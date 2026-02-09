Renault και Dacia: Η εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων στην Ελλάδα

Από το Μάρτιο του 2025 η Grand Automotive Hellas ανέλαβε την αποκλειστική αντιπροσώπευση των μαρκών Renault και Dacia στην ελληνική αγορά. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι σημαντικότατο ρόλο στα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσμα έπαιξε η παρουσία του κυρίου Στήβεν Σίρτη ο οποίος έχει αναλάβει την θέση του CEO της εταιρείας.

Με τη συνολική αγορά επιβατικών να έχει αύξηση +5,2% το 2025, οι μάρκες του Renault Group σημείωσαν μια αύξηση που ξεπερνάει το 56% για το ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ το νούμερο εκτοξεύεται στο 64%, εφόσον υπολογιστεί το «ενεργό» διάστημα Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2025. Πιο αναλυτικά, η Renault, με μερίδιο 3,8% (έναντι 2,7% το 2024) και 5.494 πωλήσεις, πέτυχε αύξηση 50,1% (ή 60% αν υπολογιστεί η περίοδος Μαρτίου – Δεκεμβρίου, που ισοδυναμεί με μερίδιο αγοράς 4,3%). Οι πωλήσεις αυτές την έφεραν στη 10η θέση της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου συνολικά, αποτελώντας την καλύτερη επίδοση της μάρκας τα τελευταία 19 χρόνια.

Αντιστοίχως, η Dacia κατάφερε μερίδιο 3,9% (έναντι 2,5% το 2024) και 5.585 πωλήσεις, δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 63,3% (ή 68% αν υπολογιστεί η περίοδος Μαρτίου – Δεκεμβρίου, που ισοδυναμεί με μερίδιο αγοράς 4,3%). Με αυτά τα νούμερα πωλήσεων η Dacia βρέθηκε στην 9η θέση της ελληνικής αγοράς, ενώ ο αριθμός αυτοκινήτων που πούλησε είναι ο απολύτως υψηλότερος που έχει καταγραφεί για τη μάρκα επί ελληνικού εδάφους. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι στις πωλήσεις λιανικής, με 3.173 ταξινομήσεις, για το διάστημα Μαρτίου – Δεκεμβρίου, κατατάσσεται στην 4η θέση της αγοράς.

Η εξαιρετική δυναμική στις πωλήσεις που κατέγραψαν οι Renault και Dacia στην ελληνική αγορά στηρίζεται στην πολύ σύγχρονη και πλούσια γκάμα μοντέλων που διαθέτουν στη χώρα μας. Αιχμή του δόρατος τα δύο μεγαλύτερα ευρωπαϊκά best seller, Renault Clio και Dacia Sandero. Το τελευταίο αναδείχτηκε ο απόλυτος πρωταθλητής των ευρωπαϊκών πωλήσεων τη χρονιά που πέρασε, την ώρα που το Clio ήταν No1 σε πωλήσεις στην Ευρώπη κατά το πρώτο 6μηνο του 2025. Στη χώρα μας το Clio βρέθηκε, για το διάστημα Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2025, στην 3η θέση των πωλήσεων της κατηγορίας του, με 3.528 μονάδες και 11,2% μερίδιο. Παράλληλα, για το ίδιο διάστημα, το Clio βρέθηκε στην 1η θέση των εταιρικών πωλήσεων.

Αντιστοίχως, το Dacia Sandero τερμάτισε 5ο συνολικά στην κατηγορία του (Μάρτιος – Δεκέμβριος 2025), την ώρα που, για το ίδιο διάστημα, βρέθηκε στη 2η θέση στις πωλήσεις λιανικής της κατηγορίας. Με τη γκάμα Renault να εμπλουτίζεται με νέα μοντέλα, όπως το απόλυτο best seller νέο Renault Clio, αλλά και το επερχόμενα ηλεκτρικά, Renault 4 (B-SUV) και Renault Twingo (Α seg.), οι στόχοι του 2026 τίθενται ακόμα ψηλότερα. Αντιστοίχως, η εξηλεκτρισμένη γκάμα Dacia, με το νέο Sandero και τα υβριδικά 4X4 Duster και Bigster, αναμένεται να κυριαρχήσει με ακόμα μεγαλύτερα μερίδια στην ελληνική αγορά.