24.12.25 , 21:41 Άλιμος: Καταστροφή Από Τις Πλημμύρες - Έπεσε Μάντρα Πολυκατοικίας
24.12.25 , 21:31 Εθνική Αθηνών - Λαμίας: Καθίζηση Γέφυρας Στο Ύψος Της Υλίκης
24.12.25 , 21:27 ΟΠΕΚΕΠΕ: 50 «Ψευτοιδιοκτήτες» Χωραφιών Στον Εισαγγελέα
24.12.25 , 21:07 Καιρός: Βροχές και καταιγίδες ως τα ξημερώματα - Πότε θα υπάρξει ύφεση
24.12.25 , 21:02 Eurovision: Ανακοινώθηκε το τέλος συμμετοχής της Ελλάδας για το 2026
24.12.25 , 20:43 Δημήτρης Σαμόλης: «Είχα ενδοιασμό να παίξω στο χωριό μου, στα Ανώγεια»
24.12.25 , 20:39 Κακοκαιρία στην Αττική: Δρόμοι «ποτάμια» και δυσκολία στις μετακινήσεις
24.12.25 , 20:17 Πατησίων: Αστυνομικός «ξάπλωσε» πλάι σε τραυματία τροχαίου για να τον σώσει
24.12.25 , 20:17 Επέκταση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
24.12.25 , 20:15 Άριελ Κωνσταντινίδη: «Τώρα νιώθω ότι έχω ολοκληρωμένη την οικογένειά μου»
24.12.25 , 20:00 Κωνσταντίνος Ντάφλος: Πρωτοχρονιά στο εξωτερικό, μαζί με τον αδελφό του!
24.12.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: «Τι θα κάνω;» - Ο Βαγγέλης βρήκε τον γρίφο - Εσύ;
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Προβλέψεις Άση Μπήλιου: Το 2026 είναι η «χρονιά 1» - Τι θα φέρει στα ζώδια
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Χάρης Βαρθακούρης: Η ανάρτηση με τα αδέρφια του - Οι ευχές για τις γιορτές
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 24.12.25, 15:59
Η συνέντευξη του Κωνσταντίνου Ντάφλου στο star.gr για τις γιορτές. Δείτε το βίντεο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με χαμόγελο και γιορτινή διάθεση, ο Κωνσταντίνος Ντάφλος μίλησε στο star.gr και τη Μίτση Σκέντζου για τις ιδιαίτερες στιγμές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Ο δημοσιογράφος του Breakfast@star αγαπά τα ταξίδια και φέτος αποφάσισε η νέα χρονιά να τον βρει εκτός ελληνικών συνόρων. 

 

«Θα πάω στο εξωτερικό, στον αδελφό μου που μένει στην Ολλανδία. Θα κάνουμε οικογενειακή κατάσταση εκεί. Αλλά και το σπίτι έχει τη χάρη του. Το έχω στολίσει και πάρα πολύ ωραία, δήλωσε.

Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά; Ποια είναι η αγαπημένη του γιορτή; Η απάντηση είναι σαφής: «Μου αρέσει περισσότερο η Πρωτοχρονιά. Έχει μια επισημότητα και μια “grande” αίσθηση», ανέφερε, γελώντας.

Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό για το 2025, χαρακτήρισε τη χρονιά θετική, εστιάζοντας στα καλά στοιχεία της ζωής: «Κρατάω ότι είμαι καλά, ότι έχω την υγεία μου. Κρατάω ότι είμαστε πολύ καλά εδώ. Κάθε μέρα στο breakfast@star είμαστε χαρούμενοι. Μας αρέσει το περιεχόμενο που έχουμε και αυτό δεν είναι αυτονόητο».

Κλείνοντας, έστειλε τις πιο ζεστές του ευχές για το νέο έτος, δίνοντας έμφαση στις αξίες που μετρούν πραγματικά στη ζωή:

«Εύχομαι να είμαστε εξαιρετικοί. Αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Να είμαστε χαρούμενοι, να έχουμε την υγεία μας και δίπλα μας αγαπημένους ανθρώπους. Χαμόγελα αληθινά και αγκαλιές που δεν θες να ξεκολλήσεις. Καλή χρονιά σε όλους!»

Κάμερα: Άμπερ Ντόκου

Μοντάζ: Χρήστος Κοβάτσης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΦΛΟΣ
 |
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ STAR.GR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top