MasterChef: Ποια μπριγάδα έφτιαξε ο Γιώργος για την ομαδική δοκιμασία

Τι σημαίνει η ομαδική δοκιμασία για τη συνέχεια του διαγωνισμού

Mετά το πρώτο Mystery Box της εβδομάδας στο MasterChef έρχεται στο προσκήνιο μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις του διαγωνισμού: η ομαδική δοκιμασία. 

Ο Γιώργος, ο αρχηγός της μπλε μπριγάδας, βρέθηκε μπροστά σε μια δύσκολη απόφαση: ποιοι θα συμμετέχουν στη δεύτερη ομαδική δοκιμασία.

Όταν οι κριτές ζήτησαν να σηκώσουν χέρι όσοι ήθελαν να βρίσκονται στην ομαδική, σχεδόν κανείς δεν το έκανε – με μοναδική εξαίρεση τον Μάριο, ο οποίος όμως δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν ήθελε τελικά να συμμετάσχει.

Η αντίδρασή του ήρθε ως αποτέλεσμα της έντονης συναισθηματικής φόρτισης από τη μαύρη ποδιά που πήρε και την πρόσφατη ψηφοφορία. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι πήρε την κατάσταση εγωιστικά, νιώθοντας πως δεν έχει ακόμα βρει τη θέση του μέσα στον διαγωνισμό και ότι χρειάζεται να δουλέψει περισσότερο.

«Ήταν καθαρά από εκείνη τη στιγμή από τα νεύρα μου ας πούμε και από την κατάσταση που βρέθηκα ξαφνικά με τη μαύρη ποδιά. Απλά δεν ήθελα εκείνη τη στιγμή να βρεθώ σε εκείνη την ομάδα. Το πήρα λίγο εγωιστικά μπορώ να πω… Παρόλα αυτά αφού θέλουν να αποδείξω ότι μπορώ να κάνω και πέντε πράγματα παραπάνω, θα το δούνε», είπε χαρακτηριστικά ο Μάριος στην κάμερα.

Ο Μάριος δεν ήθελε να συμμετέχει στην ομαδική δοκιμασία

Ο Μάριος δεν ήθελε να συμμετέχει στην ομαδική δοκιμασία

Οι κριτές τόνισαν ότι παρ’ όλα αυτά πρόκειται για ομαδική δοκιμασία και πως το βασικό ερώτημα δεν είναι τι πιστεύουν οι άλλοι, αλλά τι πιστεύει ο ίδιος ο παίκτης για τον εαυτό του. 

Ακόμα, έγινε ξεκάθαρο ότι οι ομαδικές δοκιμασίες είναι κομβικής σημασίας, αφού σε περίπτωση νίκης οι μαύρες ποδιές – όπως αυτές του Μάριου και του Παναγιώτη – ουσιαστικά «ακυρώνονται».

Αυτές είναι οι επιλογές του Γιώργου για την ομαδική δοκιμασία

Ο Γιώργος, έχοντας την τελική ευθύνη, ξεκίνησε να επιλέγει τους επτά συμπαίκτες που θα τον ακολουθήσουν, αποφασίζοντας παράλληλα ότι θα συμμετέχει και ο ίδιος. 

Οι επιλογές του, ήταν: Χάρης, Κωνσταντίνα, Πέτρος, Σαμ, Μιχάλης, Χασάν και Φιλιώ.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η επιλογή της Φιλιώς, καθώς – όπως σχολιάστηκε – είχε παρουσιάσει το καλύτερο πιάτο στο Mystery Box, στοιχείο που μέτρησε καθοριστικά στην απόφαση του αρχηγού. Παρά τις προσωπικές της επιφυλάξεις, η επιλογή έγινε με καθαρά μαγειρικά κριτήρια.

MasterChef: Τι σημαίνει η ομαδική δοκιμασία για τη συνέχεια του διαγωνισμού

Οι οκτώ παίκτες που επιλέχθηκαν γνωρίζουν ότι σε περίπτωση ήττας, τουλάχιστον ένας από αυτούς θα βρεθεί μαζί με τον Παναγιώτη και τον Μάριο στη δοκιμασία αποχώρησης με μαύρη ποδιά. Η πίεση είναι μεγάλη, όμως το κλίμα στην ομάδα δείχνει αποφασιστικότητα και διάθεση για νίκη.

Από την άλλη πλευρά, όσοι έμειναν στον εξώστη απογοητεύτηκαν, με κάποιους να θεωρούν ότι άξιζαν μια θέση στην ομαδική. 
 

 

