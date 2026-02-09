Άρτα: «Η Εύα δεν είχε ιατρικό ιστορικό - Ήταν υγιέστατη»

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Άρτα μετά τον αιφνίδιο χαμό μιας νεαρής γυναίκας, που μόλις πριν από 15 ημέρες είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδάκι της.

Η άτυχη Ευανθία, τη στιγμή που θήλαζε το βρέφος της, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κάλεσε άμεσα τον σύζυγό της. Μέχρι ο ίδιος και οι διασώστες του ΕΚΑΒ να φτάσουν σπίτι, ήταν ήδη αργά. Όπως υποστηρίζει στενό συγγενικό της πρόσωπο που μίλησε αποκλειστικά στο STAR και τη Βαλεντίνα Καραγεωργίου, δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 35χρονη λεχώνα - Ερωτήματα για το αιφνίδιο θάνατό της

Αυτή είναι η Ευανθία, η μόλις 35 ετών λεχώνα που πριν από 15 ημέρες έφερε στον κόσμο το δεύτερο αγγελούδι της. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα, εκεί όπου δούλεψε για κάποια χρόνια ως νηπιαγωγός. Τα τελευταία χρόνια όμως είχε μετακομίσει με τον γιατρό σύζυγό της στην Άρτα. Μάλιστα, είχαν ακόμη μία κορούλα 2 ετών. Λίγο μετά τις 9 το πρωί του Σαββάτου και ενώ θήλαζε το βρέφος της, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

«Κάτι μου συμβαίνει, δεν αισθάνομαι καλά. Πρέπει να έρθεις αμέσως στο σπίτι, χρειάζομαι βοήθεια».

Ξαδέλφη 35χρονης: «Η Εύα δεν είχε ιατρικό ιστορικό - Ήταν υγιέστατη»

«Η κοπέλα έμενε με την οικογένειά της στην Άρτα, είναι 34 ετών, μόλις θα πήγαινε στα 35. Ποτέ δεν είχα ακούσει στην οικογένεια ότι υπήρχε κάποιο ιστορικό, κάποιο πρόβλημα, ποτέ, ποτέ. Γέννησε με καισαρική το δεύτερο παιδάκι της και ήταν 15 μέρες μετά τη γέννα. Το προηγούμενο Σάββατο μιλήσαμε και μου είπε ότι είναι όλα καλά, θήλαζε το μωράκι της».

Μόλις ο σύζυγος και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σπίτι, βρήκαν την 35χρονη χωρίς σφυγμό και τη μετέφεραν αμέσως στο Νοσοκομείο Άρτας. Ήταν όμως αργά. Η Ευανθία είχε ήδη σβήσει… αιφνίδια.

Γρηγόρης Λέων: «Σε έναν αιφνίδιο θάνατο πρέπει να ερευνήσουμε τις πρόσφατες ιατρικές πράξεις που έγιναν»

«Ένας αιφνίδιος θάνατος, αν πρόσφατα ο συγκεκριμένος ασθενής έχει υποστεί ιατρικές πράξεις και μάλιστα επεμβατικές, όπως ένα χειρουργείο, προφανώς και το πρώτο που πρέπει να ερευνήσουμε είναι να επιβεβαιώσουμε ή να αποκλείσουμε οποιαδήποτε σχέση του θανάτου με αυτό το γεγονός», τονίζει ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.

Σύμφωνα με το οικογενειακό της περιβάλλον, δεν είχε αναφέρει ποτέ κάποιο θέμα υγείας που μπορεί να αντιμετώπιζε, ενώ η ανάρρωσή της από την καισαρική, στην οποία είχε υποβληθεί σε ιδιωτική κλινική των Ιωαννίνων, έμοιαζε να κυλά ομαλά.

Το STAR προσπάθησε να επικοινωνήσει με την κλινική, ωστόσο τα ερωτήματα που θέσαμε παρέμειναν αναπάντητα.

«Να μη ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν και αιφνίδιοι θάνατοι που συμβαίνουν εντελώς ξαφνικά, χωρίς να συνδέονται με πράξεις ή παραλείψεις γιατρών», προσθέτει ο κ. Λέων.

Φως στα αίτια της τραγωδίας που άφησε δύο μικρά παιδιά ορφανά αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες.