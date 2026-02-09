Τροχός της Τύχης: Ο Γιάννης δε βρήκε τα συνώνυμα - Εσύ τι θα κάνεις;  

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 9/2/2026 στο Star, ο Γιάννης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ν και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Παρόλο που τα γράμματα δεν τον βοήθησαν, ο Γιάννης δεν τα παράτησε.

Βρήκε την πρώτη λέξη. Μπορείς να βρεις και τις δύο;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης