MasterChef: Οι κόκκινοι σε μαγειρικό οίστρο - «Είναι μαγικό αυτό που βλέπω»

Η κόκκινη μπριγάδα θέλει να αφήσει πίσω της τα παλιά και να κάνει μια καινούρια αρχή. Ωστόσο, οι απαιτητικές δοκιμασίες δεν της επιτρέπουν να αισθάνεται ασφαλής.

Η νέα δοκιμασία φέρνει στα όριά τους μερικούς παίκτες. «Είμαι πολύ νευριασμένη αυτή τη στιγμή. Έφτασε η σειρά της κόκκινης μπριγάδας να μαγειρέψει».

Με εχθρό τους τον χρόνο, οι διαγωνιζόμενοι προσπαθούν να δημιουργήσουν άρτια πιάτα που θα κάνουν εντύπωση στους τρεις κριτές. Μέσα σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον, δε λείπουν οι τραυματισμοί και οι στιγμές έντασης.

«Κόπηκα. Κάηκα. Έκανα τα πάντα», λέει ο Φίλιπ στο trailer του νέου επεισοδίου του MasterChef 10, που θα προβληθεί την Τρίτη 10/2, στις 21:00, στο Star.

MasterChef: Οι «κόκκινοι» ετοιμάζονται για αντεπίθεση

Κάποιοι θα πάρουν το ρίσκο και θα δικαιωθούν, αφού οι προσπάθειές τους θα αναγνωριστούν από τους κορυφαίους σεφ. «Είναι μαγικό αυτό που βλέπω», σχολιάζει ο Σωτήρης Κοντιζάς. «Είναι ένα καταπληκτικό πιάτο», υπογραμμίζει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Την περασμένη εβδομάδα, οι «κόκκινοι» ηττήθηκαν από τους «μπλε» στην πρώτη ομαδική δοκιμασία της χρονιάς. Η έξοδος της Ιωάννας από τον μαγειρικό διαγωνισμό ήταν το τίμημα που πλήρωσαν τα μέλη της ομάδας. Στόχος τους είναι να πάρουν τη ρεβάνς, προκειμένου να αποκτήσουν δύναμη και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.

«Να μην ξεχάσετε τον στόχο σας και αύριο να πάρετε ρεβάνς», τους υπενθυμίζει ο Σωτήρης Κοντιζάς στο τέλος του βίντεο.

