Τι ισχύει με τον τραπεζικό λογαριασμό και την πληρωμή ενοικίου

Η κρίσιμη λεπτομέρεια για τις διασταυρώσεις από την ΑΑΔΕ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.02.26 , 19:25 Λαμία: Μητέρα εγκατέλειψε το 9,5 ετών αυτιστικό παιδί της στα δικαστήρια
09.02.26 , 19:23 Τραγωδία στην Ελευσίνα: Σκότωσε τη μητέρα της με το ΙΧ ενώ παρκάριζε!
09.02.26 , 19:18 BMW Group: Το εργοστάσιο με ρεκόρ παραγωγής
09.02.26 , 19:02 Τι ισχύει με τον τραπεζικό λογαριασμό και την πληρωμή ενοικίου
09.02.26 , 18:51 ΕΝΦΙΑ: Τελευταίες ημέρες για τη μείωση φόρου στα ασφαλισμένα ακίνητα
09.02.26 , 18:30 EE: Νέα μέτρα κατά της καταστροφής απούλητων ρούχων – παπουτσιών
09.02.26 , 18:13 Ένοχος ο ηθοποιός για βιασμό και δύο απόπειρες - Ποινή 4 ετών με αναστολή
09.02.26 , 17:15 Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης - «Ήταν άγγελος το παιδί μου»
09.02.26 , 17:05 Το Club του 1% έρχεται στο Star κι αλλάζει τα δεδομένα - Δείτε το trailer
09.02.26 , 16:26 Iron Mike: Πότε επιστρέφει στο ρινγκ και ποιον θα αντιμετωπίσει
09.02.26 , 16:05 Πρόστιμα 1,05 εκατ. ευρώ σε 3 σούπερ μάρκετ και 2 εταιρείες τροφίμων
09.02.26 , 15:54 Εξαφάνιση Γιατρού Κρήτη: Η Δραστηριότητα Στα Social Media
09.02.26 , 15:50 Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
09.02.26 , 15:50 Βόλος: «Μάλλον ο γιος μου έβγαλε τις φωτογραφίες», λέει η 38χρονη μητέρα
09.02.26 , 15:27 Super Bowl: Πλήθος διασήμων στις κερκίδες στο halftime show του Bad Bunny
Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει
Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!
Αννίτα Πάνια – Νίκος Σαμοΐλης: Πρώτη κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού
Λάκης Ραπτάκης: Συντετριμμένη η Βάνα Μπάρμπα στην κηδεία του επιχειρηματία
Ελένη Μενεγάκη: Η φωτογραφία στο πλοίο από τη μικρή της κόρη, Μαρίνα
Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης - «Ήταν άγγελος το παιδί μου»
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Χριστίνα Χειλά Φαμέλη - Γιώργος Ζώης: Χωρισμός μετά από δύο χρόνια σχέσης
Ναταλία Γερμανού: «Λιώνει» στο pilates φορώντας κομψό αθλητικό outfit
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
ενοικιάζεται
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αλλαγές έρχονται από την 1η Απριλίου 2026 το πλαίσιο για την καταβολή των ενοικίων. Αυτό που αλλάζει είναι ότι η πληρωμή του ενοικίου θα πρέπει να γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό.

Κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ότι ο λογαριασμός πρέπει να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη και να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ μέσω ειδικής ηλεκτρονικής διαδικασίας που θα ενεργοποιηθεί το επόμενο διάστημα.

Αυτό σημαίνει πως με την αποκλειστική χρήση τραπεζικού λογαριασμού, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να προχωρά σε αυτόματες διασταυρώσεις των δηλωμένων μισθωμάτων με τις τραπεζικές κινήσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΝΟΙΚΙΑ
 |
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
 |
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top