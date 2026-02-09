Iron Mike: Πότε επιστρέφει στο ρινγκ και ποιον θα αντιμετωπίσει

H δημοσίευση που έκανε ο Μιχάλης Ζαμπίδης στα social media

Δείτε τι είχε πει ο Μιχάλης Ζαμπίδης για την επιστροφή του στο ρινγκ

O Μιχάλης Ζαμπίδης, θρύλος του kickboxing, είχε αποσυρθεί από το άθλημα το 2015, νικώντας τον τότε αντίπαλό του Στιβ Μόξον στο ΣΕΦ, αποφάσισε να επιστρέψει ξανά στα ρινγκ. 

Μιχάλης Ζαμπίδης: Επιστρέφει στα ρινγκ ο Έλληνας θρύλος του kickboxing

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης ο οποίος είναι κάτοχος 18 παγκόσμιων τίτλων και είναι διεθνώς γνωστός με το προσωνύμιο «Iron Mike», θα αντιμετωπίσει τον απόλυτο θρύλο, Φλόιντ Μεϊγουέδερ, στις 27  Ιούνιου στο ΟΑΚΑ.

Ο αθλητής του κικ μποξ έκανε ο ίδιος την αποκάλυψη στους followers του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media. H συνάντηση των δύο ανδρών αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα όλου του πλανήτη!

 

 

Ποιος είναι ο Μιχάλης Ζαμπίδης

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης είναι αθλητής του κικ μποξ και χει στο ενεργητικό του 180 αγώνες κατά τους οποίους μετράει 158 νίκες και 87 νοκ άουτ.

Όταν ήταν μόλις  16 ετών του προτάθηκε για μια θέση στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες, καθώς κατάφερε να πετύχει 48 νοκ άουτ επί αντιπάλων σε 60 αγώνες. Στα τέλη του 2010 κατέκτησε την 3η θέση στο Κ-1 ΜΑΧ στην Ολυμπιάδα του αθλήματος στην Ιαπωνία. 

Ο θρύλος του kick boxing στις 16 Μαΐου 2022 έγινε για πρώτη φορά πατέρας καθώς η σύζυγός  Μαρία Ντάσιου γέννησε τις δίδυμα κορίτσια. 


 

Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΜΠΙΔΗΣ
 |
IRON MIKE
