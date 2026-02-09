Άρτα: «Η Εύα δεν είχε ιατρικό ιστορικό - Ήταν υγιέστατη»

Αναπάντητα ερωτήματα για τον αιφνίδιο χαμό της 35χρονης λεχώνας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.02.26 , 21:43 Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Χειροπέδες στα αδέρφια «Πούτιν» & «Πρόεδρος»
09.02.26 , 21:35 MasterChef: Το πρώτο Mystery Box της μπλε μπριγάδας & η καλεσμένη
09.02.26 , 21:27 Καταγγελία για κρατικό χρήμα σε προγράμματα κατάρτισης που έκοψε η ΕΕ!
09.02.26 , 21:00 Σύντομη δοκιμή BYD SEALION 5 DM-i: Ξεπέρασε τις προσδοκίες μας -Τιμές
09.02.26 , 21:00 LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
09.02.26 , 20:58 Άρτα: «Η Εύα δεν είχε ιατρικό ιστορικό - Ήταν υγιέστατη»
09.02.26 , 20:37 Υπόθεση κατασκοπείας: «Γυναίκα – σκιά» στρατολόγησε τον σμήναρχο!
09.02.26 , 20:31 Αργυρός - Νίκα: Θα γίνουν ξανά γονείς - Το τρυφερό βίντεο της ανακοίνωσης
09.02.26 , 20:18 Καλλιθέα: Τα νεότερα για την υγεία του κοριτσιού - «Παράθυρο» αισιοδοξίας
09.02.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Γιάννης δε βρήκε τα συνώνυμα - Εσύ τι θα κάνεις;
09.02.26 , 19:25 Λαμία: Μητέρα εγκατέλειψε το 9,5 ετών αυτιστικό παιδί της στα δικαστήρια
09.02.26 , 19:23 Τραγωδία στην Ελευσίνα: Σκότωσε τη μητέρα της με το ΙΧ ενώ πάρκαρε!
09.02.26 , 19:18 BMW Group: Το εργοστάσιο με ρεκόρ παραγωγής
09.02.26 , 19:02 Τι ισχύει με τον τραπεζικό λογαριασμό και την πληρωμή ενοικίου
09.02.26 , 18:51 ΕΝΦΙΑ: Τελευταίες ημέρες για τη μείωση φόρου στα ασφαλισμένα ακίνητα
Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει
Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!
Χριστίνα Χειλά Φαμέλη - Γιώργος Ζώης: Χωρισμός μετά από δύο χρόνια σχέσης
Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης - «Ήταν άγγελος το παιδί μου»
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Αννίτα Πάνια – Νίκος Σαμοΐλης: Πρώτη κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού
Τραγωδία στην Ελευσίνα: Σκότωσε τη μητέρα της με το ΙΧ ενώ πάρκαρε!
Λάκης Ραπτάκης: Συντετριμμένη η Βάνα Μπάρμπα στην κηδεία του επιχειρηματία
Γενέθλια-έκπληξη στο πλατό για τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ της Βαλεντίνας Καραγεωργίου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (9/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Άρτα μετά τον αιφνίδιο χαμό μιας νεαρής γυναίκας, που μόλις πριν από 15 ημέρες είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδάκι της.

Η άτυχη Ευανθία, τη στιγμή που θήλαζε το βρέφος της, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κάλεσε άμεσα τον σύζυγό της. Μέχρι ο ίδιος και οι διασώστες του ΕΚΑΒ να φτάσουν σπίτι, ήταν ήδη αργά. Όπως υποστηρίζει στενό συγγενικό της πρόσωπο που μίλησε αποκλειστικά στο STAR και τη Βαλεντίνα Καραγεωργίου, δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης - «Ήταν άγγελος το παιδί μου»

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 35χρονη λεχώνα - Ερωτήματα για το αιφνίδιο θάνατό της 

Άρτα: «Η Εύα δεν είχε ιατρικό ιστορικό - Ήταν υγιέστατη»

Αυτή είναι η Ευανθία, η μόλις 35 ετών λεχώνα που πριν από 15 ημέρες έφερε στον κόσμο το δεύτερο αγγελούδι της. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα, εκεί όπου δούλεψε για κάποια χρόνια ως νηπιαγωγός. Τα τελευταία χρόνια όμως είχε μετακομίσει με τον γιατρό σύζυγό της στην Άρτα. Μάλιστα, είχαν ακόμη μία κορούλα 2 ετών. Λίγο μετά τις 9 το πρωί του Σαββάτου και ενώ θήλαζε το βρέφος της, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

«Κάτι μου συμβαίνει, δεν αισθάνομαι καλά. Πρέπει να έρθεις αμέσως στο σπίτι, χρειάζομαι βοήθεια».

Θρήνος στην Άρτα: Κατέρρευσε την ώρα που θήλαζε η 35χρονη Ευανθία

Ξαδέλφη 35χρονης: «Η Εύα δεν είχε ιατρικό ιστορικό - Ήταν υγιέστατη»

«Η κοπέλα έμενε με την οικογένειά της στην Άρτα, είναι 34 ετών, μόλις θα πήγαινε στα 35. Ποτέ δεν είχα ακούσει στην οικογένεια ότι υπήρχε κάποιο ιστορικό, κάποιο πρόβλημα, ποτέ, ποτέ. Γέννησε με καισαρική το δεύτερο παιδάκι της και ήταν 15 μέρες μετά τη γέννα. Το προηγούμενο Σάββατο μιλήσαμε και μου είπε ότι είναι όλα καλά, θήλαζε το μωράκι της».

Μόλις ο σύζυγος και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σπίτι, βρήκαν την 35χρονη χωρίς σφυγμό και τη μετέφεραν αμέσως στο Νοσοκομείο Άρτας. Ήταν όμως αργά. Η Ευανθία είχε ήδη σβήσει… αιφνίδια.

Ξαδέλφη 35χρονης: «Η Εύα δεν είχε ιατρικό ιστορικό - Ήταν υγιέστατη»

Γρηγόρης Λέων: «Σε έναν αιφνίδιο θάνατο πρέπει να ερευνήσουμε τις πρόσφατες ιατρικές πράξεις που έγιναν»

«Ένας αιφνίδιος θάνατος, αν πρόσφατα ο συγκεκριμένος ασθενής έχει υποστεί ιατρικές πράξεις και μάλιστα επεμβατικές, όπως ένα χειρουργείο, προφανώς και το πρώτο που πρέπει να ερευνήσουμε είναι να επιβεβαιώσουμε ή να αποκλείσουμε οποιαδήποτε σχέση του θανάτου με αυτό το γεγονός», τονίζει ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.

 

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 35χρονη που γέννησε πριν λίγες μέρες

Σύμφωνα με το οικογενειακό της περιβάλλον, δεν είχε αναφέρει ποτέ κάποιο θέμα υγείας που μπορεί να αντιμετώπιζε, ενώ η ανάρρωσή της από την καισαρική, στην οποία είχε υποβληθεί σε ιδιωτική κλινική των Ιωαννίνων, έμοιαζε να κυλά ομαλά.
Το STAR προσπάθησε να επικοινωνήσει με την κλινική, ωστόσο τα ερωτήματα που θέσαμε παρέμειναν αναπάντητα.

«Να μη ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν και αιφνίδιοι θάνατοι που συμβαίνουν εντελώς ξαφνικά, χωρίς να συνδέονται με πράξεις ή παραλείψεις γιατρών», προσθέτει ο κ. Λέων. 

Φως στα αίτια της τραγωδίας που άφησε δύο μικρά παιδιά ορφανά αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΤΑ
 |
ΛΕΧΩΝΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top