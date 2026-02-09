Τι ισχύει με τον τραπεζικό λογαριασμό και την πληρωμή ενοικίου

Αλλαγές έρχονται από την 1η Απριλίου 2026 το πλαίσιο για την καταβολή των ενοικίων. Αυτό που αλλάζει είναι ότι η πληρωμή του ενοικίου θα πρέπει να γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό.

Κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ότι ο λογαριασμός πρέπει να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη και να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ μέσω ειδικής ηλεκτρονικής διαδικασίας που θα ενεργοποιηθεί το επόμενο διάστημα.

Αυτό σημαίνει πως με την αποκλειστική χρήση τραπεζικού λογαριασμού, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να προχωρά σε αυτόματες διασταυρώσεις των δηλωμένων μισθωμάτων με τις τραπεζικές κινήσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr

